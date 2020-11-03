https://ria.ru/20201103/mutatsii-1582771006.html

Найдены новые мутации коронавируса

Найдены новые мутации коронавируса

Американские ученые обнаружили новые мутации SARS-CoV-2, одна из которых может сделать его более заразным. Их описали в исследовании, опубликованном в журнале... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T09:35

2020-11-03T09:35

2020-11-03T11:28

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

хьюстон

техас

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Американские ученые обнаружили новые мутации SARS-CoV-2, одна из которых может сделать его более заразным. Их описали в исследовании, опубликованном в журнале mBIO.Так, во время первой волны пандемии мутацию D614G, которая затрагивает S-белок, зафиксировали у 71 процента пациентов с COVID-19 в Хьюстоне. Во второй волне распространенность этого варианта выросла до 99,9 процента, что, по данным специалистов, характерно для заразившихся по всему миру.Ученые Университета штата Техас изучили различные генетические варианты S-белка вируса, чтобы определить его стабильность. Они выяснили, что D614G не влияет на патогенность вируса, но выявили признаки естественного отбора, что указывает на большую приспособленность вируса. В связи с этим исследователи пришли к выводу, что D614G, скорее всего, повышает заразность SARS-CoV-2.Также лабораторные эксперименты показали, что по крайней мере одна новая мутация позволяет вирусу уклоняться от нейтрализующего антитела, которое люди естественным образом вырабатывают для борьбы с инфекциями SARS-CoV-2. По мнению специалистов, эта особенность может позволить варианту вируса обмануть иммунную систему.Всего в рамках исследования было обнаружено 285 мутаций, однако большинство из них не оказывает значительного влияния на тяжесть заболевания и не демонстрирует способность избегать вакцин первого поколения и терапевтических препаратов антител.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201103/zaschita-1582749099.html

хьюстон

техас

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, хьюстон, техас