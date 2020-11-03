https://ria.ru/20201103/ndfl-1582817421.html
В Госдуму внесли проект о вычете по НДФЛ за занятия спортом
В Госдуму внесли проект о вычете по НДФЛ за занятия спортом
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при тратах на физкультурно-оздоровительные услуги, следует из... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T13:05
2020-11-03T13:05
2020-11-03T13:05
россия
минспорт
госдума рф
общество
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при тратах на физкультурно-оздоровительные услуги, следует из базы данных нижней палаты парламента.Документ предусматривает предоставление социального налогового вычета по НДФЛ в сумме, уплаченной налогоплательщиком за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные ему физкультурно-спортивными организациями или индивидуальными предпринимателями, но в совокупности с некоторыми другими расходами не превышающей 120 тысяч рублей в год.Таким образом, с учетом этой суммы и ставки налога 13% максимальный размер вычета за физкультурно-оздоровительные услуги может составить 15,6 тысячи рублей. Для предоставления такого вычета физлицам необходимо будет предоставить документы, подтверждающие их фактические расходы на оплату этих услуг: копию договора на оказание услуг и кассовый чек, выданный в бумажной или электронной форме.Отмечается, что вычет будет предоставлен лишь в отношении тех физкультурно-оздоровительных услуг, которые включены в утверждаемый правительством перечень. При этом оказывающие эти услуги физкультурно-спортивные организации и ИП должны быть включены в формируемый Минспортом России перечень, порядок формирования и ведения которого также утвердит кабмин.Сейчас социальные налоговые вычеты предоставляются на лечение, обучение, при осуществлении пожертвований, взносов при негосударственном пенсионном обеспечении, добровольном пенсионном страховании и страховании жизни, накопительной пенсии, а также при прохождении независимой оценки квалификации. Социальные налоговые вычеты предоставляются в размере фактически произведенных расходов, но в совокупности не более 120 тысяч рублей в год. Законопроект включает в соответствующий перечень и физкультурно-оздоровительные услуги."Принятие и реализация законопроекта будут способствовать сохранению и укреплению здоровья граждан", - отмечается в пояснительной записке к проекту. В случае принятия закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДФЛ.
https://ria.ru/20201021/ndfl-1580865001.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минспорт, госдума рф, общество
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости.
Правительство РФ внесло в Госдуму
законопроект о вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при тратах на физкультурно-оздоровительные услуги, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ предусматривает предоставление социального налогового вычета по НДФЛ в сумме, уплаченной налогоплательщиком за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные ему физкультурно-спортивными организациями или индивидуальными предпринимателями, но в совокупности с некоторыми другими расходами не превышающей 120 тысяч рублей в год.
Таким образом, с учетом этой суммы и ставки налога 13% максимальный размер вычета за физкультурно-оздоровительные услуги может составить 15,6 тысячи рублей. Для предоставления такого вычета физлицам необходимо будет предоставить документы, подтверждающие их фактические расходы на оплату этих услуг: копию договора на оказание услуг и кассовый чек, выданный в бумажной или электронной форме.
Отмечается, что вычет будет предоставлен лишь в отношении тех физкультурно-оздоровительных услуг, которые включены в утверждаемый правительством перечень. При этом оказывающие эти услуги физкультурно-спортивные организации и ИП должны быть включены в формируемый Минспортом
России перечень, порядок формирования и ведения которого также утвердит кабмин.
Сейчас социальные налоговые вычеты предоставляются на лечение, обучение, при осуществлении пожертвований, взносов при негосударственном пенсионном обеспечении, добровольном пенсионном страховании и страховании жизни, накопительной пенсии, а также при прохождении независимой оценки квалификации. Социальные налоговые вычеты предоставляются в размере фактически произведенных расходов, но в совокупности не более 120 тысяч рублей в год. Законопроект включает в соответствующий перечень и физкультурно-оздоровительные услуги.
"Принятие и реализация законопроекта будут способствовать сохранению и укреплению здоровья граждан", - отмечается в пояснительной записке к проекту. В случае принятия закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДФЛ.