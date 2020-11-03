https://ria.ru/20201103/moskva-1582771853.html

На Садовом кольце в Москве после крупного ДТП возникла пробка

На Садовом кольце в Москве после крупного ДТП возникла пробка

Пробка образовалась на Садовом кольце после ДТП с восемью легковыми автомобилями, но движение не перекрывали, сообщили РИА Новости в информационном центре... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T09:41

2020-11-03T09:41

2020-11-03T11:13

москва

происшествия

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Пробка образовалась на Садовом кольце после ДТП с восемью легковыми автомобилями, но движение не перекрывали, сообщили РИА Новости в информационном центре департамента транспорта Москвы.Ранее в экстренных службах столицы сообщили РИА Новости, что восемь легковых автомобилей столкнулись на Садовой-Черногрязской, 4, в результате пострадали четыре человека."Движение там есть, образовалась небольшая пробка, ничего не перекрыто", - сообщил собеседник агентства.В информцентре также добавили, что в настоящее время происходит оформление ДТП.Как позднее уточнили в пресс-службе столичного департамента транспорта в Telegram-канале, столкнулись пять машин, из них две — автомобили такси. Одна из машин после столкновения выехала на встречку.

https://ria.ru/20201103/dtp-1582765076.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия