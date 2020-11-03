Мишустин распорядился создать центр по лекарственному обеспечению граждан
10:06 03.11.2020 (обновлено: 10:14 03.11.2020)
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Федерального центра по лекарственному обеспечению граждан, сообщается на сайте кабмина.
"В России появится Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. Распоряжение о его создании подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что центр будет заниматься закупками медикаментов в рамках федеральных программ. В частности, препаратов для лечения пациентов с орфанными и онкозаболеваниями, ВИЧ и туберкулезом, а также вакцин, входящих в национальный календарь прививок.
"Организация будет также вести мониторинг закупок лекарств и прогнозировать потребности в медикаментах в регионах. Это поможет предотвращать возможные перебои с поставками препаратов и заранее формировать необходимый резерв", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что функции учредителя возложены на министерство здравоохранения России. Ведомству поручено в течение месяца зарегистрировать новый центр и утвердить его устав.