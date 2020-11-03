Глава Волгоградской области передаст машины администрации врачам
ВОЛГОГРАД, 3 ноя - РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров временно передаст часть машин из автопарка администрации врачам-терапевтам для посещения больных, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.
Как сообщает ведомство, Бочаров провел совещание с советом Волгоградской областной думы и обсудил бюджет на следующие три года, а также меры по профилактике и борьбе с COVID-19. По информации администрации, губернатор отметил, что сейчас больницы и поликлиники в регионе работают в условиях пиковых нагрузок.
"Нами принято решение о дополнительном привлечении автомашин поликлиниками, с участием в этой работе добровольцев, волонтеров, а также о временной передаче врачам-терапевтам амбулаторного звена части автотранспорта органов исполнительной власти", - цитирует ведомство слова губернатора.
Отмечается, что Бочаров предложил сделать то же и облдуме, и районным администрациям.
По информации администрации, власти региона прикладывают немало усилий по сдерживанию распространения инфекции. За полгода пандемии, сообщает ведомство, на здравоохранение региона было выделено около 14 миллиардов рублей, в данный момент в области развернуто 7,8 тысячи коронавирусных коек, приобретено дополнительное оборудование - аппараты КТ, МРТ и УЗИ.
По информации администрации, лаборатории регионы делают около 6 тысяч тестов в сутки. Ранее сообщалось, что бесплатными лекарствами по назначению врача обеспечат жителей Волгоградской области старше 65 лет, беременных, детей-инвалидов и многодетные семьи, которые с 26 октября по 30 ноября заболеют коронавирусной инфекцией и будут лечиться амбулаторно.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.