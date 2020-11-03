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В Москве выявили более 80 тысяч нарушений масочного режима с начала осени
В Москве выявили более 80 тысяч нарушений масочного режима с начала осени
Более 80,5 тысяч нарушений масочного режима зафиксировали с начала осени в Москве, из них более 19,5 тысяч зафиксировано в магазинах и торговых и... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T18:45
2020-11-03T18:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Более 80,5 тысяч нарушений масочного режима зафиксировали с начала осени в Москве, из них более 19,5 тысяч зафиксировано в магазинах и торговых и развлекательных центрах, сообщили РИА Новости в Главном контрольном управлении столицы.С начала осени в Москве усилен контроль за соблюдением требования по использованию средств индивидуальной защиты гражданами во всех местах массового скопления людей. На постоянной основе проводятся проверки в магазинах, торговых и развлекательных центрах, кафе, ресторанах, общественном транспорте, фитнес-центрах, театрах, кинотеатрах и других общественных пространствах.В Главконтроле отметили, что большинство москвичей ответственно относятся к своему здоровью и здоровью окружающих, дисциплинированно соблюдают установленные требования, тем не менее, все еще фиксируется большое количество нарушений.Обязательный масочный и перчаточный режим действуют в общественных местах, в магазинах и в транспорте столицы с 12 мая. Ежедневно соблюдение режима контролируется. Нарушителям в транспорте положен штраф в размере 5 тысяч рублей, в общественных местах и магазинах - 4 тысячи.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Новости
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РИА Новости
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В московском метро проверяют наличие масок и перчаток
Маски и перчатки в московском метро проверяют и в вагонах. Нарушителям выписывают штрафы.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество

В Москве выявили более 80 тысяч нарушений масочного режима с начала осени

18:45 03.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПроверка масочного режима в московском метро
Проверка масочного режима в московском метро - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Более 80,5 тысяч нарушений масочного режима зафиксировали с начала осени в Москве, из них более 19,5 тысяч зафиксировано в магазинах и торговых и развлекательных центрах, сообщили РИА Новости в Главном контрольном управлении столицы.
С начала осени в Москве усилен контроль за соблюдением требования по использованию средств индивидуальной защиты гражданами во всех местах массового скопления людей. На постоянной основе проводятся проверки в магазинах, торговых и развлекательных центрах, кафе, ресторанах, общественном транспорте, фитнес-центрах, театрах, кинотеатрах и других общественных пространствах.
В Главконтроле отметили, что большинство москвичей ответственно относятся к своему здоровью и здоровью окружающих, дисциплинированно соблюдают установленные требования, тем не менее, все еще фиксируется большое количество нарушений.

"С начала осени было выявлено более 80,5 тысяч случаев неиспользования средств индивидуальной защиты гражданами, из них более 19,5 тысяч нарушений было зафиксировано в магазинах, торговых и развлекательных центрах. Остальные нарушения - в основном на общественном транспорте", - сообщили в Главконтроле.

Обязательный масочный и перчаточный режим действуют в общественных местах, в магазинах и в транспорте столицы с 12 мая. Ежедневно соблюдение режима контролируется. Нарушителям в транспорте положен штраф в размере 5 тысяч рублей, в общественных местах и магазинах - 4 тысячи.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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