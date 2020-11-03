На акции против режима изоляции в Мельбурне задержали более 400 человек
© Flickr / Rusty StewartПолиция Австралии. Архивное фото
© Flickr / Rusty Stewart
Во вторник несколько сотен жителей Мельбурна собрались около здания парламента штата Виктория. Участники акции держали плакаты "Освободите Викторию", "Маски не работают" и другие, затем стали скандировать "Свобода". У большинства демонстрантов не было масок. Как отмечает телеканал, согласно последним правилам, жителям города разрешено проводить акции протеста с участием до десяти человек, если они находятся на расстоянии до 25 километров от дома и соблюдают социальную дистанцию.
Как говорится в заявлении, полиция штата Виктория "задержала большое число протестующих, которые вновь продемонстрировали неуважение к безопасности более широкой общественности и директивам главного санитарного врача". По данным полиции, 404 человека были задержаны, почти столько же – 395 участников акции – оштрафованы.
Министр здравоохранения штата Мартин Фоли призвал жителей штата не участвовать в акциях протеста, заявив, что "сейчас не время для протестов". По его словам, соблюдение мер безопасности сейчас важнее. На прошлой неделе власти штата Виктория ослабили ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса. Довольно жесткие ограничения действуют в регионе почти четыре месяца.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным минздрава, в стране всего выявлено более 27 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 900 пациентов, свыше 25 тысяч инфицированных выздоровели.
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