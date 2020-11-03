Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201103/mgu-1582846199.html
МГУ вошел в число лучших вузов мира в репутационном рейтинге THE
МГУ вошел в число лучших вузов мира в репутационном рейтинге THE
Московский государственный университет имени Ломоносова стал 37-м в глобальном репутационном рейтинге университетов World Reputation Rankings от международного... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T15:16
2020-11-03T16:08
навигатор абитуриента
россия
виктор садовничий
мгу имени м. в. ломоносова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/91959/12/919591214_0:0:1024:576_1400x0_80_0_0_9ad529309db87f7372fd3a46df75459f.jpg
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Московский государственный университет имени Ломоносова стал 37-м в глобальном репутационном рейтинге университетов World Reputation Rankings от международного агентства Times Higher Education, сообщает пресс-служба вуза.В основе методологии исследования лежит закрытый опрос специалистов с мировым признанием, крупнейших ученых, представителей глобального научно-образовательного сообщества."Третьего ноября опубликован очередной глобальный репутационный рейтинг университетов World Reputation Rankings от международного агентства Times Higher Education. МГУ имени М. В. Ломоносова вошел в число самых мощных мировых университетских брендов, улучшив свои результаты, занял 37-ю строчку рейтинга", — говорится в сообщении.Комментируя рост позиций Московского университета, ректор МГУ Виктор Садовничий подчеркнул, что в основе этой оценки лежит ежедневный труд многотысячного коллектива вуза, представителей всех факультетов, институтов и подразделений. По его мнению, традиционно сильной стороной МГУ являются и последовательно продвигаемые им ценности фундаментального образования, универсальный подход к изучению природной и социальной действительности."Рост позиций МГУ в глобальном репутационном рейтинге, его закрепление в топ-40 ведущих вузов мира является признанием усилий по развитию отечественной высшей школы в целом, очевидным для всех знаком уверенного движения вперед", — приводит пресс-служба слова Садовничего.Ректор отметил, что в сложный год связанных с пандемией COVID-19 вызовов МГУ не только не растерял набранную динамику развития, но и упрочил свой статус как одного из ведущих центров на карте мирового образовательного пространства.
https://na.ria.ru/20201028/mgu-1581921691.html
https://na.ria.ru/20200218/1564940482.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/91959/12/919591214_0:0:1024:768_1400x0_80_0_0_ebee33d7fed723a9a755f566a3e4fd60.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
навигатор абитуриента, россия, виктор садовничий, мгу имени м. в. ломоносова, общество

МГУ вошел в число лучших вузов мира в репутационном рейтинге THE

15:16 03.11.2020 (обновлено: 16:08 03.11.2020)
 
© Flickr / peretzpГлавное здание Московского государственного университета
Главное здание Московского государственного университета - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© Flickr / peretzp
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Московский государственный университет имени Ломоносова стал 37-м в глобальном репутационном рейтинге университетов World Reputation Rankings от международного агентства Times Higher Education, сообщает пресс-служба вуза.
В основе методологии исследования лежит закрытый опрос специалистов с мировым признанием, крупнейших ученых, представителей глобального научно-образовательного сообщества.
"Третьего ноября опубликован очередной глобальный репутационный рейтинг университетов World Reputation Rankings от международного агентства Times Higher Education. МГУ имени М. В. Ломоносова вошел в число самых мощных мировых университетских брендов, улучшив свои результаты, занял 37-ю строчку рейтинга", — говорится в сообщении.
Комментируя рост позиций Московского университета, ректор МГУ Виктор Садовничий подчеркнул, что в основе этой оценки лежит ежедневный труд многотысячного коллектива вуза, представителей всех факультетов, институтов и подразделений. По его мнению, традиционно сильной стороной МГУ являются и последовательно продвигаемые им ценности фундаментального образования, универсальный подход к изучению природной и социальной действительности.
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 13:57
Ректор МГУ рассказал об успехах в предметном рейтинге THE
"Рост позиций МГУ в глобальном репутационном рейтинге, его закрепление в топ-40 ведущих вузов мира является признанием усилий по развитию отечественной высшей школы в целом, очевидным для всех знаком уверенного движения вперед", — приводит пресс-служба слова Садовничего.
Ректор отметил, что в сложный год связанных с пандемией COVID-19 вызовов МГУ не только не растерял набранную динамику развития, но и упрочил свой статус как одного из ведущих центров на карте мирового образовательного пространства.

"Думаю, все это уже сказывается сейчас и будет влиять в дальнейшем на репутацию университета, восприятие его обществом. Отрадно, что сегодня на имидж МГУ успешно работают его российские и зарубежные выпускники".

Ректор Московского государственного университета имени М. В.Ломоносова Виктор Садовничий
Виктор Садовничий
ректор МГУ
Выпускница университета после церемонии вручения дипломов с отличием 2012 года у Главного здания МГУ имени М.В.Ломоносова - РИА Новости, 1920, 18.02.2020
18 февраля, 19:29
МГУ стал пятым в рейтинге университетов THE
 
Навигатор абитуриентаРоссияВиктор СадовничийМГУ имени М. В. ЛомоносоваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:54Активисты перекрыли улицу недалеко от ограждения вокруг Белого дома
00:50Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть провокаторов и мародеров
00:49Число жертв землетрясения в Турции выросло до 113
00:36Эксперт рассказал, как выборы в США повлияют на ситуацию на Балканах
00:34Почти треть всех смертей от COVID-19 в Чехии пришлись на минувшую неделю
00:28Оправданный в Милане украинский нацгвардеец Маркив вышел на свободу
00:26Швейцарская разведка предупредила о сохранении угрозы теракта в стране
00:16В Швейцарии изучают возможные связи нападавших в Вене с Конфедерацией
00:06США официально выходят из Парижского соглашения по климату
00:05Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 3,3 миллиона
23:59В Нью-Йорке расследуют сообщения о звонках с просьбой сидеть дома
23:46Ереван заявил о праве Карабаха на контрудар в ответ на ракетные обстрелы
23:38К ограждению у Белого дома прибывают усиленные наряды полиции
23:33Почтовой службе США назначили дедлайн для доставки бюллетеней
23:26В день выборов в квартале от территории Белого дома запретили парковку
23:23В штате Миссури вандалы расписали стену музея призывами не голосовать
23:23Глава Еврогруппы не ожидает экономических потрясений после выборов в США
23:16Число жертв коронавируса в Москве превысило семь тысяч человек
23:13Театр Ермоловой отменил ноябрьские спектакли с Меньшиковым
23:06Белый дом пока останется за установленным на случай беспорядков забором
Лента новостейМолния