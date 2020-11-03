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Мишустин распорядился создать центр по лекарственному обеспечению граждан
Мишустин распорядился создать центр по лекарственному обеспечению граждан
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Федерального центра по лекарственному обеспечению граждан, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T10:06
2020-11-03T10:14
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Федерального центра по лекарственному обеспечению граждан, сообщается на сайте кабмина."В России появится Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. Распоряжение о его создании подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что центр будет заниматься закупками медикаментов в рамках федеральных программ. В частности, препаратов для лечения пациентов с орфанными и онкозаболеваниями, ВИЧ и туберкулезом, а также вакцин, входящих в национальный календарь прививок.Подчеркивается, что функции учредителя возложены на министерство здравоохранения России. Ведомству поручено в течение месяца зарегистрировать новый центр и утвердить его устав.
https://ria.ru/20201103/lekarstva-1582770656.html
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михаил мишустин, общество

Мишустин распорядился создать центр по лекарственному обеспечению граждан

10:06 03.11.2020 (обновлено: 10:14 03.11.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Федерального центра по лекарственному обеспечению граждан, сообщается на сайте кабмина.
"В России появится Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. Распоряжение о его создании подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что центр будет заниматься закупками медикаментов в рамках федеральных программ. В частности, препаратов для лечения пациентов с орфанными и онкозаболеваниями, ВИЧ и туберкулезом, а также вакцин, входящих в национальный календарь прививок.
"Организация будет также вести мониторинг закупок лекарств и прогнозировать потребности в медикаментах в регионах. Это поможет предотвращать возможные перебои с поставками препаратов и заранее формировать необходимый резерв", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что функции учредителя возложены на министерство здравоохранения России. Ведомству поручено в течение месяца зарегистрировать новый центр и утвердить его устав.
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