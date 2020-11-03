https://ria.ru/20201103/lokdaun-1582898960.html

Жители Лондона рассказали о подготовке к второму локдауну

Жители Лондона рассказали о подготовке к второму локдауну

Лондон готовится ко второму карантину, и эта подготовка сильно отличается от того, что было перед первым локдауном в марте, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T19:35

2020-11-03T19:35

2020-11-03T19:35

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

tesco

великобритания

лондон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582884424_0:256:2730:1792_1400x0_80_0_0_467e5bbaf4dace412daae18d51f11e93.jpg

ЛОНДОН, 3 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Лондон готовится ко второму карантину, и эта подготовка сильно отличается от того, что было перед первым локдауном в марте, передает корреспондент РИА Новости.В минувшую субботу британский премьер объявил о введении с полуночи четверга нового национального карантина из-за пандемии коронавируса. Будут закрыты непродовольственные магазины, рестораны и пабы, спортивные центры, людям предписано по возможности работать из дома. Школы и университеты останутся открытыми."После недавнего объявления правительства Национальная галерея готовится к закрытию для публики в 6 вечера 4 ноября и до 2 декабря. Если у вас есть билеты на предстоящее посещение галереи, вам ничего делать не нужно, мы сами свяжемся с вами настолько быстро, насколько возможно. Галерея остается открытой онлайн 24/7, принося национальное искусство в дома нации", - говорится в переданном в РИА Новости сообщении одного из главных столичных музеев.Обстоятельность, никакой паники и готовность к новым неприятностям – главные особенности нынешнего предкарантинного периода. О том, что такое локдаун, теперь уже знают все."Ни за что не буду больше делать запасов, но есть все-таки странные люди – вчера в Tesco кончилась туалетная бумага. Сегодня, правда, уже все лежит", - говорит корреспонденту РИА Новости жительница Кенсингтона Дженни.Она рассказала, что в марте поддалась общей панике и прикупила круп, пресловутой туалетной бумаги и консервов."И что? Какой был в этом смысл? Да никакого. В магазинах все смели, но потом все появилось. А дом заваливать консервами, которые есть не хочется, глупо", - признает она.Действительно, никакого ажиотажа в супермаркетах, за исключением отдельных эпизодов, нет. На полках есть и туалетная бумага, и антисептические гели, и маски, и фрукты с овощами, которые почему-то влет раскупались весной. Сеть интернет-супермаркетов Ocado официально подтвердила: в этот раз люди запасов не делают.И супермаркеты, и службы доставки спокойно готовятся к наплыву заказов."Премьер-министр четко сказал: "Пабы, бары и рестораны должны закрыться, если речь не идет о работе на вынос или на доставку". Это означает, что вы можете продолжать заказывать еду из своих любимых ресторанов, равно как и местных магазинов и супермаркетов, когда хотите, через приложение или сайт Deliveroo. Мы здесь, чтобы помогать вам, как и нашим партнерам, которых мы хотим поддержать сейчас больше, чем когда-либо", - говорится в письме Deliveroo клиентам.В поддержке нуждаются сейчас многие. Владелица маленького кафе в Хаммерсмите чуть не плачет."Мы так стараемся, делаем все, что требуют. Нам очень тяжело дался тот локдаун, спасибо правительству, что платило зарплату сотрудникам, но ведь для бизнеса это очень тяжело: аренда, закупки. Мы только-только хоть чуть-чуть вздохнули и вот опять. Не знаю, удастся ли нам выжить, в этот раз мы попробуем продавать кофе и выпечку через окно, а там посмотрим", - делится она.С такими проблемами столкнулись очень многие. В Хаммерсмите далеко не худшая ситуация: местные жители все эти месяцы ходили по магазинам, ресторанам и кафе. А вот Сити выглядит совсем печально. Уход офисных работников на "удаленку" разорил сотни предприятий малого бизнеса: некому бежать в кафе за сендвичами в "ланч-тайм", некому (да и незачем) покупать дорогие костюмы на заказ, вдруг оказались ненужными химчистки. Небоскребы стоят пустыми: в одном из них девушка на ресепшн болтает с полицейским, явно одним из немногих людей, кто заглянул сегодня в здание. Сквозь гигантские окна видны снятые мониторы (многие компании раздали компьютеры сотрудникам домой), сложенные в стопку стулья, коробки с офисным скарбом.Готовятся к закрытию спортклубы. В спортивном центре сети Better в северном Кенсингтоне уже закрыли детский бассейн, а "лягушатник" после первого локдауна так и не открывался (пребывание детей со взрослыми в одном небольшом бассейне не коррелируется с новыми нормами жизни). По окончании урока плавания – последнего после локдауна – учителя дольше, чем обычно, прощаются с учениками и их родителями."Мы рассчитываем открыться сразу после 2 декабря, а если карантин продлят – то в январе", - бодрится Клара."Большое спасибо, что поддерживаете нас", - тихо добавляет она.Единственные, у кого жизнь пока остается почти прежней – это дети. И пусть многие кружки и дополнительные занятия отменены, у них есть главное – школа."Этот новый локдаун будет лучше предыдущего, - смеется Паоло, сын которого учится в четвертом классе начальной школы. – Мы будем дома, а дети будут в школе"."Главное, чтобы школы были открыты. Домашнего обучения второй раз мы с женой не перенесем", - добавляет он, улыбаясь.В четверг дети рано утром, как и всегда, пойдут в школу. На работу пойдут их учителя, пойдут врачи, строители, рабочие. Остальные взрослые снова засядут дома – без возможности (по крайней мере, легальной) встретиться на чашку кофе или пинту пива с друзьями, без возможности пойти в гости или принять гостей, как минимум, на месяц, а, может, и на более долгий срок."Сегодня мы забронировали столик в баре, на улице, по всем правилам. Посидим с друзьями напоследок, в следующий раз ведь неизвестно когда удастся", - вздыхает житель Уимблдона Алекс.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

великобритания

лондон

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, tesco , великобритания, лондон, в мире