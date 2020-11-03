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Глава Волгоградской области передаст машины администрации врачам

Глава Волгоградской области передаст машины администрации врачам

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров временно передаст часть машин из автопарка администрации врачам-терапевтам для посещения больных, сообщает во... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T17:26

2020-11-03T17:26

2020-11-03T17:26

волгоградская область

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

андрей бочаров

здоровье - общество

волгоградская областная дума

волгоградская область

общество

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ВОЛГОГРАД, 3 ноя - РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров временно передаст часть машин из автопарка администрации врачам-терапевтам для посещения больных, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.Как сообщает ведомство, Бочаров провел совещание с советом Волгоградской областной думы и обсудил бюджет на следующие три года, а также меры по профилактике и борьбе с COVID-19. По информации администрации, губернатор отметил, что сейчас больницы и поликлиники в регионе работают в условиях пиковых нагрузок.Отмечается, что Бочаров предложил сделать то же и облдуме, и районным администрациям.По информации администрации, власти региона прикладывают немало усилий по сдерживанию распространения инфекции. За полгода пандемии, сообщает ведомство, на здравоохранение региона было выделено около 14 миллиардов рублей, в данный момент в области развернуто 7,8 тысячи коронавирусных коек, приобретено дополнительное оборудование - аппараты КТ, МРТ и УЗИ.По информации администрации, лаборатории регионы делают около 6 тысяч тестов в сутки. Ранее сообщалось, что бесплатными лекарствами по назначению врача обеспечат жителей Волгоградской области старше 65 лет, беременных, детей-инвалидов и многодетные семьи, которые с 26 октября по 30 ноября заболеют коронавирусной инфекцией и будут лечиться амбулаторно.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

волгоградская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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