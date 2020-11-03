https://ria.ru/20201103/krym-1582758111.html

В Крыму заявили, что Франция заблуждается насчет аннексии полуострова

В Крыму заявили, что Франция заблуждается насчет аннексии полуострова

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что французские власти глубоко заблуждаются,... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T06:36

2020-11-03T06:36

2020-11-03T11:01

франция

республика крым

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564673464_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_dce36eae3c8a0fae0325511f90e9e38a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя — РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что французские власти глубоко заблуждаются, называя Крым аннексированной территорией.Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан провел телефонные переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. В ходе разговора министр Ле Дриан подтвердил неизменную и однозначную позицию Франции, которая "не признает незаконную аннексию Крыма".По его словам, если Франция действительно заинтересована в налаживании и укреплении отношений с Россией, то необходимо начать с признания российского статуса Крыма."Все претензии Украины на Крым — фейковые и не имеют никаких последствий. Крымский народ проявил свою волю, воспользовавшись своим правом на самоопределение, чтобы вернуться в Российскую Федерацию", — сказал Гемпель.

https://ria.ru/20201102/krym-1582729414.html

франция

республика крым

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, республика крым, в мире