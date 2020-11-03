https://ria.ru/20201103/nagrady-1582832399.html

Шапша вручил жителям Калужской области региональные награды

Шапша вручил жителям Калужской области региональные награды

Губернатор Калужской области Владислав Шапша вручил жителям региона государственные и областные награды, при этом пять региональных знаков отличия "За... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T14:05

2020-11-03T14:05

2020-11-03T14:05

калужская область

владислав шапша

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калужская область

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КАЛУГА, 3 ноя – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша вручил жителям региона государственные и областные награды, при этом пять региональных знаков отличия "За наставничество" были вручены впервые, сообщило правительство региона.В числе 23 награжденных – сотрудники правоохранительных органов, представители научно-производственных и аграрных предприятий, учреждений здравоохранения, образования и культуры, государственные и муниципальные служащие."Почетное звание "Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации" присвоено полковнику полиции Игорю Макарову за личные заслуги в обеспечении защиты прав и свобод граждан и охраны общественного порядка. Почетный знак губернатора области "За личный вклад в развитие Калужской области" вручен заместителю директора по учебно-воспитательной работе школы № 45 имени Г.К. Жукова в Калуге Елене Елисеевой", - говорится в сообщении.За высокие достижения, способствующие социально-экономическому развитию региона, отмечены семь человек – им вручили медали "За особые заслуги перед Калужской областью". Двое жителей региона удостоены юбилейной медали "75 лет Калужской области". Семерым участникам церемонии присвоены почетные звания."Впервые пятерым калужанам вручен региональный знак отличия "За наставничество". Областная награда учреждена за личные заслуги в содействии молодым рабочим и специалистам в успешном овладении ими профессиональными знаниями, навыками и умениями", - говорится в сообщении.Поздравляя награжденных, Шапша напомнил, что завтра Россия будет отмечать национальный праздник – День народного единства. "Это праздник людей, которые любят свою страну и многое делают для того, чтобы наша жизнь стала лучше: и в народном хозяйстве, и на государственной, и на муниципальной службе. Я вам всем признателен за ваш труд и целеустремленность, за неравнодушие и любовь к Калужской области", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.

https://ria.ru/20201026/kaluga-1581647309.html

https://ria.ru/20201023/kaluga-1581227342.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав шапша, калуга, калужская область, общество