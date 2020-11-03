https://ria.ru/20201103/mgu-1582846199.html
МГУ вошел в число лучших вузов мира в репутационном рейтинге THE
МГУ вошел в число лучших вузов мира в репутационном рейтинге THE
Московский государственный университет имени Ломоносова стал 37-м в глобальном репутационном рейтинге университетов World Reputation Rankings от международного... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T15:16
2020-11-03T15:16
2020-11-03T16:08
навигатор абитуриента
россия
виктор садовничий
мгу имени м. в. ломоносова
общество
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Московский государственный университет имени Ломоносова стал 37-м в глобальном репутационном рейтинге университетов World Reputation Rankings от международного агентства Times Higher Education, сообщает пресс-служба вуза.В основе методологии исследования лежит закрытый опрос специалистов с мировым признанием, крупнейших ученых, представителей глобального научно-образовательного сообщества."Третьего ноября опубликован очередной глобальный репутационный рейтинг университетов World Reputation Rankings от международного агентства Times Higher Education. МГУ имени М. В. Ломоносова вошел в число самых мощных мировых университетских брендов, улучшив свои результаты, занял 37-ю строчку рейтинга", — говорится в сообщении.Комментируя рост позиций Московского университета, ректор МГУ Виктор Садовничий подчеркнул, что в основе этой оценки лежит ежедневный труд многотысячного коллектива вуза, представителей всех факультетов, институтов и подразделений. По его мнению, традиционно сильной стороной МГУ являются и последовательно продвигаемые им ценности фундаментального образования, универсальный подход к изучению природной и социальной действительности."Рост позиций МГУ в глобальном репутационном рейтинге, его закрепление в топ-40 ведущих вузов мира является признанием усилий по развитию отечественной высшей школы в целом, очевидным для всех знаком уверенного движения вперед", — приводит пресс-служба слова Садовничего.Ректор отметил, что в сложный год связанных с пандемией COVID-19 вызовов МГУ не только не растерял набранную динамику развития, но и упрочил свой статус как одного из ведущих центров на карте мирового образовательного пространства.
https://na.ria.ru/20201028/mgu-1581921691.html
https://na.ria.ru/20200218/1564940482.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
навигатор абитуриента, россия, виктор садовничий, мгу имени м. в. ломоносова, общество
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Московский государственный университет имени Ломоносова стал 37-м в глобальном репутационном рейтинге университетов World Reputation Rankings от международного агентства Times Higher Education, сообщает пресс-служба вуза.
В основе методологии исследования лежит закрытый опрос специалистов с мировым признанием, крупнейших ученых, представителей глобального научно-образовательного сообщества.
"Третьего ноября опубликован очередной глобальный репутационный рейтинг университетов World Reputation Rankings от международного агентства Times Higher Education. МГУ имени М. В. Ломоносова
вошел в число самых мощных мировых университетских брендов, улучшив свои результаты, занял 37-ю строчку рейтинга", — говорится в сообщении.
Комментируя рост позиций Московского университета, ректор МГУ Виктор Садовничий
подчеркнул, что в основе этой оценки лежит ежедневный труд многотысячного коллектива вуза, представителей всех факультетов, институтов и подразделений. По его мнению, традиционно сильной стороной МГУ являются и последовательно продвигаемые им ценности фундаментального образования, универсальный подход к изучению природной и социальной действительности.
"Рост позиций МГУ в глобальном репутационном рейтинге, его закрепление в топ-40 ведущих вузов мира является признанием усилий по развитию отечественной высшей школы в целом, очевидным для всех знаком уверенного движения вперед", — приводит пресс-служба слова Садовничего.
Ректор отметил, что в сложный год связанных с пандемией COVID-19 вызовов МГУ не только не растерял набранную динамику развития, но и упрочил свой статус как одного из ведущих центров на карте мирового образовательного пространства.
"Думаю, все это уже сказывается сейчас и будет влиять в дальнейшем на репутацию университета, восприятие его обществом. Отрадно, что сегодня на имидж МГУ успешно работают его российские и зарубежные выпускники".
Виктор Садовничий
ректор МГУ