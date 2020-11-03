Пьяный житель Югры забрался в чужую квартиру и уснул рядом с хозяйкой
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 ноя - РИА Новости. Житель Ханты-Мансийского автономного округа оказался фигурантом уголовного дела после того, как возвращаясь ночью из кафе, проник в квартиру незнакомой девушки, украл у нее паспорт и деньги, а затем уснул рядом, сообщается на сайте регионального управления МВД.
Полицейским в городе Урай поступило сообщение от местной 21-летней жительницы, которая просила правоохранителей о помощи. Девушка рассказала им, что после тяжелого дня на работе забыла закрыть дверь квартиры на замок, а ночью проснулась от того, что рядом с ней лежал незнакомый мужчина, хотя она проживает одна. Испугавшись, девушка стала кричать и прогнала незнакомца, а через несколько дней обратилась в полицию, обнаружив пропажу паспорта и денег.
"Сотрудники полиции выехали на место происшествия и со слов потерпевшей составили фоторобот неизвестного, который вскоре был задержан. При проведении опознания напуганная девушка сразу указала на лицо, проникшее к ней в квартиру", - говорится в сообщении.
Подозреваемым оказался 41-летний мужчина, который отказался свидетельствовать против самого себя. Как удалось выяснить сотрудникам полиции при первой беседе с ним, ночью он возвращался из кафе в состоянии сильного опьянения и по пути зашел в подъезд дома, где проживает девушка, однако объяснить цель визита мужчина не смог, уточнили в полиции.
"При проведенном безотлагательном обыске по месту жительства подозреваемого у него был обнаружен паспорт на имя заявительницы и брелок от ключей, принадлежащий потерпевшей. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по пункту "а", части 3 статьи 158 УК РФ "Кража", - пояснили в ведомстве, добавив, что мужчина находится под стражей.
27 октября, 19:56Двое краснодарцев убили мужчину бетонной плитой в пьяной ссоре