https://ria.ru/20201103/koyki-1587757503.html

Коечный фонд для больных COVID-19 в Самарской области увеличат до 7 тысяч

Коечный фонд для больных COVID-19 в Самарской области увеличат до 7 тысяч

Коечный фонд для пациентов с коронавирусом в Самарской области в ближайшее время будет увеличен до 7 тысяч коек, сообщает во вторник пресс-служба правительства... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T21:12

2020-11-03T21:12

2020-12-04T21:14

здоровье - общество

самарская область

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САМАРА, 3 ноя – РИА Новости. Коечный фонд для пациентов с коронавирусом в Самарской области в ближайшее время будет увеличен до 7 тысяч коек, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.По информации пресс-службы, на сегодняшний день в Самарской области созданы 6013 коек для больных COVID-19, из них свободны 13%."В регионе продолжается работа по увеличению коечного фонда, в ближайшее время число коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией будет увеличено практически до 7 тысяч", - говорится в сообщении.С начала пандемии в Самарской области подтверждены 16 514 случаев заражения коронавирусом, 14 062 человека выздоровели, 285 скончались. По данным минздрава региона, сейчас на стационарном лечении находятся около 5,3 тысячи пациентов с коронавирусом, либо с подозрением на него, еще 15 тысяч человек проходят лечение амбулаторно.

https://ria.ru/20201022/vaktsina-1587754449.html

самарская область

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здоровье - общество, самарская область