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В Крыму заявили, что Франция заблуждается насчет аннексии полуострова
В Крыму заявили, что Франция заблуждается насчет аннексии полуострова
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что французские власти глубоко заблуждаются,... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T06:36
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франция
республика крым
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя — РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что французские власти глубоко заблуждаются, называя Крым аннексированной территорией.Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан провел телефонные переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. В ходе разговора министр Ле Дриан подтвердил неизменную и однозначную позицию Франции, которая "не признает незаконную аннексию Крыма".По его словам, если Франция действительно заинтересована в налаживании и укреплении отношений с Россией, то необходимо начать с признания российского статуса Крыма."Все претензии Украины на Крым — фейковые и не имеют никаких последствий. Крымский народ проявил свою волю, воспользовавшись своим правом на самоопределение, чтобы вернуться в Российскую Федерацию", — сказал Гемпель.
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франция, республика крым, в мире

В Крыму заявили, что Франция заблуждается насчет аннексии полуострова

06:36 03.11.2020 (обновлено: 11:01 03.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПобережье Черного моря в поселке Новый свет
Побережье Черного моря в поселке Новый свет - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя — РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что французские власти глубоко заблуждаются, называя Крым аннексированной территорией.
Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан провел телефонные переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. В ходе разговора министр Ле Дриан подтвердил неизменную и однозначную позицию Франции, которая "не признает незаконную аннексию Крыма".

"Франция проводит непоследовательную политику. Пока президент Франции заявляет о выстраивании диалога с Россией, французский МИД говорит об аннексии полуострова, демонстрируя свое глубокое заблуждение на счет крымских событий", — сказал РИА Новости Гемпель.

По его словам, если Франция действительно заинтересована в налаживании и укреплении отношений с Россией, то необходимо начать с признания российского статуса Крыма.
"Все претензии Украины на Крым — фейковые и не имеют никаких последствий. Крымский народ проявил свою волю, воспользовавшись своим правом на самоопределение, чтобы вернуться в Российскую Федерацию", — сказал Гемпель.
Крым - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
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