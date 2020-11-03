https://ria.ru/20201103/morg-1582860760.html

Минздрав проверит сообщения о переполненном самарском морге

Минздрав проверит сообщения о переполненном самарском морге

Министерство здравоохранения Самарской области проверяет информацию о переполненных отделениях и морге в больнице, где расположен COVID-госпиталь, сообщили РИА... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T16:30

2020-11-03T16:30

2020-11-03T16:30

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

самарская область

происшествия

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САМАРА, 3 ноя - РИА Новости. Министерство здравоохранения Самарской области проверяет информацию о переполненных отделениях и морге в больнице, где расположен COVID-госпиталь, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава.Ранее в паблике "Подслушано Самара" в социальной сети "ВКонтакте" анонимный пользователь разместил публикацию, в которой сообщил, что отделения в Самарской областной клинической больницы имени Середавина, где в настоящее время расположен COVID-госпиталь, переполнены. Также, по данным анонимного пользователя, переполнен морг, из-за чего трупы якобы складывают в подвалах медучреждения. В подтверждение в посте было выложено фото, но сейчас оно удалено."В настоящее время специалисты проводят проверку по факту публикации", - сказала собеседница агентства.Она сообщила, что в больнице имени Середавина после констатации смерти тела умерших помещаются в холодильные камеры, расположенные в подвале, откуда затем транспортируются в патологоанатомическое отделение. "Отделение больницы работает в штатном режиме, задержек с проведением вскрытий нет", - подчеркнула представитель минздрава.С начала пандемии в Самарской области подтверждено 16 514 случаев заражения коронавирусом, 14 062 человека выздоровели, 285 скончались.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201103/bolnichnyy-1582825901.html

самарская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), самарская область, происшествия