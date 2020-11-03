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Ульяновский министр ответил на сообщения о частном перелете в Ниццу
Ульяновский министр ответил на сообщения о частном перелете в Ниццу
Зампредседателя правительства, министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семенкин прокомментировал сообщения РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T15:33
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Зампредседателя правительства, министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семенкин прокомментировал сообщения о том, что он летал в отпуск во Францию. Ранее в СМИ появилась публикация о том, что Семенкин вместе с супругой, главой Чердаклинского района Ульяновской области Марией Шпак в октябре летал в Ниццу частным бортом. В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" чиновник заявил, что опубликовавшее сведения о его полете издание негативно относится "ко всему и вся, что происходит в Ульяновской области". При этом он подтвердил, что был в отпуске во Франции. Министр пояснил, что попал туда через Великобританию регулярным рейсом. Он отметил, что информация о частном перелете не соответствует действительности.Семенкин добавил, что готов предоставить все документы следствию. Региональная прокуратура уже начала проверку. "В случае выявления нарушений незамедлительно будут приняты необходимые меры реагирования", — сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20181206/1547504779.html
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великобритания, франция, ульяновская область, ницца, общество

Ульяновский министр ответил на сообщения о частном перелете в Ниццу

15:33 03.11.2020 (обновлено: 16:54 03.11.2020)
 
© Фото : Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семенкин
Министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семенкин - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© Фото : Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области
Министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семенкин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Зампредседателя правительства, министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семенкин прокомментировал сообщения о том, что он летал в отпуск во Францию.
Ранее в СМИ появилась публикация о том, что Семенкин вместе с супругой, главой Чердаклинского района Ульяновской области Марией Шпак в октябре летал в Ниццу частным бортом.
В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" чиновник заявил, что опубликовавшее сведения о его полете издание негативно относится "ко всему и вся, что происходит в Ульяновской области".

"Все то, что там написано, домыслы. Это рассуждения лично того, кто это написал", — сказал Семенкин.

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Медведев посоветовал чиновникам "включать мозги"
При этом он подтвердил, что был в отпуске во Франции. Министр пояснил, что попал туда через Великобританию регулярным рейсом. Он отметил, что информация о частном перелете не соответствует действительности.
"Документы на билет на самолет есть, именно посадочные, на одно место выкуплены, на что есть подтверждающие документы, а не на весь самолет", — подчеркнул чиновник.
Семенкин добавил, что готов предоставить все документы следствию.
Региональная прокуратура уже начала проверку.
"В случае выявления нарушений незамедлительно будут приняты необходимые меры реагирования", — сообщили в ведомстве.
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