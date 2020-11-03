https://ria.ru/20201103/lekarstva-1582769526.html
Препаратов от коронавируса нет в трети аптек, показал мониторинг
Препаратов от коронавируса нет в трети аптек, показал мониторинг
В трети российских аптек отсутствуют препараты от коронавируса, наиболее сложная ситуация в Хакасии, Иркутской и Липецкой областях, показал мониторинг "Единой... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T09:29
2020-11-03T09:29
2020-11-03T09:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
госдума рф
единая россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
липецкая область
приморский край
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В трети российских аптек отсутствуют препараты от коронавируса, наиболее сложная ситуация в Хакасии, Иркутской и Липецкой областях, показал мониторинг "Единой России".ЕР с 21 октября проводила мониторинг аптек в 45 регионах страны. В общей сложности активисты партии проверили более 2,5 тысяч аптек. В первую очередь, смотрели на цену препаратов от коронавируса на основе российского "Фавипиравира", а также на наличие препаратов. Ранее Федеральная антимонопольная служба установила верхнее значения цены на препарат — 5,5 тысяч рублей."В подавляющем большинстве случаев (порядка 85%) препараты от COVID-19 можно только заказать. В трети аптек — около 950 точек — лекарства в наличии не было совсем — даже под заказ... Кроме того, в ряде регионов обнаружились проблемы и со сроками поставок препаратов", - приводит пресс-служба ЕР результаты мониторинга.Координатор партпроекта ЕР, депутат Госдумы Анна Кувычко сообщила, что в Приморском крае длительность ожидания препарата составляет 3-4 дня, в Хабаровском крае доставка осуществляется в течение 5 дней. Наиболее сложная ситуация с лекарственным обеспечением была зафиксирована в Республике Хакасия, Иркутской, Липецкой, Саратовской, областях, Красноярском и Пермском краях.В то же время, в большинстве проверенных аптек цена на препарат снизилась."На сегодняшний момент цена на лекарство в 97% проверенных аптеках снизилась почти в два раза, только в 79 аптеках были выявлены факты нарушений предельной отпускной цены. Данная информация уже передана в ФАС России и Минздрав России", — отметила Кувычко.Она добавила, что направила депутатский запрос на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко с просьбой сообщить о доступных объемах производства и возможностей по оптимизации работы системы поставки лекарств от коронавируса. Также ЕР обратилась в Минпромторг с требованием ускорить перевод системы маркировки лекарств в уведомительный режим в субъектах РФ для сокращения возникшего дефицита.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201102/lekarstva-1582649295.html
липецкая область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, госдума рф, единая россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), липецкая область, приморский край, пермский край, общество
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости.
В трети российских аптек отсутствуют препараты от коронавируса, наиболее сложная ситуация в Хакасии, Иркутской и Липецкой областях, показал мониторинг "Единой России
".
ЕР с 21 октября проводила мониторинг аптек в 45 регионах страны. В общей сложности активисты партии проверили более 2,5 тысяч аптек. В первую очередь, смотрели на цену препаратов от коронавируса на основе российского "Фавипиравира", а также на наличие препаратов. Ранее Федеральная антимонопольная служба установила верхнее значения цены на препарат — 5,5 тысяч рублей.
"В подавляющем большинстве случаев (порядка 85%) препараты от COVID-19 можно только заказать. В трети аптек — около 950 точек — лекарства в наличии не было совсем — даже под заказ... Кроме того, в ряде регионов обнаружились проблемы и со сроками поставок препаратов", - приводит пресс-служба ЕР результаты мониторинга.
Координатор партпроекта ЕР, депутат Госдумы Анна Кувычко сообщила, что в Приморском крае длительность ожидания препарата составляет 3-4 дня, в Хабаровском крае доставка осуществляется в течение 5 дней. Наиболее сложная ситуация с лекарственным обеспечением была зафиксирована в Республике Хакасия, Иркутской, Липецкой, Саратовской, областях, Красноярском и Пермском краях.
В то же время, в большинстве проверенных аптек цена на препарат снизилась.
"На сегодняшний момент цена на лекарство в 97% проверенных аптеках снизилась почти в два раза, только в 79 аптеках были выявлены факты нарушений предельной отпускной цены. Данная информация уже передана в ФАС
России и Минздрав России", — отметила Кувычко.
Она добавила, что направила депутатский запрос на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко с просьбой сообщить о доступных объемах производства и возможностей по оптимизации работы системы поставки лекарств от коронавируса. Также ЕР обратилась в Минпромторг
с требованием ускорить перевод системы маркировки лекарств в уведомительный режим в субъектах РФ для сокращения возникшего дефицита.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.