https://ria.ru/20201103/mutatsii-1582771006.html
Найдены новые мутации коронавируса
Найдены новые мутации коронавируса
Американские ученые обнаружили новые мутации SARS-CoV-2, одна из которых может сделать его более заразным. Их описали в исследовании, опубликованном в журнале... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T09:35
2020-11-03T09:35
2020-11-03T11:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
хьюстон
техас
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Американские ученые обнаружили новые мутации SARS-CoV-2, одна из которых может сделать его более заразным. Их описали в исследовании, опубликованном в журнале mBIO.Так, во время первой волны пандемии мутацию D614G, которая затрагивает S-белок, зафиксировали у 71 процента пациентов с COVID-19 в Хьюстоне. Во второй волне распространенность этого варианта выросла до 99,9 процента, что, по данным специалистов, характерно для заразившихся по всему миру.Ученые Университета штата Техас изучили различные генетические варианты S-белка вируса, чтобы определить его стабильность. Они выяснили, что D614G не влияет на патогенность вируса, но выявили признаки естественного отбора, что указывает на большую приспособленность вируса. В связи с этим исследователи пришли к выводу, что D614G, скорее всего, повышает заразность SARS-CoV-2.Также лабораторные эксперименты показали, что по крайней мере одна новая мутация позволяет вирусу уклоняться от нейтрализующего антитела, которое люди естественным образом вырабатывают для борьбы с инфекциями SARS-CoV-2. По мнению специалистов, эта особенность может позволить варианту вируса обмануть иммунную систему.Всего в рамках исследования было обнаружено 285 мутаций, однако большинство из них не оказывает значительного влияния на тяжесть заболевания и не демонстрирует способность избегать вакцин первого поколения и терапевтических препаратов антител.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201103/zaschita-1582749099.html
хьюстон
техас
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, хьюстон, техас
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости.
Американские ученые обнаружили новые мутации SARS-CoV-2, одна из которых может сделать его более заразным. Их описали в исследовании, опубликованном в журнале mBIO
.
Так, во время первой волны пандемии мутацию D614G, которая затрагивает S-белок, зафиксировали у 71 процента пациентов с COVID-19 в Хьюстоне. Во второй волне распространенность этого варианта выросла до 99,9 процента, что, по данным специалистов, характерно для заразившихся по всему миру.
Ученые Университета штата Техас изучили различные генетические варианты S-белка вируса, чтобы определить его стабильность. Они выяснили, что D614G не влияет на патогенность вируса, но выявили признаки естественного отбора, что указывает на большую приспособленность вируса. В связи с этим исследователи пришли к выводу, что D614G, скорее всего, повышает заразность SARS-CoV-2.
Также лабораторные эксперименты показали, что по крайней мере одна новая мутация позволяет вирусу уклоняться от нейтрализующего антитела, которое люди естественным образом вырабатывают для борьбы с инфекциями SARS-CoV-2. По мнению специалистов, эта особенность может позволить варианту вируса обмануть иммунную систему.
Всего в рамках исследования было обнаружено 285 мутаций, однако большинство из них не оказывает значительного влияния на тяжесть заболевания и не демонстрирует способность избегать вакцин первого поколения и терапевтических препаратов антител.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.