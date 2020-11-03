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В Италии оправдали обвиняемого в убийстве журналиста в Донбассе
В Италии оправдали обвиняемого в убийстве журналиста в Донбассе
Апелляционный суд в Милане оправдал украинского нацгвардейца Виталия Маркива, обвиняемого в убийстве итальянского репортера Андреа Роккелли в Донбассе в 2014... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T22:17
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италия
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КИЕВ/РИМ, 3 ноя — РИА Новости. Апелляционный суд в Милане оправдал украинского нацгвардейца Виталия Маркива, обвиняемого в убийстве итальянского репортера Андреа Роккелли в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.Ранее парламент Украины обратился к властям Италии с просьбой обеспечить объективность и беспристрастность апелляционного процесса в отношении Маркива, которого итальянский суд признал виновным в убийстве Роккелли в Донбассе."Украина, Виталия Маркива — оправдали! Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор", — написала она в Telegram-канале.Денисова добавила, что Маркив вместе с украинской делегацией вернется на родину.Как сообщает информагентство Agenzia Nova, украинца оправдали с формулировкой о том, что он не совершал самого преступления и будет освобожден немедленно.Боец украинского добровольческого батальона Виталий Маркив, обладающий гражданством Украины и Италии, был приговорен к 24 годам тюрьмы за убийство итальянского репортера Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году. Обвинение требовало для подсудимого 17 лет тюремного заключения. Вместе с Роккелли в минометном обстреле в районе села Андреевка под Славянском погиб его переводчик, российский правозащитник Андрей Миронов. Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел и Генпрокуратуре срочно заняться вопросом возвращения Маркива на родину. Апелляционную жалобу на решение суда города Павия от 12 июля 2019 года подали 20 ноября.
https://ria.ru/20200806/1575431945.html
https://ria.ru/20200617/1573063600.html
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донбасс, италия, в мире

В Италии оправдали обвиняемого в убийстве журналиста в Донбассе

22:17 03.11.2020 (обновлено: 23:06 03.11.2020)
 
© Фото : МВД УкраиныЗадержание украинского военнослужащего Виталия Маркова в Италии
Задержание украинского военнослужащего Виталия Маркова в Италии - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© Фото : МВД Украины
Читать ria.ru в
КИЕВ/РИМ, 3 ноя — РИА Новости. Апелляционный суд в Милане оправдал украинского нацгвардейца Виталия Маркива, обвиняемого в убийстве итальянского репортера Андреа Роккелли в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
Ранее парламент Украины обратился к властям Италии с просьбой обеспечить объективность и беспристрастность апелляционного процесса в отношении Маркива, которого итальянский суд признал виновным в убийстве Роккелли в Донбассе.
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Глава СЖР объяснил, почему невозможно наказать виновных в гибели Стенина
"Украина, Виталия Маркива — оправдали! Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор", — написала она в Telegram-канале.
Денисова добавила, что Маркив вместе с украинской делегацией вернется на родину.
Как сообщает информагентство Agenzia Nova, украинца оправдали с формулировкой о том, что он не совершал самого преступления и будет освобожден немедленно.
Боец украинского добровольческого батальона Виталий Маркив, обладающий гражданством Украины и Италии, был приговорен к 24 годам тюрьмы за убийство итальянского репортера Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году. Обвинение требовало для подсудимого 17 лет тюремного заключения. Вместе с Роккелли в минометном обстреле в районе села Андреевка под Славянском погиб его переводчик, российский правозащитник Андрей Миронов. Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел и Генпрокуратуре срочно заняться вопросом возвращения Маркива на родину. Апелляционную жалобу на решение суда города Павия от 12 июля 2019 года подали 20 ноября.
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