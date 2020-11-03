https://ria.ru/20201103/naryshkin-1582800670.html

Нарышкин назвал главных оппонентов СВР

Нарышкин назвал главных оппонентов СВР

Служба внешней разведки (СВР) России рассматривает ЦРУ как главного оппонента, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T12:02

2020-11-03T12:02

2020-11-03T14:02

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

центральное разведывательное управление

дмитрий киселев

сергей нарышкин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582820547_0:0:641:360_1400x0_80_0_0_b2d396697dab9339981c007b63f89c56.jpg

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Служба внешней разведки (СВР) России рассматривает ЦРУ как главного оппонента, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости.В то же время, добавил он, организации продолжают обмениваться информацией как партнеры. В особенности это касается общения на тему борьбы с международным терроризмом. Такая практика, как заметил глава СВР, существует в мире повсеместно.По словам Нарышкина, российская разведка входит в тройку самых эффективных служб в мире."Наша разведывательная школа является одной из ведущих в мире. Это, знаете, как школа русского балета или школа советских и российских математиков, математической науки. Это объективно", — считает собеседник агентства.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20201103/vybory-1582753700.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Нарышкин: коллеги из ЦРУ являются для нас главными оппонентами "Поскольку разведывательные службы Соединенных Штатов Америки, и прежде всего, Центральное разведывательное управление относится к одной из сильнейших разведок мира. Поэтому для нас коллеги из ЦРУ являются главными оппонентами", - заявил Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. 2020-11-03T12:02 true PT2M38S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

служба внешней разведки российской федерации (свр россии), центральное разведывательное управление, дмитрий киселев, сергей нарышкин, в мире