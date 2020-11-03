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Лукашенко призвал перейти от пустой риторики к делам в мировой политике
Лукашенко призвал перейти от пустой риторики к делам в мировой политике
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в международном сотрудничестве пора переходить от пустой риторики и громких политических деклараций к... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T11:06
2020-11-03T11:20
александр лукашенко
белоруссия
оон
в мире
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МИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в международном сотрудничестве пора переходить от пустой риторики и громких политических деклараций к реальным делам.Лукашенко отметил, что начало дипломатической миссии новых послов в Белоруссии пришлось на очень сложный и ответственный период. "Вызов человечеству бросают вторая волна пандемии, ухудшение мировой экономической конъюнктуры, обострение международных конфликтов, появление новых угроз в информационном пространстве", - сказал белорусский президент.Он отметил, что главы дипломатических миссий приехали в Белоруссию в годовщину Великой Победы. Лукашенко напомнил, что 75 лет назад народы СССР вместе с западными союзниками сокрушили гитлеровский нацизм и создали важнейший инструмент для равноправного взаимодействия - Организацию Объединенных Наций."За высокий статус государства - основателя ООН Беларусь заплатила неимоверную цену. На фронтах Великой Отечественной войны, в боях с карателями, в концлагерях и гетто погиб каждый третий белорус. Сохраняя память о неисчислимых потерях в той войне и понимая, чем сегодня грозит большой военный конфликт, наша страна последовательно выступает за возобновление широкого диалога о мире и международной безопасности", - заявил Лукашенко.Глава государства добавил, что только согласованные действия всех стран, проявление гуманизма и солидарности, укрепление атмосферы взаимного доверия способны нейтрализовать стоящие перед человечеством угрозы и создать прочную основу для разрешения проблем."Беларусь - независимое государство с большим производственным, научным и человеческим потенциалом. Несмотря на все трудности, связанные с распространением коронавируса, наша страна остается открытой миру. Никакие расстояния и границы не могут помешать развитию доверительных, взаимовыгодных отношений с нашими партнерами", - заявил Лукашенко.
https://ria.ru/20201102/lukashenko-1582657411.html
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александр лукашенко, белоруссия, оон, в мире

Лукашенко призвал перейти от пустой риторики к делам в мировой политике

11:06 03.11.2020 (обновлено: 11:20 03.11.2020)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в международном сотрудничестве пора переходить от пустой риторики и громких политических деклараций к реальным делам.

"Сейчас время диктует необходимость перейти от пустой риторики и громких политических деклараций к реальным делам. Нам очень важно трезво оценить ситуацию и сохранить все достижения международного сотрудничества", - заявил во вторник Лукашенко, принимая верительные грамоты послов зарубежных государств. На церемонию во Дворец Независимости прибыли новый апостольский нунций, послы Венесуэлы, Ирана, Корейской Народно-Демократической Республики, Сирии, Турции и Японии. Слова президента приводит Sputnik Беларусь.

Лукашенко отметил, что начало дипломатической миссии новых послов в Белоруссии пришлось на очень сложный и ответственный период. "Вызов человечеству бросают вторая волна пандемии, ухудшение мировой экономической конъюнктуры, обострение международных конфликтов, появление новых угроз в информационном пространстве", - сказал белорусский президент.
Он отметил, что главы дипломатических миссий приехали в Белоруссию в годовщину Великой Победы. Лукашенко напомнил, что 75 лет назад народы СССР вместе с западными союзниками сокрушили гитлеровский нацизм и создали важнейший инструмент для равноправного взаимодействия - Организацию Объединенных Наций.
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"За высокий статус государства - основателя ООН Беларусь заплатила неимоверную цену. На фронтах Великой Отечественной войны, в боях с карателями, в концлагерях и гетто погиб каждый третий белорус. Сохраняя память о неисчислимых потерях в той войне и понимая, чем сегодня грозит большой военный конфликт, наша страна последовательно выступает за возобновление широкого диалога о мире и международной безопасности", - заявил Лукашенко.
Глава государства добавил, что только согласованные действия всех стран, проявление гуманизма и солидарности, укрепление атмосферы взаимного доверия способны нейтрализовать стоящие перед человечеством угрозы и создать прочную основу для разрешения проблем.
"Беларусь - независимое государство с большим производственным, научным и человеческим потенциалом. Несмотря на все трудности, связанные с распространением коронавируса, наша страна остается открытой миру. Никакие расстояния и границы не могут помешать развитию доверительных, взаимовыгодных отношений с нашими партнерами", - заявил Лукашенко.
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