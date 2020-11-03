https://ria.ru/20201103/marugov-1582860981.html
Адвокат экс-жены Маругова рассказал о ее связи с предполагаемым убийцей
Адвокат экс-жены Маругова рассказал о ее связи с предполагаемым убийцей
Бывшая супруга застреленного из арбалета "колбасного короля" Владимира Маругова Татьяна знакома с предполагаемым убийцей, но не близко, заявил РИА Новости во... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T16:30
2020-11-03T16:30
2020-11-03T19:45
владимир маругов
следственный комитет россии (ск рф)
игорь ким
происшествия
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Бывшая супруга застреленного из арбалета "колбасного короля" Владимира Маругова Татьяна знакома с предполагаемым убийцей, но не близко, заявил РИА Новости во вторник ее адвокат Игорь Ким.Ранее в некоторых СМИ появились утверждения, будто поэтесса Татьяна Маругова состоит в отношениях с арестованным по делу об убийстве Александром Мавриди."Татьяна была допрошена в качестве свидетеля, однако она не знает, что именно послужило причиной этого чудовищного убийства", — сказал Ким.Имущество с бывшим мужем поэтесса делит через суд. Как пояснил адвокат, не уточняя детали, сейчас этот вопрос "находится на рассмотрении в кассационной инстанции".Сама Маругова в беседе с РИА Новости ранее отказалась комментировать информацию о знакомстве с Мавриди.Между тем дома у подозреваемого следствие нашло прикованного к кровати пенсионера. У СК России есть подозрение, что Мавриди занимался черным риелторством, заставляя одиноких людей переписывать на себя квартиры в Москве. Эта информация проверяется.Как сообщал Следственный комитет, в ночь на понедельник коммерсанта застрелили из арбалета в его бане в Истре. По предварительным данным, это произошло в ходе разбойного нападения, когда преступники ворвались в дом Маругова, связали его с женой и начали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, но когда наряд прибыл на место, бизнесмен был уже мертв.В тот же день вечером один из подозреваемых — уроженец Средней Азии Александр Мавриди — был задержан и помещен под стражу. Его соучастника продолжают искать. Судя по всему, убийц было двое, хотя до конца это не ясно.По данным СМИ, Маругов известен как владелец нескольких колбасных заводов. Чуть более года назад, 8 июля 2019 года, он потерял сына Александра. Молодой человек насмерть разбился на мотоцикле на Фрунзенской набережной Москвы, столкнувшись с такси.
https://ria.ru/20201103/arest-1582837104.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201102/marugov-1582633154.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир маругов, следственный комитет россии (ск рф), игорь ким, происшествия
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости.
Бывшая супруга застреленного из арбалета "колбасного короля" Владимира Маругова
Татьяна знакома с предполагаемым убийцей, но не близко, заявил РИА Новости во вторник ее адвокат Игорь Ким.
Ранее в некоторых СМИ появились утверждения, будто поэтесса Татьяна Маругова состоит в отношениях с арестованным по делу об убийстве Александром Мавриди.
"Татьяна была допрошена в качестве свидетеля, однако она не знает, что именно послужило причиной этого чудовищного убийства", — сказал Ким.
По его словам, она знакома с Мавриди, но не близко: он лишь "выполнял технические работы по дому".
Имущество с бывшим мужем поэтесса делит через суд. Как пояснил адвокат, не уточняя детали, сейчас этот вопрос "находится на рассмотрении в кассационной инстанции".
Сама Маругова в беседе с РИА Новости ранее отказалась комментировать информацию о знакомстве с Мавриди.
Между тем дома у подозреваемого следствие нашло прикованного к кровати пенсионера. У СК России есть подозрение, что Мавриди занимался черным риелторством, заставляя одиноких людей переписывать на себя квартиры в Москве. Эта информация проверяется.
Как сообщал Следственный комитет, в ночь на понедельник коммерсанта застрелили из арбалета в его бане в Истре. По предварительным данным, это произошло в ходе разбойного нападения, когда преступники ворвались в дом Маругова, связали его с женой и начали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, но когда наряд прибыл на место, бизнесмен был уже мертв.
В тот же день вечером один из подозреваемых — уроженец Средней Азии Александр Мавриди — был задержан и помещен под стражу. Его соучастника продолжают искать. Судя по всему, убийц было двое, хотя до конца это не ясно.
По данным СМИ, Маругов известен как владелец нескольких колбасных заводов. Чуть более года назад, 8 июля 2019 года, он потерял сына Александра. Молодой человек насмерть разбился на мотоцикле на Фрунзенской набережной Москвы, столкнувшись с такси.