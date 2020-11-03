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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201103/melburn-1582876505.html
На акции против режима изоляции в Мельбурне задержали более 400 человек
На акции против режима изоляции в Мельбурне задержали более 400 человек
Полиция австралийского города Мельбурн задержала более 400 человек после того, как акция протеста против режима изоляции из-за распространения коронавируса... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T17:35
2020-11-03T17:35
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
виктория (австралия)
мельбурн
в мире
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Полиция австралийского города Мельбурн задержала более 400 человек после того, как акция протеста против режима изоляции из-за распространения коронавируса переросла в столкновения с правоохранителями, сообщает местный телеканал 7NEWS.Во вторник несколько сотен жителей Мельбурна собрались около здания парламента штата Виктория. Участники акции держали плакаты "Освободите Викторию", "Маски не работают" и другие, затем стали скандировать "Свобода". У большинства демонстрантов не было масок. Как отмечает телеканал, согласно последним правилам, жителям города разрешено проводить акции протеста с участием до десяти человек, если они находятся на расстоянии до 25 километров от дома и соблюдают социальную дистанцию.Как говорится в заявлении, полиция штата Виктория "задержала большое число протестующих, которые вновь продемонстрировали неуважение к безопасности более широкой общественности и директивам главного санитарного врача". По данным полиции, 404 человека были задержаны, почти столько же – 395 участников акции – оштрафованы.Министр здравоохранения штата Мартин Фоли призвал жителей штата не участвовать в акциях протеста, заявив, что "сейчас не время для протестов". По его словам, соблюдение мер безопасности сейчас важнее. На прошлой неделе власти штата Виктория ослабили ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса. Довольно жесткие ограничения действуют в регионе почти четыре месяца.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным минздрава, в стране всего выявлено более 27 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 900 пациентов, свыше 25 тысяч инфицированных выздоровели.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201103/koronavirus-1582860166.html
виктория (австралия)
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, виктория (австралия), мельбурн, в мире

На акции против режима изоляции в Мельбурне задержали более 400 человек

17:35 03.11.2020
 
© Flickr / Rusty StewartПолиция Австралии. Архивное фото
Полиция Австралии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© Flickr / Rusty Stewart
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Полиция австралийского города Мельбурн задержала более 400 человек после того, как акция протеста против режима изоляции из-за распространения коронавируса переросла в столкновения с правоохранителями, сообщает местный телеканал 7NEWS.
Во вторник несколько сотен жителей Мельбурна собрались около здания парламента штата Виктория. Участники акции держали плакаты "Освободите Викторию", "Маски не работают" и другие, затем стали скандировать "Свобода". У большинства демонстрантов не было масок. Как отмечает телеканал, согласно последним правилам, жителям города разрешено проводить акции протеста с участием до десяти человек, если они находятся на расстоянии до 25 километров от дома и соблюдают социальную дистанцию.
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Как говорится в заявлении, полиция штата Виктория "задержала большое число протестующих, которые вновь продемонстрировали неуважение к безопасности более широкой общественности и директивам главного санитарного врача". По данным полиции, 404 человека были задержаны, почти столько же – 395 участников акции – оштрафованы.
Министр здравоохранения штата Мартин Фоли призвал жителей штата не участвовать в акциях протеста, заявив, что "сейчас не время для протестов". По его словам, соблюдение мер безопасности сейчас важнее. На прошлой неделе власти штата Виктория ослабили ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса. Довольно жесткие ограничения действуют в регионе почти четыре месяца.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным минздрава, в стране всего выявлено более 27 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 900 пациентов, свыше 25 тысяч инфицированных выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Виктория (Австралия)МельбурнВ мире
 
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