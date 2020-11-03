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https://ria.ru/20201103/marugov-1582899662.html
Подозреваемого в причастности к убийству "колбасного короля" арестовали
Подозреваемого в причастности к убийству "колбасного короля" арестовали
Подозреваемый в причастности к убийству из арбалета предпринимателя Владимира Маругова в подмосковной Истре арестован, сообщила помощник руководителя ГСУ СК... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T19:39
2020-11-03T20:12
владимир маругов
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
истра
происшествия
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Подозреваемый в причастности к убийству из арбалета предпринимателя Владимира Маругова в подмосковной Истре арестован, сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.По данным следствия, в ночь с 1 на 2 ноября несколько человек в масках проникли в баню Маругова, где связали предпринимателя и его гражданскую жену и потребовали отдать им хранящиеся в доме деньги. В какой-то момент женщине удалось освободиться и убежать, она обратилась в правоохранительные органы, но когда наряд прибыл на место, бизнесмен был уже мертв.Благодаря работе сотрудников ГСУ СК России по Московской области, оперативных сотрудников УУР ГУ МВД по Московской области и сотрудников отдела МВД России по Истре удалось задержать одного из подозреваемых. Им оказался мужчина 1971 года рождения, проживающий в Москве. Подозреваемый от дачи показаний отказался. Однако следствие установило, что именно он приобрел в одном из столичных магазинов арбалет и непосредственно участвовал в нападении на предпринимателя. Розыск его соучастника продолжается.Добавляется, что в ходе обыска в квартире подозреваемого в Москве обнаружен пенсионер, прикованный к кровати наручниками, и мужчина, присматривающий за ним. Пенсионер сообщил, что подозреваемый удерживает его и вымогает у него квартиры, расположенные в столице. Мужчину доставили в следственный отдел, устанавливается его роль и причастность к совершенным в отношении пенсионера преступлениям.Отмечается, что в автомобиле подозреваемого обнаружены паспорта, различные документы, а также медицинские препараты, они переданы для проведения экспертиз и установления подлинности. У следствия есть основания полагать, что подозреваемый причастен к ряду преступлений, связанных с мошенническими действиями с квартирами одиноких граждан в Москве и Московской области. Данная информация в настоящее время проверяется.
https://ria.ru/20201103/zalozhnik-1582872841.html
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московская область (подмосковье)
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владимир маругов, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), истра, происшествия

Подозреваемого в причастности к убийству "колбасного короля" арестовали

19:39 03.11.2020 (обновлено: 20:12 03.11.2020)
 
© Фото : Следственный комитет РоссииПодозреваемый в убийстве 54-летнего предпринимателя в городе Истра заключен под стражу
Подозреваемый в убийстве 54-летнего предпринимателя в городе Истра заключен под стражу - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© Фото : Следственный комитет России
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Подозреваемый в причастности к убийству из арбалета предпринимателя Владимира Маругова в подмосковной Истре арестован, сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
По данным следствия, в ночь с 1 на 2 ноября несколько человек в масках проникли в баню Маругова, где связали предпринимателя и его гражданскую жену и потребовали отдать им хранящиеся в доме деньги. В какой-то момент женщине удалось освободиться и убежать, она обратилась в правоохранительные органы, но когда наряд прибыл на место, бизнесмен был уже мертв.
Подозреваемый в убийстве Владимира Маругова - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
Вчера, 17:17
Источник рассказал о заложнике возможного убийцы "колбасного короля"
Благодаря работе сотрудников ГСУ СК России по Московской области, оперативных сотрудников УУР ГУ МВД по Московской области и сотрудников отдела МВД России по Истре удалось задержать одного из подозреваемых. Им оказался мужчина 1971 года рождения, проживающий в Москве. Подозреваемый от дачи показаний отказался. Однако следствие установило, что именно он приобрел в одном из столичных магазинов арбалет и непосредственно участвовал в нападении на предпринимателя. Розыск его соучастника продолжается.

"По ходатайству следственных органов СК России по Московской области судом в отношении подозреваемого в убийстве 54-летнего предпринимателя в городе Истра избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в ходе обыска в квартире подозреваемого в Москве обнаружен пенсионер, прикованный к кровати наручниками, и мужчина, присматривающий за ним. Пенсионер сообщил, что подозреваемый удерживает его и вымогает у него квартиры, расположенные в столице. Мужчину доставили в следственный отдел, устанавливается его роль и причастность к совершенным в отношении пенсионера преступлениям.
Подозреваемый в убийстве Владимира Маругова - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
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Адвокат экс-жены Маругова рассказал о ее связи с предполагаемым убийцей
Отмечается, что в автомобиле подозреваемого обнаружены паспорта, различные документы, а также медицинские препараты, они переданы для проведения экспертиз и установления подлинности. У следствия есть основания полагать, что подозреваемый причастен к ряду преступлений, связанных с мошенническими действиями с квартирами одиноких граждан в Москве и Московской области. Данная информация в настоящее время проверяется.
 
Владимир МаруговОльга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)ИстраПроисшествия
 
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