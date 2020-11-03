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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201103/lazar-1582906488.html
Главный раввин России о терактах: ислам тоже стал жертвой этих нелюдей
Главный раввин России о терактах: ислам тоже стал жертвой этих нелюдей
Главный раввин России Берл Лазар призвал всех государственных лидеров объединить усилия для уничтожения идеологии и главарей международного терроризма, отметив... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T20:31
2020-11-03T20:31
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
берл лазар
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар призвал всех государственных лидеров объединить усилия для уничтожения идеологии и главарей международного терроризма, отметив при этом, что его нельзя называть "исламским", потому что "ислам тоже стал жертвой этих нелюдей".В понедельник в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. Погибли пять человек. По данным правоохранителей, один нападавший убит, как минимум еще одного ищут. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что нападавший являлся сторонником террористической группировки."У нас есть опыт из прошлого века: тогда государственные лидеры осознали масштабы угрозы и выступили единым фронтом. 75 лет назад вместе победили нелюдей, уничтожили их главарей, а человеконенавистническую идеологию объявили вне закона. Сейчас, уверен, пришло время отложить все разногласия в сторону и вместе сосредоточиться на решении главной задачи – уничтожения международного терроризма, его главарей, его идеологии", - сказано в поступившем в РИА Новости во вторник заявлении Лазара.По его словам, в мире говорят об "исламском терроризме". "Я бы такое словосочетание вообще не использовал, потому что ислам тоже стал жертвой этих нелюдей. Может быть, даже первой жертвой, потому что террористы пытаются превратить мусульман в изгоев, возбудить к ним всеобщую ненависть. Да, международный терроризм активно использует терминологию ислама, цинично пытается позиционировать себя как "истинный ислам" - но его война, это война против всех религий, против Бога, против наших вечных ценностей", - пояснил Лазар.Он добавил, что всему цивилизованному миру объявлена "война на уничтожение". "Если политики будут и дальше бояться говорить и действовать решительно – мы эту войну проиграем, и это будет гибель нашей цивилизации", - предостерег главный раввин России."Скорбим вместе с жителями Вены, как несколько дней назад скорбели вместе с жителями Парижа, Ниццы, Лиона. Молимся во всех храмах за то, чтобы раненые поправились, чтобы родным и близким погибших Бог послал утешение в их горе", - добавил Лазар.
https://ria.ru/20201103/krganov-1582906151.html
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новости - религия и мировоззрение, берл лазар

Главный раввин России о терактах: ислам тоже стал жертвой этих нелюдей

20:31 03.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлавный раввин России Берл Лазар на съезде Федерации еврейских общин России
Главный раввин России Берл Лазар на съезде Федерации еврейских общин России - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар призвал всех государственных лидеров объединить усилия для уничтожения идеологии и главарей международного терроризма, отметив при этом, что его нельзя называть "исламским", потому что "ислам тоже стал жертвой этих нелюдей".
В понедельник в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. Погибли пять человек. По данным правоохранителей, один нападавший убит, как минимум еще одного ищут. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что нападавший являлся сторонником террористической группировки.
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"У нас есть опыт из прошлого века: тогда государственные лидеры осознали масштабы угрозы и выступили единым фронтом. 75 лет назад вместе победили нелюдей, уничтожили их главарей, а человеконенавистническую идеологию объявили вне закона. Сейчас, уверен, пришло время отложить все разногласия в сторону и вместе сосредоточиться на решении главной задачи – уничтожения международного терроризма, его главарей, его идеологии", - сказано в поступившем в РИА Новости во вторник заявлении Лазара.
По его словам, в мире говорят об "исламском терроризме". "Я бы такое словосочетание вообще не использовал, потому что ислам тоже стал жертвой этих нелюдей. Может быть, даже первой жертвой, потому что террористы пытаются превратить мусульман в изгоев, возбудить к ним всеобщую ненависть. Да, международный терроризм активно использует терминологию ислама, цинично пытается позиционировать себя как "истинный ислам" - но его война, это война против всех религий, против Бога, против наших вечных ценностей", - пояснил Лазар.
Председатель Совета муфтиев России и духовного управления мусульман РФ Муфтий шейх Равиль Гайнутдин во время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве. - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
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Он добавил, что всему цивилизованному миру объявлена "война на уничтожение". "Если политики будут и дальше бояться говорить и действовать решительно – мы эту войну проиграем, и это будет гибель нашей цивилизации", - предостерег главный раввин России.
"Скорбим вместе с жителями Вены, как несколько дней назад скорбели вместе с жителями Парижа, Ниццы, Лиона. Молимся во всех храмах за то, чтобы раненые поправились, чтобы родным и близким погибших Бог послал утешение в их горе", - добавил Лазар.
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеБерл Лазар
 
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