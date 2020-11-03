https://ria.ru/20201103/markiv-1582917789.html

В Италии оправдали обвиняемого в убийстве журналиста в Донбассе

В Италии оправдали обвиняемого в убийстве журналиста в Донбассе

Апелляционный суд в Милане оправдал украинского нацгвардейца Виталия Маркива, обвиняемого в убийстве итальянского репортера Андреа Роккелли в Донбассе в 2014... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T22:17

2020-11-03T22:17

2020-11-03T23:06

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КИЕВ/РИМ, 3 ноя — РИА Новости. Апелляционный суд в Милане оправдал украинского нацгвардейца Виталия Маркива, обвиняемого в убийстве итальянского репортера Андреа Роккелли в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.Ранее парламент Украины обратился к властям Италии с просьбой обеспечить объективность и беспристрастность апелляционного процесса в отношении Маркива, которого итальянский суд признал виновным в убийстве Роккелли в Донбассе."Украина, Виталия Маркива — оправдали! Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор", — написала она в Telegram-канале.Денисова добавила, что Маркив вместе с украинской делегацией вернется на родину.Как сообщает информагентство Agenzia Nova, украинца оправдали с формулировкой о том, что он не совершал самого преступления и будет освобожден немедленно.Боец украинского добровольческого батальона Виталий Маркив, обладающий гражданством Украины и Италии, был приговорен к 24 годам тюрьмы за убийство итальянского репортера Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году. Обвинение требовало для подсудимого 17 лет тюремного заключения. Вместе с Роккелли в минометном обстреле в районе села Андреевка под Славянском погиб его переводчик, российский правозащитник Андрей Миронов. Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел и Генпрокуратуре срочно заняться вопросом возвращения Маркива на родину. Апелляционную жалобу на решение суда города Павия от 12 июля 2019 года подали 20 ноября.

https://ria.ru/20200806/1575431945.html

https://ria.ru/20200617/1573063600.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донбасс, италия, в мире