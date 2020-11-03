https://ria.ru/20201103/naryshkin-1582755199.html

США пытаются помешать сотрудничеству России и Китая, заявил Нарышкин

США пытаются помешать сотрудничеству России и Китая, заявил Нарышкин

Служба внешней разведки зафиксировала попытки американских властей помешать сотрудничеству России и Китая, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью РИА... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T04:18

2020-11-03T04:18

2020-11-03T15:12

россия

сергей нарышкин

китай

сша

в мире

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Служба внешней разведки зафиксировала попытки американских властей помешать сотрудничеству России и Китая, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.Глава СВР добавил, что на Западе обострился социально-политический кризис. На его фоне, как заметил Нарышкин, западные страны пытаются внести разлад в работу таких интеграционных организаций, как Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ)."Нынешний ход развития международной ситуации, международной обстановки подтверждает правильность выводов о том, что западноцентричный миропорядок разрушается и на смену приходит многополярность", — сказал он.По словам Нарышкина, кризисные явления наблюдаются в Евросоюзе в целом и в отдельных странах ЕС. "Отдельные страны в полный рост узнали, что такое международный терроризм, причем эта проблема в этих странах во многом связана с неправильной, непродуманной миграционной политикой. И, казалось бы, американцам, европейцам надо бы разобраться в делах в своем доме. Ан нет, они до сих пор пытаются посеять хаос в других регионах мира", — отметил директор службы.Запад, по словам директора СВР, особенно пугают интеграционные процессы в Евразии. Там, как заметил Нарышкин, существуют "по-настоящему суверенные и независимые государства" и "позитивно развивающиеся" организации — ЕАЭС, ШОС и ОДКБ, которые также являются частью глобальной архитектуры безопасности.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20201103/vybory-1582753700.html

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китай

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Нарышкин предрек продолжение раскола в США после выборов Служба внешней разведки России ожидает, что голосование по почте на выборах президента США позволит опротестовать результатов выборов, что поспособствует сохранению раскола в Соединенных Штатах, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. 2020-11-03T04:18 true PT1M54S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей нарышкин, китай, сша, в мире