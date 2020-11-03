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На Садовом кольце в Москве после крупного ДТП возникла пробка
На Садовом кольце в Москве после крупного ДТП возникла пробка
Пробка образовалась на Садовом кольце после ДТП с восемью легковыми автомобилями, но движение не перекрывали, сообщили РИА Новости в информационном центре... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T09:41
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москва
происшествия
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Пробка образовалась на Садовом кольце после ДТП с восемью легковыми автомобилями, но движение не перекрывали, сообщили РИА Новости в информационном центре департамента транспорта Москвы.Ранее в экстренных службах столицы сообщили РИА Новости, что восемь легковых автомобилей столкнулись на Садовой-Черногрязской, 4, в результате пострадали четыре человека."Движение там есть, образовалась небольшая пробка, ничего не перекрыто", - сообщил собеседник агентства.В информцентре также добавили, что в настоящее время происходит оформление ДТП.Как позднее уточнили в пресс-службе столичного департамента транспорта в Telegram-канале, столкнулись пять машин, из них две — автомобили такси. Одна из машин после столкновения выехала на встречку.
https://ria.ru/20201103/dtp-1582765076.html
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москва, происшествия

На Садовом кольце в Москве после крупного ДТП возникла пробка

09:41 03.11.2020 (обновлено: 11:13 03.11.2020)
 
© Фото : ДептрансДТП на Садовой-Черногрязской улице в Москве
ДТП на Садовой-Черногрязской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© Фото : Дептранс
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Пробка образовалась на Садовом кольце после ДТП с восемью легковыми автомобилями, но движение не перекрывали, сообщили РИА Новости в информационном центре департамента транспорта Москвы.
Ранее в экстренных службах столицы сообщили РИА Новости, что восемь легковых автомобилей столкнулись на Садовой-Черногрязской, 4, в результате пострадали четыре человека.
ДТП на Садовой-Черногрязской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
08:56
На Садовом кольце в Москве столкнулись восемь легковушек
"Движение там есть, образовалась небольшая пробка, ничего не перекрыто", - сообщил собеседник агентства.
В информцентре также добавили, что в настоящее время происходит оформление ДТП.
Как позднее уточнили в пресс-службе столичного департамента транспорта в Telegram-канале, столкнулись пять машин, из них две — автомобили такси. Одна из машин после столкновения выехала на встречку.
 
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