https://ria.ru/20201103/mks-1582752071.html

Космонавтам на МКС отправили черную икру

Космонавтам на МКС отправили черную икру

Экипаж Международной космической станции все же сможет украсить новогодний стол традиционной черной икрой несмотря на перенос запуска грузового корабля... РИА Новости, 03.11.2020

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хочу стать космонавтом

россия

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции все же сможет украсить новогодний стол традиционной черной икрой несмотря на перенос запуска грузового корабля "Прогресс" на 2021 год, если прибережет до праздников отправленные заранее баночки с продуктом, рассказал РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем Александр Агуреев.По словам Агуреева, речь идет о 30-граммовых баночках черной икры.Такую посылку традиционно отправляют космонавтам на МКС под Новый год.Отправка "Прогресса МС-16" с грузами на МКС, в том числе с подарками для российских космонавтов к Новому году, планировалась на 11 декабря. Как ранее сообщили в "Роскосмосе", запуск перенесен на 2021 год.Сейчас на МКС работает 64-я постоянная экспедиция в составе россиян Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова и американки Кэтлин Рубинс. Экипаж прилетел на станцию в середине октября.

https://ria.ru/20201102/mks-1582721303.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос