https://ria.ru/20201103/moskva-1582771853.html
На Садовом кольце в Москве после крупного ДТП возникла пробка
На Садовом кольце в Москве после крупного ДТП возникла пробка
Пробка образовалась на Садовом кольце после ДТП с восемью легковыми автомобилями, но движение не перекрывали, сообщили РИА Новости в информационном центре... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T09:41
2020-11-03T09:41
2020-11-03T11:13
москва
происшествия
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Пробка образовалась на Садовом кольце после ДТП с восемью легковыми автомобилями, но движение не перекрывали, сообщили РИА Новости в информационном центре департамента транспорта Москвы.Ранее в экстренных службах столицы сообщили РИА Новости, что восемь легковых автомобилей столкнулись на Садовой-Черногрязской, 4, в результате пострадали четыре человека."Движение там есть, образовалась небольшая пробка, ничего не перекрыто", - сообщил собеседник агентства.В информцентре также добавили, что в настоящее время происходит оформление ДТП.Как позднее уточнили в пресс-службе столичного департамента транспорта в Telegram-канале, столкнулись пять машин, из них две — автомобили такси. Одна из машин после столкновения выехала на встречку.
https://ria.ru/20201103/dtp-1582765076.html
москва
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Пробка образовалась на Садовом кольце после ДТП с восемью легковыми автомобилями, но движение не перекрывали, сообщили РИА Новости в информационном центре департамента транспорта Москвы.
Ранее в экстренных службах столицы сообщили РИА Новости, что восемь легковых автомобилей столкнулись на Садовой-Черногрязской, 4, в результате пострадали четыре человека.
"Движение там есть, образовалась небольшая пробка, ничего не перекрыто", - сообщил собеседник агентства.
В информцентре также добавили, что в настоящее время происходит оформление ДТП.
Как позднее уточнили в пресс-службе столичного департамента транспорта в Telegram-канале
, столкнулись пять машин, из них две — автомобили такси. Одна из машин после столкновения выехала на встречку.