https://ria.ru/20201103/makdormand-1582712152.html
Вышел русский трейлер "Земли кочевников" с Фрэнсис Макдорманд
Вышел русский трейлер "Земли кочевников" с Фрэнсис Макдорманд
На YouTube-канале российского отделения 20th Century Studios появился трейлер фильма "Земля кочевников" с Фрэнсис Макдорманд. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T05:41
2020-11-03T05:41
2020-11-03T05:41
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. На YouTube-канале российского отделения 20th Century Studios появился трейлер фильма "Земля кочевников" с Фрэнсис Макдорманд.Лента, получившая главный приз Венецианского кинофестиваля, выходит в прокат 4 декабря.В минутном медитативном трейлере почти ничего не происходит: Фрэнсис Макдорманд ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури") прогуливается по кемпингу. В фильме американского режиссера Хлои Чжао 60-летняя главная героиня во время экономического кризиса собирает вещи и отправляется в путешествие по США на фургоне. Акцент сделан на ее внутренней жизни.Хлоя Чжао сейчас снимает фильм "Вечные" в киновселенной Marvel.
https://ria.ru/20200912/festival-1577096309.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, сша
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. На YouTube-канале российского отделения 20th Century Studios появился трейлер фильма "Земля кочевников" с Фрэнсис Макдорманд.
Лента, получившая главный приз Венецианского кинофестиваля, выходит в прокат 4 декабря.
В минутном медитативном трейлере почти ничего не происходит: Фрэнсис Макдорманд ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури") прогуливается по кемпингу.
В фильме американского режиссера Хлои Чжао 60-летняя главная героиня во время экономического кризиса собирает вещи и отправляется в путешествие по США на фургоне. Акцент сделан на ее внутренней жизни.
Хлоя Чжао сейчас снимает фильм "Вечные" в киновселенной Marvel.