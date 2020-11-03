https://ria.ru/20201103/krganov-1582906151.html

Муфтий Крганов: религиозные деятели в Европе должны провести общие акции

Муфтий Крганов: религиозные деятели в Европе должны провести общие акции

Духовным лидерам разных религий в Европе в свете произошедших во Франции и в Австрии терактов следовало бы объединиться и провести какие-то совместные... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T20:27

2020-11-03T20:27

2020-11-03T20:27

религия и мировоззрение

альбир крганов

новости - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Духовным лидерам разных религий в Европе в свете произошедших во Франции и в Австрии терактов следовало бы объединиться и провести какие-то совместные мероприятия в храмах, мечетях или синагогах, или же выступить с общими заявлениями – это могло бы охладить пыл радикалов и привнести мир в общество, считает глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов."Сейчас самым эффективным ответом против всех этих экстремистов, террористов, которые планируют, проводят, финансируют теракты, было бы, если бы религиозные деятели в Европе, скажем, приняли совместные заявления, провели совместные мероприятия. Собрались бы, например, в местной мечети, в синагоге, в храме и вместе бы совершили какие-то общие действия. Вот это будет тогда настоящим ответом тем, кто пытается расколоть общество по религиозному и национальному признаку", - сказал РИА Новости Крганов.Он сообщил, что российские мусульмане приносят свои соболезнования всем близким жертв ЧП в Австрии. В целом оценивая происходящие в Европе события, муфтий заметил, что "это какая-то большая смута, на языке мусульман - "фитна", можно провокацией назвать, которая, как и говорится в хадисах (рассказах о словах и действиях пророка Мухаммеда - ред.), "как спящая змея", ее нельзя возбуждать"."И кто бы ни был - или это какие-то представители СМИ, политики, или представители национальных, общественных, религиозных организаций, - все должны за свои поступки и, в том числе, высказывания, конечно же, отвечать. И нужно жестко пресекать любые проявления экстремизма и терроризма", - отметил муфтий.Муфтий Москвы также обратил внимание на странную миграционную политику европейцев, которые допустили и допускают в свои страны представителей радикальных кругов, уже имевших проблемы с властями других государств, о чем известно компетентным органам. Крганов назвал подобную политику ряда европейских стран "непонятным двойным стандартом по отношению к этим преступникам". "И в этой связи, конечно же, не удивительно, что носители этой радикальной идеологии и дальше распространяют эту заразу, на других людей", - добавил он.По мнению главы ДСМР, в России подобные столкновения на религиозной или национальной почве произойти не могут. "Мы уже прошли эти тяжелые испытания в начале 1990-х, когда пытались рассорить наши народы и наши религии, и за эти годы в нашей стране был принят ряд очень правильных мер… Тем не менее расслабляться нельзя, и нужно проводить в этом плане большую работу", - считает муфтий.В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным властей Австрии, речь идет о теракте. Один нападавший убит, полиция занимается розыском его возможных сообщников. В результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист, который, по данным МВД Австрии, являлся сторонником террористической группировки.Вооруженный ножом мужчина 29 октября напал на людей в церкви Нотр-Дам во французской Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Антитеррористическая прокуратура начала расследование. Руководитель ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. Он прибыл во Францию в начале октября через итальянский остров Лампедузу.Несколькими днями ранее, 16 октября, близ Парижа произошло нападение на французского учителя истории Самюэля Пати, показывавшего на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда. Напавший убил и обезглавил свою жертву на улице, а затем был застрелен полицией. По данным прокуратуры, убийца родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.

https://ria.ru/20201103/abbyasov-1582905455.html

https://ria.ru/20201103/terakt-1582903532.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

альбир крганов, новости - религия и мировоззрение