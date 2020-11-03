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Ярмольник заявил о проблемах у КВН
Ярмольник заявил о проблемах у КВН
Актер Леонид Ярмольник прокомментировал сообщения о том, что КВН закроют из-за коронавируса. Об этом сообщает "Говорит Москва". РИА Новости, 03.11.2020
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квн
леонид ярмольник
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Актер Леонид Ярмольник прокомментировал сообщения о том, что КВН закроют из-за коронавируса. Об этом сообщает "Говорит Москва".По мнению актера, сообщения о проблемах у КВН из-за пандемии — это глупости. Он напомнил, что под угрозой не только КВН, повсеместно отменяются спектакли и съемки.Он пояснил, что в любом телешоу есть то, о чем можно говорить, и то, о чем нельзя. "Раньше у КВН было больше свободы, он был как бы законодателем хорошего юмора. Сегодня это не всегда так", — посетовал собеседник. Актер привел в пример кавээнщиков, создавших популярные программы — Гарика Харламова, Семена Слепакова, и добавил, что таких людей в проекте сейчас стало меньше. "Кто в этом виноват — не знаю. Я думаю, что виновато время и изменение каких-то возможностей, дозволенностей", — заключил Ярмольник.
https://ria.ru/20201028/kvn-1581947816.html
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квн, леонид ярмольник, общество

Ярмольник заявил о проблемах у КВН

17:18 03.11.2020 (обновлено: 20:12 03.11.2020)
 
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Актер Леонид Ярмольник прокомментировал сообщения о том, что КВН закроют из-за коронавируса. Об этом сообщает "Говорит Москва".
По мнению актера, сообщения о проблемах у КВН из-за пандемии — это глупости. Он напомнил, что под угрозой не только КВН, повсеместно отменяются спектакли и съемки.
"Если у КВН есть какие-то проблемы, — я сейчас говорю как зритель — это то, что КВН стал немножко другим. Не таким, скажем, пронзительно ярким, искренним и напористо проблемным, нежели он был. Это я чувствую, когда смотрю программы", — сказал Ярмольник.
Он пояснил, что в любом телешоу есть то, о чем можно говорить, и то, о чем нельзя.
"Раньше у КВН было больше свободы, он был как бы законодателем хорошего юмора. Сегодня это не всегда так", — посетовал собеседник.
Актер привел в пример кавээнщиков, создавших популярные программы — Гарика Харламова, Семена Слепакова, и добавил, что таких людей в проекте сейчас стало меньше.
"Кто в этом виноват — не знаю. Я думаю, что виновато время и изменение каких-то возможностей, дозволенностей", — заключил Ярмольник.
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КВНЛеонид ЯрмольникОбщество
 
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