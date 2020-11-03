https://ria.ru/20201103/moskva-1582855657.html

В Москве мужчине дали два года колонии за угрозы полицейскому кусачками

В Москве мужчине дали два года колонии за угрозы полицейскому кусачками

Савёловский суд Москвы приговорил уроженца Киргизии к двум годам колонии, признав его виновным в угрозе применения насилия к полицейскому кусачками, сообщил РИА РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T16:03

2020-11-03T16:03

2020-11-03T16:03

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

москва

киргизия

происшествия

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Савёловский суд Москвы приговорил уроженца Киргизии к двум годам колонии, признав его виновным в угрозе применения насилия к полицейскому кусачками, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Убушаев."Трое граждан Киргизии, в том числе мой подзащитный Нурлан Октонбеков, вступили в магазине в словесный конфликт с его охранником. Судя по камерам видеонаблюдения, они не нарушали общественный порядок, однако на место была вызвана Росгвардия. Все трое были доставлены в отдел полиции и переданы дежурному отдела полиции для дальнейшего разбирательства", - рассказал Убушаев.По его словам, в отделе у Октонбекова произошел конфликт с полицейскими. Его попытались уложить на пол и надеть наручники. "Удерживая равновесие, Нурлан схватился за косяк двери. После чего дежурный сильно ударил ногой по этой двери и сломал моему подзащитному два пальца", - утверждает адвокат.По версии следствия, когда с Октонбекова сняли наручники и оказали ему помощь, тот достал кусачки и начал угрожать полицейскому. Хотя, как заметил Убушаев, его подзащитного обыскали и "инструмент у него забрали сразу".Октонбеков был арестован в конце января, вину не признавал."Вчера суд приговорил Октонбекова к двум годам колонии общего режима. Мы настаиваем на невиновности и обжалуем приговор", - заключил Убушаев.Комментариями следственных органов РИА Новости не располагает.

https://ria.ru/20201102/moskva-1582698022.html

https://ria.ru/20201026/politseyskiy-1581547037.html

москва

киргизия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), москва, киргизия, происшествия