https://ria.ru/20201103/naryshkin-1582800670.html
Нарышкин назвал главных оппонентов СВР
Нарышкин назвал главных оппонентов СВР
Служба внешней разведки (СВР) России рассматривает ЦРУ как главного оппонента, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T12:02
2020-11-03T12:02
2020-11-03T14:02
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
центральное разведывательное управление
дмитрий киселев
сергей нарышкин
в мире
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Служба внешней разведки (СВР) России рассматривает ЦРУ как главного оппонента, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости.В то же время, добавил он, организации продолжают обмениваться информацией как партнеры. В особенности это касается общения на тему борьбы с международным терроризмом. Такая практика, как заметил глава СВР, существует в мире повсеместно.По словам Нарышкина, российская разведка входит в тройку самых эффективных служб в мире."Наша разведывательная школа является одной из ведущих в мире. Это, знаете, как школа русского балета или школа советских и российских математиков, математической науки. Это объективно", — считает собеседник агентства.Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20201103/vybory-1582753700.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Нарышкин: коллеги из ЦРУ являются для нас главными оппонентами
"Поскольку разведывательные службы Соединенных Штатов Америки, и прежде всего, Центральное разведывательное управление относится к одной из сильнейших разведок мира. Поэтому для нас коллеги из ЦРУ являются главными оппонентами", - заявил Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
2020-11-03T12:02
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
служба внешней разведки российской федерации (свр россии), центральное разведывательное управление, дмитрий киселев, сергей нарышкин, в мире