https://ria.ru/20201103/mishustin-1582775061.html

Мишустин распорядился создать центр по лекарственному обеспечению граждан

Мишустин распорядился создать центр по лекарственному обеспечению граждан

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Федерального центра по лекарственному обеспечению граждан, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T10:06

2020-11-03T10:06

2020-11-03T10:14

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Федерального центра по лекарственному обеспечению граждан, сообщается на сайте кабмина."В России появится Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. Распоряжение о его создании подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что центр будет заниматься закупками медикаментов в рамках федеральных программ. В частности, препаратов для лечения пациентов с орфанными и онкозаболеваниями, ВИЧ и туберкулезом, а также вакцин, входящих в национальный календарь прививок.Подчеркивается, что функции учредителя возложены на министерство здравоохранения России. Ведомству поручено в течение месяца зарегистрировать новый центр и утвердить его устав.

https://ria.ru/20201103/lekarstva-1582770656.html

https://ria.ru/20201102/lekarstva-1582642089.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, общество