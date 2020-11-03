https://ria.ru/20201103/marugov-1582899662.html

Подозреваемого в причастности к убийству "колбасного короля" арестовали

Подозреваемого в причастности к убийству "колбасного короля" арестовали

Подозреваемый в причастности к убийству из арбалета предпринимателя Владимира Маругова в подмосковной Истре арестован, сообщила помощник руководителя ГСУ СК... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T19:39

2020-11-03T19:39

2020-11-03T20:12

владимир маругов

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

истра

происшествия

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Подозреваемый в причастности к убийству из арбалета предпринимателя Владимира Маругова в подмосковной Истре арестован, сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.По данным следствия, в ночь с 1 на 2 ноября несколько человек в масках проникли в баню Маругова, где связали предпринимателя и его гражданскую жену и потребовали отдать им хранящиеся в доме деньги. В какой-то момент женщине удалось освободиться и убежать, она обратилась в правоохранительные органы, но когда наряд прибыл на место, бизнесмен был уже мертв.Благодаря работе сотрудников ГСУ СК России по Московской области, оперативных сотрудников УУР ГУ МВД по Московской области и сотрудников отдела МВД России по Истре удалось задержать одного из подозреваемых. Им оказался мужчина 1971 года рождения, проживающий в Москве. Подозреваемый от дачи показаний отказался. Однако следствие установило, что именно он приобрел в одном из столичных магазинов арбалет и непосредственно участвовал в нападении на предпринимателя. Розыск его соучастника продолжается.Добавляется, что в ходе обыска в квартире подозреваемого в Москве обнаружен пенсионер, прикованный к кровати наручниками, и мужчина, присматривающий за ним. Пенсионер сообщил, что подозреваемый удерживает его и вымогает у него квартиры, расположенные в столице. Мужчину доставили в следственный отдел, устанавливается его роль и причастность к совершенным в отношении пенсионера преступлениям.Отмечается, что в автомобиле подозреваемого обнаружены паспорта, различные документы, а также медицинские препараты, они переданы для проведения экспертиз и установления подлинности. У следствия есть основания полагать, что подозреваемый причастен к ряду преступлений, связанных с мошенническими действиями с квартирами одиноких граждан в Москве и Московской области. Данная информация в настоящее время проверяется.

https://ria.ru/20201103/zalozhnik-1582872841.html

https://ria.ru/20201103/marugov-1582860981.html

московская область (подмосковье)

истра

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир маругов, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), истра, происшествия