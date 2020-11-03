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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20201103/moskva-1582861746.html
Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме 4 ноября
Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме 4 ноября
Городские службы будут работать в усиленном режиме 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T16:35
2020-11-03T16:35
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Городские службы будут работать в усиленном режиме 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он подчеркнул, что на круглосуточном дежурстве будут находиться 1,5 тысячи бригад, которые готовы оперативно выехать при возникновении нештатной ситуации на объектах жизнеобеспечения города."Подготовлено 2,5 тысяч аварийных источников электроснабжения, три аварийных источника теплоснабжения, сформированы запасы резервного топлива", - отметил заместитель мэра.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что усилен контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.
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петр бирюков, москва

Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме 4 ноября

16:35 03.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений БиятовЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Городские службы будут работать в усиленном режиме 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В преддверии праздника все предприятия и компании комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", - отметил Бирюков.
Он подчеркнул, что на круглосуточном дежурстве будут находиться 1,5 тысячи бригад, которые готовы оперативно выехать при возникновении нештатной ситуации на объектах жизнеобеспечения города.
"Подготовлено 2,5 тысяч аварийных источников электроснабжения, три аварийных источника теплоснабжения, сформированы запасы резервного топлива", - отметил заместитель мэра.
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Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что усилен контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыПетр БирюковМосква
 
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