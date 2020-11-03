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В Киеве начался митинг в поддержку закона о госязыке
В Киеве начался митинг в поддержку закона о госязыке
Митинг в поддержку закона о функционировании украинского языка как государственного начался во вторник возле здания Конституционного суда (КС) Украины, передает РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T11:24
2020-11-03T14:19
петр порошенко
верховная рада украины
украина
в мире
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КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Митинг в поддержку закона о функционировании украинского языка как государственного начался во вторник возле здания Конституционного суда (КС) Украины, передает корреспондент РИА Новости.Во вторник Конституционный суд Украины на закрытой части пленарного заседания планирует продолжить рассмотрение дела по представлению 51 депутата Верховной рады относительно конституционности закона о госязыке.Несколько десятков человек, в том числе с символикой националистических партий "Свобода" и "Национальный корпус" (создан на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело), призывают судей КС признать закон соответствующим Конституции. Они держат плакаты с лозунгами в поддержку украинского языка, в том числе "Руки прочь от языка", "Украина — язык". В режиме свободного микрофона участники собрания выступают в поддержку госязыка.Здание КС охраняют несколько десятков правоохранителей. Обстановка на митинге спокойная.Государственным языком на Украине является украинский. При этом Конституция страны гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского языка и других языков национальных меньшинств. Конституционный суд страны ранее приступил к рассмотрению дела относительно соответствия нормам Конституции закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В июне 2019 года 51 депутат Верховной рады Украины направил обращение в Конституционный суд страны с просьбой признать неконституционным закон о госязыке.В мае 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. До принятия закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота на уровне 50 процентов использования украинского языка, теперь квота поднялась до отметки 90 процентов. Зеленский, будучи уже на посту президента, пообещал тщательно проанализировать закон на предмет соответствия Конституции. Он отметил при этом, что документ был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".
https://radiosputnik.ria.ru/20200710/1574152748.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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петр порошенко, верховная рада украины, украина, в мире

В Киеве начался митинг в поддержку закона о госязыке

11:24 03.11.2020 (обновлено: 14:19 03.11.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у здания Конституционного суда в Киеве
Участники акции протеста у здания Конституционного суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Митинг в поддержку закона о функционировании украинского языка как государственного начался во вторник возле здания Конституционного суда (КС) Украины, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник Конституционный суд Украины на закрытой части пленарного заседания планирует продолжить рассмотрение дела по представлению 51 депутата Верховной рады относительно конституционности закона о госязыке.
Несколько десятков человек, в том числе с символикой националистических партий "Свобода" и "Национальный корпус" (создан на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело), призывают судей КС признать закон соответствующим Конституции. Они держат плакаты с лозунгами в поддержку украинского языка, в том числе "Руки прочь от языка", "Украина — язык". В режиме свободного микрофона участники собрания выступают в поддержку госязыка.
Здание КС охраняют несколько десятков правоохранителей. Обстановка на митинге спокойная.
Депутат Верховной рады Украины, лидер партии Наши Евгений Мураев - РИА Новости, 1920, 10.07.2020
10 июля, 10:07
Экс-депутат Рады увидел в законе о госязыке "гвоздь в невозврат Крыма"
Государственным языком на Украине является украинский. При этом Конституция страны гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского языка и других языков национальных меньшинств. Конституционный суд страны ранее приступил к рассмотрению дела относительно соответствия нормам Конституции закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В июне 2019 года 51 депутат Верховной рады Украины направил обращение в Конституционный суд страны с просьбой признать неконституционным закон о госязыке.
В мае 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. До принятия закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота на уровне 50 процентов использования украинского языка, теперь квота поднялась до отметки 90 процентов. Зеленский, будучи уже на посту президента, пообещал тщательно проанализировать закон на предмет соответствия Конституции. Он отметил при этом, что документ был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".
 
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