https://ria.ru/20201103/kvn-1582873031.html
Ярмольник заявил о проблемах у КВН
Ярмольник заявил о проблемах у КВН
Актер Леонид Ярмольник прокомментировал сообщения о том, что КВН закроют из-за коронавируса. Об этом сообщает "Говорит Москва". РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T17:18
2020-11-03T17:18
2020-11-03T20:12
квн
леонид ярмольник
общество
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Актер Леонид Ярмольник прокомментировал сообщения о том, что КВН закроют из-за коронавируса. Об этом сообщает "Говорит Москва".По мнению актера, сообщения о проблемах у КВН из-за пандемии — это глупости. Он напомнил, что под угрозой не только КВН, повсеместно отменяются спектакли и съемки.Он пояснил, что в любом телешоу есть то, о чем можно говорить, и то, о чем нельзя. "Раньше у КВН было больше свободы, он был как бы законодателем хорошего юмора. Сегодня это не всегда так", — посетовал собеседник. Актер привел в пример кавээнщиков, создавших популярные программы — Гарика Харламова, Семена Слепакова, и добавил, что таких людей в проекте сейчас стало меньше. "Кто в этом виноват — не знаю. Я думаю, что виновато время и изменение каких-то возможностей, дозволенностей", — заключил Ярмольник.
https://ria.ru/20201028/kvn-1581947816.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
квн, леонид ярмольник, общество
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости.
Актер Леонид Ярмольник
прокомментировал сообщения о том, что КВН
закроют из-за коронавируса. Об этом сообщает "Говорит Москва
".
По мнению актера, сообщения о проблемах у КВН из-за пандемии — это глупости. Он напомнил, что под угрозой не только КВН, повсеместно отменяются спектакли и съемки.
"Если у КВН есть какие-то проблемы, — я сейчас говорю как зритель — это то, что КВН стал немножко другим. Не таким, скажем, пронзительно ярким, искренним и напористо проблемным, нежели он был. Это я чувствую, когда смотрю программы", — сказал Ярмольник.
Он пояснил, что в любом телешоу есть то, о чем можно говорить, и то, о чем нельзя.
"Раньше у КВН было больше свободы, он был как бы законодателем хорошего юмора. Сегодня это не всегда так", — посетовал собеседник.
Актер привел в пример кавээнщиков, создавших популярные программы — Гарика Харламова
, Семена Слепакова
, и добавил, что таких людей в проекте сейчас стало меньше.
"Кто в этом виноват — не знаю. Я думаю, что виновато время и изменение каких-то возможностей, дозволенностей", — заключил Ярмольник.