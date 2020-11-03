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Туризм
https://ria.ru/20201103/kurorty-1582834701.html
Туроператоры впервые поставят чартеры на курорты Шерегеш и Хибины
Туроператоры впервые поставят чартеры на курорты Шерегеш и Хибины
Ряд российских туроператоров впервые в истории отрасли страны поставят чартерные рейсы на горнолыжные курорты, кроме Красной поляны, сказала исполнительный... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T14:48
2020-11-03T14:48
туризм
туристы
сочи
туризм
куда можно лететь
куда поехать
красная поляна
самолеты
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Ряд российских туроператоров впервые в истории отрасли страны поставят чартерные рейсы на горнолыжные курорты, кроме Красной поляны, сказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Ломидзе обратила внимание на то, что после зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году "на фоне Красной поляны как-то ушли в тень горнолыжные курорты Шерегеша (Кемеровская область), Домбая (Карачаево-Черкесия), Татарстана и другие". По ее словам, погодные условия в некоторых районах России уже позволяют кататься. Так, в Кемеровской области снег выпал еще в октябре, а на Красной Поляне — буквально вчера."Шерегеш и Хибины оба имеют прекрасные возможности для катания, перепады высот, качество снега. Однако до сих пор они были востребованы у жителей близлежащих регионов, а теперь этот турпоток будет разбавлен жителями Москвы, возможно Санкт-Петербурга", — отметила Ломидзе.Она обратила внимание на то, что каждый из туроператоров рассчитывает за сезон перевезти на эти горнолыжные курорты порядка трех тысяч человек, при этом стоимость чартерной авиаперевозки будет ниже примерно на 20 процентов.
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Туроператоры впервые поставят чартеры на курорты Шерегеш и Хибины

14:48 03.11.2020
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на горнолыжном склоне во время открытия сезона на горном курорте "Горки Город" на территории Красной Поляны
Отдыхающие на горнолыжном склоне во время открытия сезона на горном курорте Горки Город на территории Красной Поляны - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Ряд российских туроператоров впервые в истории отрасли страны поставят чартерные рейсы на горнолыжные курорты, кроме Красной поляны, сказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Абсолютными лидерами продаж в зимнем сезоне 2020-2021 годов станут туры на горнолыжные курорты России. Мы понимаем, что спрос на отдых в районе Красной поляны будет просто зашкаливающим. Но хочу успокоить туристов, что мест для горнолыжного катания в России хватит для всех желающих", — сказала она, выступая на онлайн-конференции.
Ломидзе обратила внимание на то, что после зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году "на фоне Красной поляны как-то ушли в тень горнолыжные курорты Шерегеша (Кемеровская область), Домбая (Карачаево-Черкесия), Татарстана и другие".
"В этом году некоторые российские туроператоры, понимая, что на курортах Краснодарского края всем может не хватить комфортных мест размещения, подстраховались и впервые в истории российского туризма собираются ставить чартерные рейсы в Шерегеш и Хибины (Мурманская область)", — сказала исполнительный директор АТОР.
По ее словам, погодные условия в некоторых районах России уже позволяют кататься. Так, в Кемеровской области снег выпал еще в октябре, а на Красной Поляне — буквально вчера.
"Шерегеш и Хибины оба имеют прекрасные возможности для катания, перепады высот, качество снега. Однако до сих пор они были востребованы у жителей близлежащих регионов, а теперь этот турпоток будет разбавлен жителями Москвы, возможно Санкт-Петербурга", — отметила Ломидзе.
Она обратила внимание на то, что каждый из туроператоров рассчитывает за сезон перевезти на эти горнолыжные курорты порядка трех тысяч человек, при этом стоимость чартерной авиаперевозки будет ниже примерно на 20 процентов.
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