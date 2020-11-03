https://ria.ru/20201103/moskva-1582861746.html

Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме 4 ноября

Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме 4 ноября

Городские службы будут работать в усиленном режиме 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T16:35

2020-11-03T16:35

2020-11-03T16:35

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Городские службы будут работать в усиленном режиме 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он подчеркнул, что на круглосуточном дежурстве будут находиться 1,5 тысячи бригад, которые готовы оперативно выехать при возникновении нештатной ситуации на объектах жизнеобеспечения города."Подготовлено 2,5 тысяч аварийных источников электроснабжения, три аварийных источника теплоснабжения, сформированы запасы резервного топлива", - отметил заместитель мэра.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что усилен контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20201103/plakaty-1582858248.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, москва