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США пытаются помешать сотрудничеству России и Китая, заявил Нарышкин
США пытаются помешать сотрудничеству России и Китая, заявил Нарышкин
Служба внешней разведки зафиксировала попытки американских властей помешать сотрудничеству России и Китая, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью РИА... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T04:18
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россия
сергей нарышкин
китай
сша
в мире
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Служба внешней разведки зафиксировала попытки американских властей помешать сотрудничеству России и Китая, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.Глава СВР добавил, что на Западе обострился социально-политический кризис. На его фоне, как заметил Нарышкин, западные страны пытаются внести разлад в работу таких интеграционных организаций, как Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ)."Нынешний ход развития международной ситуации, международной обстановки подтверждает правильность выводов о том, что западноцентричный миропорядок разрушается и на смену приходит многополярность", — сказал он.По словам Нарышкина, кризисные явления наблюдаются в Евросоюзе в целом и в отдельных странах ЕС. "Отдельные страны в полный рост узнали, что такое международный терроризм, причем эта проблема в этих странах во многом связана с неправильной, непродуманной миграционной политикой. И, казалось бы, американцам, европейцам надо бы разобраться в делах в своем доме. Ан нет, они до сих пор пытаются посеять хаос в других регионах мира", — отметил директор службы.Запад, по словам директора СВР, особенно пугают интеграционные процессы в Евразии. Там, как заметил Нарышкин, существуют "по-настоящему суверенные и независимые государства" и "позитивно развивающиеся" организации — ЕАЭС, ШОС и ОДКБ, которые также являются частью глобальной архитектуры безопасности.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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россия
китай
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Нарышкин предрек продолжение раскола в США после выборов
Служба внешней разведки России ожидает, что голосование по почте на выборах президента США позволит опротестовать результатов выборов, что поспособствует сохранению раскола в Соединенных Штатах, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
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60
россия, сергей нарышкин, китай, сша, в мире

США пытаются помешать сотрудничеству России и Китая, заявил Нарышкин

04:18 03.11.2020 (обновлено: 15:12 03.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Служба внешней разведки зафиксировала попытки американских властей помешать сотрудничеству России и Китая, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

"Мы фиксируем такие вещи, фиксируем, каким образом те или иные представители американской власти, Государственного департамента беседуют со своими партнерами, какие тезисы они закладывают провокационные с тем, чтобы внести раскол, разлад в наше сотрудничество", — сказал Нарышкин.

Глава СВР добавил, что на Западе обострился социально-политический кризис. На его фоне, как заметил Нарышкин, западные страны пытаются внести разлад в работу таких интеграционных организаций, как Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
"Нынешний ход развития международной ситуации, международной обстановки подтверждает правильность выводов о том, что западноцентричный миропорядок разрушается и на смену приходит многополярность", — сказал он.
По словам Нарышкина, кризисные явления наблюдаются в Евросоюзе в целом и в отдельных странах ЕС.
"Отдельные страны в полный рост узнали, что такое международный терроризм, причем эта проблема в этих странах во многом связана с неправильной, непродуманной миграционной политикой. И, казалось бы, американцам, европейцам надо бы разобраться в делах в своем доме. Ан нет, они до сих пор пытаются посеять хаос в других регионах мира", — отметил директор службы.
Запад, по словам директора СВР, особенно пугают интеграционные процессы в Евразии. Там, как заметил Нарышкин, существуют "по-настоящему суверенные и независимые государства" и "позитивно развивающиеся" организации — ЕАЭС, ШОС и ОДКБ, которые также являются частью глобальной архитектуры безопасности.

"И, конечно, они пытаются внести и разлад в деятельность этих интеграционных объединений и пытаются нарушить ход процессов в странах, которые близки нам, которые вместе с нами составляют основы этих объединений, этих организаций, о которых я сказал", — заключил собеседник агентства.

Рабочая поездка спикера Госдумы РФ С. Нарышкина в Японию - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
Вчера, 03:48Выборы президента США — 2020
Нарышкин раскритиковал американские элиты перед выборами президента США
Читайте полный текст интервью >>>
 
РоссияСергей НарышкинКитайСШАВ мире
 
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