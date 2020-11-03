https://ria.ru/20201103/naryshkin-1582754583.html

Запад пытается внести разлад в работу ЕАЭС, ШОС и ОДКБ, заявил Нарышкин

Запад пытается внести разлад в работу ЕАЭС, ШОС и ОДКБ, заявил Нарышкин

Запад на фоне социально-политического кризиса у себя пытается внести разлад в работу таких интеграционных организаций, как Евразийский экономический союз... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T04:08

2020-11-03T04:08

2020-11-03T15:12

евразийский экономический союз

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

одкб

шос

сергей нарышкин

в мире

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Запад на фоне социально-политического кризиса у себя пытается внести разлад в работу таких интеграционных организаций, как Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.По словам директора СВР, кризисные явления наблюдаются в Евросоюзе в целом и в отдельных странах ЕС.Запад особенно пугает интеграционные процессы в небольшом евразийском пространстве, отметил директор СВР."В их понимание собственной безопасности, понимание американцами собственной безопасности не укладывается существование на этом пространстве по-настоящему суверенных и независимых государств, а тем более, позитивно развивающихся интеграционных организаций", - подчеркнул Нарышкин. По его словам, речь идет о таких структурах, как ЕАЭС, ШОС и ОДКБ, которые являются частью глобальной международной архитектуры."И, конечно, они пытаются внести и разлад в деятельность этих интеграционных объединений и пытаются нарушить ход процессов в странах, которые близки нам, которые вместе с нами составляют основы этих объединений, этих организаций, о которых я сказал", - отметил глава СВР.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20201022/turtsiya-1581012217.html

https://ria.ru/20200916/indiya-1577298034.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евразийский экономический союз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), одкб, шос, сергей нарышкин, в мире