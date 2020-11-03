https://ria.ru/20201103/maski-1582890146.html

В Москве выявили более 80 тысяч нарушений масочного режима с начала осени

В Москве выявили более 80 тысяч нарушений масочного режима с начала осени

Более 80,5 тысяч нарушений масочного режима зафиксировали с начала осени в Москве, из них более 19,5 тысяч зафиксировано в магазинах и торговых и... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T18:45

2020-11-03T18:45

2020-11-03T18:45

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Более 80,5 тысяч нарушений масочного режима зафиксировали с начала осени в Москве, из них более 19,5 тысяч зафиксировано в магазинах и торговых и развлекательных центрах, сообщили РИА Новости в Главном контрольном управлении столицы.С начала осени в Москве усилен контроль за соблюдением требования по использованию средств индивидуальной защиты гражданами во всех местах массового скопления людей. На постоянной основе проводятся проверки в магазинах, торговых и развлекательных центрах, кафе, ресторанах, общественном транспорте, фитнес-центрах, театрах, кинотеатрах и других общественных пространствах.В Главконтроле отметили, что большинство москвичей ответственно относятся к своему здоровью и здоровью окружающих, дисциплинированно соблюдают установленные требования, тем не менее, все еще фиксируется большое количество нарушений.Обязательный масочный и перчаточный режим действуют в общественных местах, в магазинах и в транспорте столицы с 12 мая. Ежедневно соблюдение режима контролируется. Нарушителям в транспорте положен штраф в размере 5 тысяч рублей, в общественных местах и магазинах - 4 тысячи.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

В московском метро проверяют наличие масок и перчаток Маски и перчатки в московском метро проверяют и в вагонах. Нарушителям выписывают штрафы. 2020-11-03T18:45 true PT0M16S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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