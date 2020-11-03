https://ria.ru/20201103/kurs-1582812303.html

Официальный курс евро с 4 ноября снизился на 41 копейку

Официальный курс евро с 4 ноября снизился на 41 копейку

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ с 4 ноября, снизился на 41,23 копейки - до 93,3447 рубля, курс доллара уменьшился на 57,43 копейки - до... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T12:47

2020-11-03T12:47

2020-11-03T12:47

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ с 4 ноября, снизился на 41,23 копейки - до 93,3447 рубля, курс доллара уменьшился на 57,43 копейки - до 80,0006 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам с 4 ноября, снизилась на 50,14 копейки, составив 86,0054 рубля.

https://ria.ru/20201102/kurs-1582621667.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика