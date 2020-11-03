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Правительство упростило систему маркировки лекарств
Правительство упростило систему маркировки лекарств
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое упрощает мониторинг перемещения медикаментов. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T09:34
2020-11-03T11:04
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое упрощает мониторинг перемещения медикаментов."Учитывая повышенный спрос на лекарства и эпидемиологическую ситуацию, упрощенный режим будет функционировать до полной готовности всех участников отрасли", — уточнили в пресс-службе кабмина.Теперь аптеки и медицинские учреждения могут выводить лекарства из оборота сразу после уведомления о поступивших к ним препаратах. Ждать подтверждения от системы, что сведения о приемке успешно зарегистрированы, не нужно.Кроме того, ​до 1 июля 2021 года будут действовать упрощенные механизмы "обратной приемки лекарств" при их ввозе в Россию и обороте внутри страны. Участники не обязаны дожидаться от поставщиков подтверждения приемки и могут самостоятельно оприходовать их. Импортеры тоже могут не ждать от держателей регистрационного удостоверения на препараты подтверждения ввоза."Эти сведения будут автоматически подтверждаться самой системой путем проверки кода товара и данных участника. Это повысит скорость операций с препаратами для всех участников, так как снижает зависимость от задержек на стороне поставщиков лекарств", — сказано в релизе.Еще одно упрощение вводится до 1 февраля 2021 года: производители обязаны наносить коды на препараты, аптеки — сканировать их на кассе, при этом все операции по движению товара (внутри страны и при импорте) облегчаются. Обязанность по подаче сведений в систему сохраняется в полном объеме, но участник имеет право производить дальнейшие операции с товаром, если не получил из системы успешного ответа об обработке данных в течение 15 минут. Такой режим исключает создание "пробок".Во всех случаях система будет достраивать цепочку движения препаратов и анализировать данные. По мнению кабмина, это обеспечит контроль безопасности и легальности лекарств.Постановление распространяется на все действия с лекарствами с 1 июля 2020 года. Изменения касаются всех препаратов, "за исключением лекарств из категории 12 высокозатратных нозологий" (редкие болезни, для лечения которых медикаменты закупаются за счет федерального бюджета).
https://ria.ru/20201102/lekarstva-1582622028.html
https://ria.ru/20201102/lekarstva-1582649295.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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здоровье - общество, михаил мишустин, общество

Правительство упростило систему маркировки лекарств

09:34 03.11.2020 (обновлено: 11:04 03.11.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкФармацевт возле стеллажей с лекарствами в аптеке
Фармацевт возле стеллажей с лекарствами в аптеке - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое упрощает мониторинг перемещения медикаментов.
"Учитывая повышенный спрос на лекарства и эпидемиологическую ситуацию, упрощенный режим будет функционировать до полной готовности всех участников отрасли", — уточнили в пресс-службе кабмина.
Теперь аптеки и медицинские учреждения могут выводить лекарства из оборота сразу после уведомления о поступивших к ним препаратах. Ждать подтверждения от системы, что сведения о приемке успешно зарегистрированы, не нужно.
Кроме того, ​до 1 июля 2021 года будут действовать упрощенные механизмы "обратной приемки лекарств" при их ввозе в Россию и обороте внутри страны. Участники не обязаны дожидаться от поставщиков подтверждения приемки и могут самостоятельно оприходовать их. Импортеры тоже могут не ждать от держателей регистрационного удостоверения на препараты подтверждения ввоза.
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"Эти сведения будут автоматически подтверждаться самой системой путем проверки кода товара и данных участника. Это повысит скорость операций с препаратами для всех участников, так как снижает зависимость от задержек на стороне поставщиков лекарств", — сказано в релизе.
Еще одно упрощение вводится до 1 февраля 2021 года: производители обязаны наносить коды на препараты, аптеки — сканировать их на кассе, при этом все операции по движению товара (внутри страны и при импорте) облегчаются.
Обязанность по подаче сведений в систему сохраняется в полном объеме, но участник имеет право производить дальнейшие операции с товаром, если не получил из системы успешного ответа об обработке данных в течение 15 минут. Такой режим исключает создание "пробок".
Во всех случаях система будет достраивать цепочку движения препаратов и анализировать данные. По мнению кабмина, это обеспечит контроль безопасности и легальности лекарств.
Постановление распространяется на все действия с лекарствами с 1 июля 2020 года. Изменения касаются всех препаратов, "за исключением лекарств из категории 12 высокозатратных нозологий" (редкие болезни, для лечения которых медикаменты закупаются за счет федерального бюджета).
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