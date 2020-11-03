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В Москве при входе в УВД задержали мужчину со страйкбольными гранатами
В Москве при входе в УВД задержали мужчину со страйкбольными гранатами
Полицейские у здания УВД по СЗАО Москвы задержали мужчину с двумя предметами, которые походили на гранаты, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T15:20
2020-11-03T15:20
москва
происшествия
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Полицейские у здания УВД по СЗАО Москвы задержали мужчину с двумя предметами, которые походили на гранаты, сообщает пресс-служба столичного главка МВД."Сегодня в 11.55 на КПП УВД по СЗАО ГУМВД России по Москве сотрудником полиции был задержан мужчина с двумя предметами, внешне схожими с боеприпасами, который пытался пройти на территорию УВД", - говорится в сообщении.В ходе проверки было установлено, что изъятые предметы являются гранатами для игры в страйкбол. Со слов гражданина, он забыл оставить их дома перед визитом в подразделение органов внутренних дел.После проведения профилактической беседы гражданин был отпущен.
https://ria.ru/20201031/moskva-1582462961.html
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москва, происшествия

В Москве при входе в УВД задержали мужчину со страйкбольными гранатами

15:20 03.11.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Полицейские у здания УВД по СЗАО Москвы задержали мужчину с двумя предметами, которые походили на гранаты, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
"Сегодня в 11.55 на КПП УВД по СЗАО ГУМВД России по Москве сотрудником полиции был задержан мужчина с двумя предметами, внешне схожими с боеприпасами, который пытался пройти на территорию УВД", - говорится в сообщении.
В ходе проверки было установлено, что изъятые предметы являются гранатами для игры в страйкбол. Со слов гражданина, он забыл оставить их дома перед визитом в подразделение органов внутренних дел.
После проведения профилактической беседы гражданин был отпущен.
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