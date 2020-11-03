https://ria.ru/20201103/lekarstva-1582796857.html

Росздравнадзор объяснил дефицит лекарств в Приморье

Росздравнадзор объяснил дефицит лекарств в Приморье

Нехватка противовирусных лекарств в ряде аптек Приморья связана с ажиотажным спросом на фоне роста числа случаев коронавируса, но закупать препараты впрок нет... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T11:40

2020-11-03T11:40

2020-11-03T11:40

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

татьяна нестеренко

владивосток

приморский край

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 3 ноя – РИА Новости. Нехватка противовирусных лекарств в ряде аптек Приморья связана с ажиотажным спросом на фоне роста числа случаев коронавируса, но закупать препараты впрок нет необходимости, их применение без назначения врача может негативно сказаться на здоровье, заявила РИА Новости заместитель руководителя территориального органа Росздравнадзора Татьяна Нестеренко."В настоящее время в аптеках края, особенно в городе Владивостоке, отмечается повышенный спрос на противовирусные препараты и антибиотики, что, безусловно, приводит к их дефициту. Необходимо отметить, что ажиотажный спрос существует на конкретные торговые наименования (Арбидол, Азитромицин)", - сказала Нестеренко.Она отметила, что ажиотажный спрос может быть вызван рекламными кампаниями, но запасаться таблетками впрок не стоит. "Мы призываем жителей Приморского края не скупать массово лекарственные препараты - это приводит к их дефициту, а применение лекарств без назначения лечащего врача может негативно отразиться на здоровье. Рекомендуем при появлении симптомов вирусной инфекции обращаться за медицинской помощью в лечебное учреждение, а не заниматься самолечением", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что территориальным органом Росздравнадзора по Приморскому краю "ведется ежедневный мониторинг наличия лекарственных препаратов в медицинских и аптечных организациях региона". "В аптеках края имеется достаточный запас иных противовирусных препаратов и антибиотиков, что в обязательном порядке учитывается врачами при назначении лечения", - сказала Нестеренко.По ее словам, разрешение ситуации ведется во взаимодействии с краевым минздравом, профессиональной ассоциацией "Фармацевтическое содружество". "Возникающие вопросы решаются оперативно", - сказала собеседница агентства.В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий ношение масок и соблюдение социальной дистанции. За последние сутки в регионе выявили максимальное число заболевших с начала пандемии - 205 новых случаев коронавируса, всего - 15974. Выздоровели 12 518 пациентов, умерли 159.

https://ria.ru/20201103/lekarstva-1582770656.html

https://ria.ru/20201103/vich-1582657545.html

https://ria.ru/20201102/lekarstva-1582622028.html

владивосток

приморский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), татьяна нестеренко, владивосток, приморский край, общество