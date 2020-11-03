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Малышева развеяла мифы о высоком давлении
Малышева развеяла мифы о высоком давлении
Врач и телеведущая Елена Малышева и кардиолог Симон Мацкеплишвили в программе "Жить здорово" на Первом канале развеяли несколько мифов о гипертонии. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T17:50
2020-11-03T17:50
симон мацкеплишвили
елена малышева
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева и кардиолог Симон Мацкеплишвили в программе "Жить здорово" на Первом канале развеяли несколько мифов о гипертонии.Специалисты опровергли распространенное представление о том, что существует понятие "рабочее давление".Мацкеплишвили также подчеркнул, что при показателе давления в 150 необходимо принимать препараты каждый день.Медики уточнили, что таблетки не лечат гипертонию, а позволяют держать давление в норме, поэтому их необходимо принимать регулярно. При этом нельзя самостоятельно увеличивать дозу препарата, а нужно посоветоваться с врачом, который назначит лекарство с другим механизмом действия.
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симон мацкеплишвили, елена малышева, общество

Малышева развеяла мифы о высоком давлении

17:50 03.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТелеведущая Елена Малышева
Телеведущая Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева и кардиолог Симон Мацкеплишвили в программе "Жить здорово" на Первом канале развеяли несколько мифов о гипертонии.
Специалисты опровергли распространенное представление о том, что существует понятие "рабочее давление".

"Давление бывает нормальное и ненормальное. <…> Верхняя граница нормального давления должна быть не выше 130 миллиметров ртутного столба", — отметили врачи.

Мацкеплишвили также подчеркнул, что при показателе давления в 150 необходимо принимать препараты каждый день.
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Медики уточнили, что таблетки не лечат гипертонию, а позволяют держать давление в норме, поэтому их необходимо принимать регулярно. При этом нельзя самостоятельно увеличивать дозу препарата, а нужно посоветоваться с врачом, который назначит лекарство с другим механизмом действия.
 
Симон МацкеплишвилиЕлена МалышеваОбщество
 
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