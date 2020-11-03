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Калужская область
Калужская область
https://ria.ru/20201103/nagrady-1582832399.html
Шапша вручил жителям Калужской области региональные награды
Шапша вручил жителям Калужской области региональные награды
Губернатор Калужской области Владислав Шапша вручил жителям региона государственные и областные награды, при этом пять региональных знаков отличия "За... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T14:05
2020-11-03T14:05
калужская область
владислав шапша
калуга
калужская область
общество
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КАЛУГА, 3 ноя – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша вручил жителям региона государственные и областные награды, при этом пять региональных знаков отличия "За наставничество" были вручены впервые, сообщило правительство региона.В числе 23 награжденных – сотрудники правоохранительных органов, представители научно-производственных и аграрных предприятий, учреждений здравоохранения, образования и культуры, государственные и муниципальные служащие."Почетное звание "Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации" присвоено полковнику полиции Игорю Макарову за личные заслуги в обеспечении защиты прав и свобод граждан и охраны общественного порядка. Почетный знак губернатора области "За личный вклад в развитие Калужской области" вручен заместителю директора по учебно-воспитательной работе школы № 45 имени Г.К. Жукова в Калуге Елене Елисеевой", - говорится в сообщении.За высокие достижения, способствующие социально-экономическому развитию региона, отмечены семь человек – им вручили медали "За особые заслуги перед Калужской областью". Двое жителей региона удостоены юбилейной медали "75 лет Калужской области". Семерым участникам церемонии присвоены почетные звания."Впервые пятерым калужанам вручен региональный знак отличия "За наставничество". Областная награда учреждена за личные заслуги в содействии молодым рабочим и специалистам в успешном овладении ими профессиональными знаниями, навыками и умениями", - говорится в сообщении.Поздравляя награжденных, Шапша напомнил, что завтра Россия будет отмечать национальный праздник – День народного единства. "Это праздник людей, которые любят свою страну и многое делают для того, чтобы наша жизнь стала лучше: и в народном хозяйстве, и на государственной, и на муниципальной службе. Я вам всем признателен за ваш труд и целеустремленность, за неравнодушие и любовь к Калужской области", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.
https://ria.ru/20201026/kaluga-1581647309.html
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владислав шапша, калуга, калужская область, общество

Шапша вручил жителям Калужской области региональные награды

14:05 03.11.2020
 
© Фото : страница Владислава Шапши в FacebookВладислав Шапша
Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© Фото : страница Владислава Шапши в Facebook
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 3 ноя – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша вручил жителям региона государственные и областные награды, при этом пять региональных знаков отличия "За наставничество" были вручены впервые, сообщило правительство региона.
В числе 23 награжденных – сотрудники правоохранительных органов, представители научно-производственных и аграрных предприятий, учреждений здравоохранения, образования и культуры, государственные и муниципальные служащие.
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"Почетное звание "Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации" присвоено полковнику полиции Игорю Макарову за личные заслуги в обеспечении защиты прав и свобод граждан и охраны общественного порядка. Почетный знак губернатора области "За личный вклад в развитие Калужской области" вручен заместителю директора по учебно-воспитательной работе школы № 45 имени Г.К. Жукова в Калуге Елене Елисеевой", - говорится в сообщении.
За высокие достижения, способствующие социально-экономическому развитию региона, отмечены семь человек – им вручили медали "За особые заслуги перед Калужской областью". Двое жителей региона удостоены юбилейной медали "75 лет Калужской области". Семерым участникам церемонии присвоены почетные звания.
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"Впервые пятерым калужанам вручен региональный знак отличия "За наставничество". Областная награда учреждена за личные заслуги в содействии молодым рабочим и специалистам в успешном овладении ими профессиональными знаниями, навыками и умениями", - говорится в сообщении.
Поздравляя награжденных, Шапша напомнил, что завтра Россия будет отмечать национальный праздник – День народного единства. "Это праздник людей, которые любят свою страну и многое делают для того, чтобы наша жизнь стала лучше: и в народном хозяйстве, и на государственной, и на муниципальной службе. Я вам всем признателен за ваш труд и целеустремленность, за неравнодушие и любовь к Калужской области", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.
 
Калужская областьВладислав ШапшаКалугаКалужская областьОбщество
 
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