https://ria.ru/20201103/ministr-1582848697.html

Ульяновский министр ответил на сообщения о частном перелете в Ниццу

Ульяновский министр ответил на сообщения о частном перелете в Ниццу

Зампредседателя правительства, министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семенкин прокомментировал сообщения РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T15:33

2020-11-03T15:33

2020-11-03T16:54

великобритания

франция

ульяновская область

ницца

общество

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Зампредседателя правительства, министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семенкин прокомментировал сообщения о том, что он летал в отпуск во Францию. Ранее в СМИ появилась публикация о том, что Семенкин вместе с супругой, главой Чердаклинского района Ульяновской области Марией Шпак в октябре летал в Ниццу частным бортом. В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" чиновник заявил, что опубликовавшее сведения о его полете издание негативно относится "ко всему и вся, что происходит в Ульяновской области". При этом он подтвердил, что был в отпуске во Франции. Министр пояснил, что попал туда через Великобританию регулярным рейсом. Он отметил, что информация о частном перелете не соответствует действительности.Семенкин добавил, что готов предоставить все документы следствию. Региональная прокуратура уже начала проверку. "В случае выявления нарушений незамедлительно будут приняты необходимые меры реагирования", — сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20181206/1547504779.html

https://ria.ru/20190306/1551607114.html

великобритания

франция

ульяновская область

ницца

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, франция, ульяновская область, ницца, общество