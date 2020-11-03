https://ria.ru/20201103/minzdrav-1582823972.html

Минздрав рекомендовал регионам создать амбулаторные COVID-центры

Минздрав рекомендовал регионам создать амбулаторные COVID-центры

Минздрав рекомендовал регионам создать круглосуточные амбулаторные COVID-центры, куда могли бы привозить больных и определять, какая помощь им нужна, заявила... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T13:29

2020-11-03T13:29

2020-11-03T13:29

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здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

госдума рф

общество

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Минздрав рекомендовал регионам создать круглосуточные амбулаторные COVID-центры, куда могли бы привозить больных и определять, какая помощь им нужна, заявила директор департамента организации экстренной помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Инна Куликова."Мы рекомендовали регионам с соблюдением необходимых условий создать так называемые амбулаторные COVID-центры, где бы можно было пациентов, которым требуется срочная диагностика, например, КТ, круглосуточно бригадами неотложной помощи, уже не задействуя скорую помощь, привозить в эти центры, определяться требуется ли этому пациенту стационарное лечение либо можно назначить ему амбулаторное лечение",- сказала Куликова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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