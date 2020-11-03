https://ria.ru/20201103/malysheva-1582878769.html

Малышева развеяла мифы о высоком давлении

Малышева развеяла мифы о высоком давлении

Врач и телеведущая Елена Малышева и кардиолог Симон Мацкеплишвили в программе "Жить здорово" на Первом канале развеяли несколько мифов о гипертонии. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T17:50

2020-11-03T17:50

2020-11-03T17:50

симон мацкеплишвили

елена малышева

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155556/36/1555563630_0:26:3077:1756_1400x0_80_0_0_d2af216634669b63208209104c1c36ee.jpg

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева и кардиолог Симон Мацкеплишвили в программе "Жить здорово" на Первом канале развеяли несколько мифов о гипертонии.Специалисты опровергли распространенное представление о том, что существует понятие "рабочее давление".Мацкеплишвили также подчеркнул, что при показателе давления в 150 необходимо принимать препараты каждый день.Медики уточнили, что таблетки не лечат гипертонию, а позволяют держать давление в норме, поэтому их необходимо принимать регулярно. При этом нельзя самостоятельно увеличивать дозу препарата, а нужно посоветоваться с врачом, который назначит лекарство с другим механизмом действия.

https://radiosputnik.ria.ru/20201023/ustritsa-1581232322.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симон мацкеплишвили, елена малышева, общество