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Нарышкин назвал главных оппонентов СВР
Нарышкин назвал главных оппонентов СВР
Служба внешней разведки (СВР) России рассматривает ЦРУ как главного оппонента, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T12:02
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
центральное разведывательное управление
дмитрий киселев
сергей нарышкин
в мире
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Служба внешней разведки (СВР) России рассматривает ЦРУ как главного оппонента, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости.В то же время, добавил он, организации продолжают обмениваться информацией как партнеры. В особенности это касается общения на тему борьбы с международным терроризмом. Такая практика, как заметил глава СВР, существует в мире повсеместно.По словам Нарышкина, российская разведка входит в тройку самых эффективных служб в мире."Наша разведывательная школа является одной из ведущих в мире. Это, знаете, как школа русского балета или школа советских и российских математиков, математической науки. Это объективно", — считает собеседник агентства.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201103/vybory-1582753700.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Нарышкин: коллеги из ЦРУ являются для нас главными оппонентами
"Поскольку разведывательные службы Соединенных Штатов Америки, и прежде всего, Центральное разведывательное управление относится к одной из сильнейших разведок мира. Поэтому для нас коллеги из ЦРУ являются главными оппонентами", - заявил Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), центральное разведывательное управление, дмитрий киселев, сергей нарышкин, в мире

Нарышкин назвал главных оппонентов СВР

12:02 03.11.2020 (обновлено: 14:02 03.11.2020)
 
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Служба внешней разведки (СВР) России рассматривает ЦРУ как главного оппонента, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости.

"Да, поскольку разведывательные службы Соединенных Штатов Америки и, прежде всего, Центральное разведывательное управление относится к одной из сильнейших разведок мира. Поэтому для нас коллеги из ЦРУ являются главными оппонентами", — сказал Нарышкин в интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

В то же время, добавил он, организации продолжают обмениваться информацией как партнеры. В особенности это касается общения на тему борьбы с международным терроризмом. Такая практика, как заметил глава СВР, существует в мире повсеместно.
По словам Нарышкина, российская разведка входит в тройку самых эффективных служб в мире.
"Наша разведывательная школа является одной из ведущих в мире. Это, знаете, как школа русского балета или школа советских и российских математиков, математической науки. Это объективно", — считает собеседник агентства.
Читайте полный текст интервью >>>
Директор СВР Сергей Нарышкин во время интервью в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
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Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Центральное разведывательное управлениеДмитрий КиселевСергей НарышкинВ мире
 
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