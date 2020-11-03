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Космонавтам на МКС отправили черную икру
Космонавтам на МКС отправили черную икру
Экипаж Международной космической станции все же сможет украсить новогодний стол традиционной черной икрой несмотря на перенос запуска грузового корабля... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T03:10
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россия
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции все же сможет украсить новогодний стол традиционной черной икрой несмотря на перенос запуска грузового корабля "Прогресс" на 2021 год, если прибережет до праздников отправленные заранее баночки с продуктом, рассказал РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем Александр Агуреев.По словам Агуреева, речь идет о 30-граммовых баночках черной икры.Такую посылку традиционно отправляют космонавтам на МКС под Новый год.Отправка "Прогресса МС-16" с грузами на МКС, в том числе с подарками для российских космонавтов к Новому году, планировалась на 11 декабря. Как ранее сообщили в "Роскосмосе", запуск перенесен на 2021 год.Сейчас на МКС работает 64-я постоянная экспедиция в составе россиян Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова и американки Кэтлин Рубинс. Экипаж прилетел на станцию в середине октября.
https://ria.ru/20201102/mks-1582721303.html
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россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос

Космонавтам на МКС отправили черную икру

03:10 03.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкИкра осетровых рыб
Икра осетровых рыб - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции все же сможет украсить новогодний стол традиционной черной икрой несмотря на перенос запуска грузового корабля "Прогресс" на 2021 год, если прибережет до праздников отправленные заранее баночки с продуктом, рассказал РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем Александр Агуреев.
"На "Союзе", на котором летели космонавты, в составе продуктов была доставлена икра паюсная 10 баночек. Если они оставили, то да (могут поставить на новогодний стол - ред.). Фрукты, конечно, не долежат", - сказал он.
По словам Агуреева, речь идет о 30-граммовых баночках черной икры.
Такую посылку традиционно отправляют космонавтам на МКС под Новый год.
Отправка "Прогресса МС-16" с грузами на МКС, в том числе с подарками для российских космонавтов к Новому году, планировалась на 11 декабря. Как ранее сообщили в "Роскосмосе", запуск перенесен на 2021 год.
Сейчас на МКС работает 64-я постоянная экспедиция в составе россиян Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова и американки Кэтлин Рубинс. Экипаж прилетел на станцию в середине октября.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
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