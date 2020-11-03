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Запад пытается внести разлад в работу ЕАЭС, ШОС и ОДКБ, заявил Нарышкин
Запад пытается внести разлад в работу ЕАЭС, ШОС и ОДКБ, заявил Нарышкин
Запад на фоне социально-политического кризиса у себя пытается внести разлад в работу таких интеграционных организаций, как Евразийский экономический союз... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T04:08
2020-11-03T15:12
евразийский экономический союз
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
одкб
шос
сергей нарышкин
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Запад на фоне социально-политического кризиса у себя пытается внести разлад в работу таких интеграционных организаций, как Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.По словам директора СВР, кризисные явления наблюдаются в Евросоюзе в целом и в отдельных странах ЕС.Запад особенно пугает интеграционные процессы в небольшом евразийском пространстве, отметил директор СВР."В их понимание собственной безопасности, понимание американцами собственной безопасности не укладывается существование на этом пространстве по-настоящему суверенных и независимых государств, а тем более, позитивно развивающихся интеграционных организаций", - подчеркнул Нарышкин. По его словам, речь идет о таких структурах, как ЕАЭС, ШОС и ОДКБ, которые являются частью глобальной международной архитектуры."И, конечно, они пытаются внести и разлад в деятельность этих интеграционных объединений и пытаются нарушить ход процессов в странах, которые близки нам, которые вместе с нами составляют основы этих объединений, этих организаций, о которых я сказал", - отметил глава СВР.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201022/turtsiya-1581012217.html
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евразийский экономический союз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), одкб, шос, сергей нарышкин, в мире

Запад пытается внести разлад в работу ЕАЭС, ШОС и ОДКБ, заявил Нарышкин

04:08 03.11.2020 (обновлено: 15:12 03.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Запад на фоне социально-политического кризиса у себя пытается внести разлад в работу таких интеграционных организаций, как Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
"Нынешний ход развития международной ситуации, международной обстановки подтверждает правильность выводов о том, что западноцентричный миропорядок разрушается и на смену приходит многополярность. Посмотрите, что происходит в Соединенных Штатах Америки, которые переживают очень глубокий социально-политический кризис", - сказал Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
По словам директора СВР, кризисные явления наблюдаются в Евросоюзе в целом и в отдельных странах ЕС.
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"Отдельные страны в полный рост узнали, что такое международный терроризм, причем эта проблема в этих странах во многом связана с неправильной, непродуманной миграционной политикой. И, казалось бы, американцам, европейцам надо бы разобраться в делах в своем доме. Ан нет, они до сих пор пытаются посеять хаос в других регионах мира", - добавил Нарышкин.
Запад особенно пугает интеграционные процессы в небольшом евразийском пространстве, отметил директор СВР.
"В их понимание собственной безопасности, понимание американцами собственной безопасности не укладывается существование на этом пространстве по-настоящему суверенных и независимых государств, а тем более, позитивно развивающихся интеграционных организаций", - подчеркнул Нарышкин. По его словам, речь идет о таких структурах, как ЕАЭС, ШОС и ОДКБ, которые являются частью глобальной международной архитектуры.
"И, конечно, они пытаются внести и разлад в деятельность этих интеграционных объединений и пытаются нарушить ход процессов в странах, которые близки нам, которые вместе с нами составляют основы этих объединений, этих организаций, о которых я сказал", - отметил глава СВР.
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Читайте полный текст интервью >>>
 
Евразийский экономический союзСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)ОДКБШОССергей НарышкинВ мире
 
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