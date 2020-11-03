https://ria.ru/20201103/moskva-1582846895.html

В Москве при входе в УВД задержали мужчину со страйкбольными гранатами

В Москве при входе в УВД задержали мужчину со страйкбольными гранатами

Полицейские у здания УВД по СЗАО Москвы задержали мужчину с двумя предметами, которые походили на гранаты, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T15:20

2020-11-03T15:20

2020-11-03T15:20

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1400x0_80_0_0_02f27143bde43c9241bb75f88285b4bc.jpg

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Полицейские у здания УВД по СЗАО Москвы задержали мужчину с двумя предметами, которые походили на гранаты, сообщает пресс-служба столичного главка МВД."Сегодня в 11.55 на КПП УВД по СЗАО ГУМВД России по Москве сотрудником полиции был задержан мужчина с двумя предметами, внешне схожими с боеприпасами, который пытался пройти на территорию УВД", - говорится в сообщении.В ходе проверки было установлено, что изъятые предметы являются гранатами для игры в страйкбол. Со слов гражданина, он забыл оставить их дома перед визитом в подразделение органов внутренних дел.После проведения профилактической беседы гражданин был отпущен.

https://ria.ru/20201031/moskva-1582462961.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия