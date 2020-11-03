https://ria.ru/20201103/malysheva-1582878769.html
Малышева развеяла мифы о высоком давлении
Малышева развеяла мифы о высоком давлении
Врач и телеведущая Елена Малышева и кардиолог Симон Мацкеплишвили в программе "Жить здорово" на Первом канале развеяли несколько мифов о гипертонии. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T17:50
2020-11-03T17:50
2020-11-03T17:50
симон мацкеплишвили
елена малышева
общество
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева и кардиолог Симон Мацкеплишвили в программе "Жить здорово" на Первом канале развеяли несколько мифов о гипертонии.Специалисты опровергли распространенное представление о том, что существует понятие "рабочее давление".Мацкеплишвили также подчеркнул, что при показателе давления в 150 необходимо принимать препараты каждый день.Медики уточнили, что таблетки не лечат гипертонию, а позволяют держать давление в норме, поэтому их необходимо принимать регулярно. При этом нельзя самостоятельно увеличивать дозу препарата, а нужно посоветоваться с врачом, который назначит лекарство с другим механизмом действия.
https://radiosputnik.ria.ru/20201023/ustritsa-1581232322.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симон мацкеплишвили, елена малышева, общество