https://ria.ru/20201103/kurorty-1582834701.html

Туроператоры впервые поставят чартеры на курорты Шерегеш и Хибины

Туроператоры впервые поставят чартеры на курорты Шерегеш и Хибины

Ряд российских туроператоров впервые в истории отрасли страны поставят чартерные рейсы на горнолыжные курорты, кроме Красной поляны, сказала исполнительный... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T14:48

2020-11-03T14:48

2020-11-03T14:48

туризм

туристы

сочи

туризм

куда можно лететь

куда поехать

красная поляна

самолеты

майя ломидзе

ассоциация туроператоров россии (атор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156214/48/1562144891_0:159:3078:1890_1400x0_80_0_0_ecf30cc1f92941d62d4ab929ea82f128.jpg

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Ряд российских туроператоров впервые в истории отрасли страны поставят чартерные рейсы на горнолыжные курорты, кроме Красной поляны, сказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Ломидзе обратила внимание на то, что после зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году "на фоне Красной поляны как-то ушли в тень горнолыжные курорты Шерегеша (Кемеровская область), Домбая (Карачаево-Черкесия), Татарстана и другие". По ее словам, погодные условия в некоторых районах России уже позволяют кататься. Так, в Кемеровской области снег выпал еще в октябре, а на Красной Поляне — буквально вчера."Шерегеш и Хибины оба имеют прекрасные возможности для катания, перепады высот, качество снега. Однако до сих пор они были востребованы у жителей близлежащих регионов, а теперь этот турпоток будет разбавлен жителями Москвы, возможно Санкт-Петербурга", — отметила Ломидзе.Она обратила внимание на то, что каждый из туроператоров рассчитывает за сезон перевезти на эти горнолыжные курорты порядка трех тысяч человек, при этом стоимость чартерной авиаперевозки будет ниже примерно на 20 процентов.

https://ria.ru/20201021/keshbek-1580699653.html

сочи

красная поляна

краснодарский край

мурманская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, туристы, сочи, куда можно лететь, куда поехать, красная поляна, самолеты, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, краснодарский край, мурманская область, отдых