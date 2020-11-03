https://ria.ru/20201103/mgu-1582846199.html

МГУ вошел в число лучших вузов мира в репутационном рейтинге THE

МГУ вошел в число лучших вузов мира в репутационном рейтинге THE

Московский государственный университет имени Ломоносова стал 37-м в глобальном репутационном рейтинге университетов World Reputation Rankings от международного... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T15:16

2020-11-03T15:16

2020-11-03T16:08

навигатор абитуриента

россия

виктор садовничий

мгу имени м. в. ломоносова

общество

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Московский государственный университет имени Ломоносова стал 37-м в глобальном репутационном рейтинге университетов World Reputation Rankings от международного агентства Times Higher Education, сообщает пресс-служба вуза.В основе методологии исследования лежит закрытый опрос специалистов с мировым признанием, крупнейших ученых, представителей глобального научно-образовательного сообщества."Третьего ноября опубликован очередной глобальный репутационный рейтинг университетов World Reputation Rankings от международного агентства Times Higher Education. МГУ имени М. В. Ломоносова вошел в число самых мощных мировых университетских брендов, улучшив свои результаты, занял 37-ю строчку рейтинга", — говорится в сообщении.Комментируя рост позиций Московского университета, ректор МГУ Виктор Садовничий подчеркнул, что в основе этой оценки лежит ежедневный труд многотысячного коллектива вуза, представителей всех факультетов, институтов и подразделений. По его мнению, традиционно сильной стороной МГУ являются и последовательно продвигаемые им ценности фундаментального образования, универсальный подход к изучению природной и социальной действительности."Рост позиций МГУ в глобальном репутационном рейтинге, его закрепление в топ-40 ведущих вузов мира является признанием усилий по развитию отечественной высшей школы в целом, очевидным для всех знаком уверенного движения вперед", — приводит пресс-служба слова Садовничего.Ректор отметил, что в сложный год связанных с пандемией COVID-19 вызовов МГУ не только не растерял набранную динамику развития, но и упрочил свой статус как одного из ведущих центров на карте мирового образовательного пространства.

https://na.ria.ru/20201028/mgu-1581921691.html

https://na.ria.ru/20200218/1564940482.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, россия, виктор садовничий, мгу имени м. в. ломоносова, общество