https://ria.ru/20201103/ndfl-1582817421.html

В Госдуму внесли проект о вычете по НДФЛ за занятия спортом

В Госдуму внесли проект о вычете по НДФЛ за занятия спортом

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при тратах на физкультурно-оздоровительные услуги, следует из... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T13:05

2020-11-03T13:05

2020-11-03T13:05

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минспорт

госдума рф

общество

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при тратах на физкультурно-оздоровительные услуги, следует из базы данных нижней палаты парламента.Документ предусматривает предоставление социального налогового вычета по НДФЛ в сумме, уплаченной налогоплательщиком за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные ему физкультурно-спортивными организациями или индивидуальными предпринимателями, но в совокупности с некоторыми другими расходами не превышающей 120 тысяч рублей в год.Таким образом, с учетом этой суммы и ставки налога 13% максимальный размер вычета за физкультурно-оздоровительные услуги может составить 15,6 тысячи рублей. Для предоставления такого вычета физлицам необходимо будет предоставить документы, подтверждающие их фактические расходы на оплату этих услуг: копию договора на оказание услуг и кассовый чек, выданный в бумажной или электронной форме.Отмечается, что вычет будет предоставлен лишь в отношении тех физкультурно-оздоровительных услуг, которые включены в утверждаемый правительством перечень. При этом оказывающие эти услуги физкультурно-спортивные организации и ИП должны быть включены в формируемый Минспортом России перечень, порядок формирования и ведения которого также утвердит кабмин.Сейчас социальные налоговые вычеты предоставляются на лечение, обучение, при осуществлении пожертвований, взносов при негосударственном пенсионном обеспечении, добровольном пенсионном страховании и страховании жизни, накопительной пенсии, а также при прохождении независимой оценки квалификации. Социальные налоговые вычеты предоставляются в размере фактически произведенных расходов, но в совокупности не более 120 тысяч рублей в год. Законопроект включает в соответствующий перечень и физкультурно-оздоровительные услуги."Принятие и реализация законопроекта будут способствовать сохранению и укреплению здоровья граждан", - отмечается в пояснительной записке к проекту. В случае принятия закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДФЛ.

https://ria.ru/20201021/ndfl-1580865001.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, минспорт, госдума рф, общество