https://ria.ru/20201103/lekarstva-1582770656.html

Правительство упростило систему маркировки лекарств

Правительство упростило систему маркировки лекарств

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое упрощает мониторинг перемещения медикаментов. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T09:34

2020-11-03T09:34

2020-11-03T11:04

здоровье - общество

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое упрощает мониторинг перемещения медикаментов."Учитывая повышенный спрос на лекарства и эпидемиологическую ситуацию, упрощенный режим будет функционировать до полной готовности всех участников отрасли", — уточнили в пресс-службе кабмина.Теперь аптеки и медицинские учреждения могут выводить лекарства из оборота сразу после уведомления о поступивших к ним препаратах. Ждать подтверждения от системы, что сведения о приемке успешно зарегистрированы, не нужно.Кроме того, ​до 1 июля 2021 года будут действовать упрощенные механизмы "обратной приемки лекарств" при их ввозе в Россию и обороте внутри страны. Участники не обязаны дожидаться от поставщиков подтверждения приемки и могут самостоятельно оприходовать их. Импортеры тоже могут не ждать от держателей регистрационного удостоверения на препараты подтверждения ввоза."Эти сведения будут автоматически подтверждаться самой системой путем проверки кода товара и данных участника. Это повысит скорость операций с препаратами для всех участников, так как снижает зависимость от задержек на стороне поставщиков лекарств", — сказано в релизе.Еще одно упрощение вводится до 1 февраля 2021 года: производители обязаны наносить коды на препараты, аптеки — сканировать их на кассе, при этом все операции по движению товара (внутри страны и при импорте) облегчаются. Обязанность по подаче сведений в систему сохраняется в полном объеме, но участник имеет право производить дальнейшие операции с товаром, если не получил из системы успешного ответа об обработке данных в течение 15 минут. Такой режим исключает создание "пробок".Во всех случаях система будет достраивать цепочку движения препаратов и анализировать данные. По мнению кабмина, это обеспечит контроль безопасности и легальности лекарств.Постановление распространяется на все действия с лекарствами с 1 июля 2020 года. Изменения касаются всех препаратов, "за исключением лекарств из категории 12 высокозатратных нозологий" (редкие болезни, для лечения которых медикаменты закупаются за счет федерального бюджета).

https://ria.ru/20201102/lekarstva-1582622028.html

https://ria.ru/20201102/lekarstva-1582649295.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, михаил мишустин, общество