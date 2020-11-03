https://ria.ru/20201103/kvn-1582873031.html

Ярмольник заявил о проблемах у КВН

Ярмольник заявил о проблемах у КВН

Актер Леонид Ярмольник прокомментировал сообщения о том, что КВН закроют из-за коронавируса. Об этом сообщает "Говорит Москва". РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T17:18

2020-11-03T17:18

2020-11-03T20:12

квн

леонид ярмольник

общество

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Актер Леонид Ярмольник прокомментировал сообщения о том, что КВН закроют из-за коронавируса. Об этом сообщает "Говорит Москва".По мнению актера, сообщения о проблемах у КВН из-за пандемии — это глупости. Он напомнил, что под угрозой не только КВН, повсеместно отменяются спектакли и съемки.Он пояснил, что в любом телешоу есть то, о чем можно говорить, и то, о чем нельзя. "Раньше у КВН было больше свободы, он был как бы законодателем хорошего юмора. Сегодня это не всегда так", — посетовал собеседник. Актер привел в пример кавээнщиков, создавших популярные программы — Гарика Харламова, Семена Слепакова, и добавил, что таких людей в проекте сейчас стало меньше. "Кто в этом виноват — не знаю. Я думаю, что виновато время и изменение каких-то возможностей, дозволенностей", — заключил Ярмольник.

https://ria.ru/20201028/kvn-1581947816.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

квн, леонид ярмольник, общество