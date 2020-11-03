https://ria.ru/20201103/lukashenko-1582787277.html

Лукашенко призвал перейти от пустой риторики к делам в мировой политике

Лукашенко призвал перейти от пустой риторики к делам в мировой политике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в международном сотрудничестве пора переходить от пустой риторики и громких политических деклараций к... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T11:06

2020-11-03T11:06

2020-11-03T11:20

александр лукашенко

белоруссия

оон

в мире

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МИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в международном сотрудничестве пора переходить от пустой риторики и громких политических деклараций к реальным делам.Лукашенко отметил, что начало дипломатической миссии новых послов в Белоруссии пришлось на очень сложный и ответственный период. "Вызов человечеству бросают вторая волна пандемии, ухудшение мировой экономической конъюнктуры, обострение международных конфликтов, появление новых угроз в информационном пространстве", - сказал белорусский президент.Он отметил, что главы дипломатических миссий приехали в Белоруссию в годовщину Великой Победы. Лукашенко напомнил, что 75 лет назад народы СССР вместе с западными союзниками сокрушили гитлеровский нацизм и создали важнейший инструмент для равноправного взаимодействия - Организацию Объединенных Наций."За высокий статус государства - основателя ООН Беларусь заплатила неимоверную цену. На фронтах Великой Отечественной войны, в боях с карателями, в концлагерях и гетто погиб каждый третий белорус. Сохраняя память о неисчислимых потерях в той войне и понимая, чем сегодня грозит большой военный конфликт, наша страна последовательно выступает за возобновление широкого диалога о мире и международной безопасности", - заявил Лукашенко.Глава государства добавил, что только согласованные действия всех стран, проявление гуманизма и солидарности, укрепление атмосферы взаимного доверия способны нейтрализовать стоящие перед человечеством угрозы и создать прочную основу для разрешения проблем."Беларусь - независимое государство с большим производственным, научным и человеческим потенциалом. Несмотря на все трудности, связанные с распространением коронавируса, наша страна остается открытой миру. Никакие расстояния и границы не могут помешать развитию доверительных, взаимовыгодных отношений с нашими партнерами", - заявил Лукашенко.

https://ria.ru/20201102/lukashenko-1582657411.html

https://ria.ru/20201031/belorussiya-1582455095.html

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, оон, в мире