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Описаны семь проявлений легкой формы COVID-19
Описаны семь проявлений легкой формы COVID-19
Австрийские ученые разделили симптомы легкой формы COVID-19 на группы, а также определили биомаркеры крови, позволяющие контролировать лечение. Результаты... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T11:52
2020-11-03T12:58
риа наука
коронавирус covid-19
биология
здоровье
австрия
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Австрийские ученые разделили симптомы легкой формы COVID-19 на группы, а также определили биомаркеры крови, позволяющие контролировать лечение. Результаты исследования опубликованы в журнале Allergy.Специалисты из Центра патофизиологии, инфекционных заболеваний и иммунологии Венского медицинского университета под руководством иммунолога Винфрида Пикла (Winfried Pickl) и аллерголога Рудольфа Валента (Rudolf Valenta) провели сравнительное исследование, в котором участвовали 109 пациентов с COVID-19 в легкой форме и 98 здоровых людей, из которых была сформирована контрольная группа.Авторы выделили семь групп проявлений легкой формы COVID-19: 1) симптомы "гриппа" — лихорадка, озноб, утомляемость и кашель; 2) симптомы "простуды" — ринит, чихание, сухость в горле и заложенность носа; 3) боль в суставах и мышцах; 4) воспаление глаз и слизистых оболочек; 5) проблемы с дыханием — пневмония и одышка; 6) желудочно-кишечные проблемы — диарея и тошнота, а также головная боль; 7) потеря обоняния и вкуса.Первые три группы исследователи относят к системным симптомам, а последние две — к органоспецифическим. По мнению авторов, такое разделение необходимо для правильной диагностики первичного заболевания."Например, мы обнаружили, что потеря обоняния и вкуса в основном поражает людей со свежим иммунным ответом, измеряемым количеством иммунных клеток, Т-лимфоцитов, которые недавно поступили из вилочковой железы", — приводятся в пресс-релизе университета слова Винфрида Пикла.В то же время ученые установили, что протекающий в легкой форме COVID-19 оставляет после себя значительные изменения в иммунной системе, хорошо обнаруживаемые в течение десяти недель после начала заболевания. Один из таких признаков — низкий уровень гранулоцитов — лейкоцитов, отвечающих за борьбу с бактериальными патогенами. И это, по мнению авторов, необходимо учитывать при определении стратегии лечения и разработке вакцин."Мы увидели, что у переболевших COVID-19 в легкой форме в компартментах CD4 и CD8 Т-лимфоцитов развились клетки памяти, а Т-лимфоциты CD8 долгое время оставались сильно активированными. Это указывает на то, что через несколько недель после первоначального заражения иммунная система по-прежнему активно противодействует болезни. При этом количество регуляторных клеток значительно снижено. И это опасная смесь, которая может привести к аутоиммунной реакции", — объясняет Пикл.Кроме того, в крови выздоравливающих были обнаружены повышенные уровни антителообразующих иммунных клеток. И чем выше была температура больного при легком течении заболевания, тем выше уровень антител."Прежде всего наше исследование показывает, что при COVID-19 иммунная система человека удваивает свои усилия за счет комбинированного действия иммунных клеток и антител. Это похоже на то, как действует современная футбольная команда, выстраивая защиту — клетки памяти могут запоминать определенные "ходы" со стороны вируса и реагирование на них, — отмечает ученый. — Теперь речь идет об использовании этих результатов для разработки вакцин против COVID-19".Авторы надеются, что выявленные ими биомаркеры не только помогут разработать высокоэффективные вакцины, но и позволят создать более точную систему мониторинга заболевания.
https://ria.ru/20201028/mozg-1581892030.html
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коронавирус covid-19, биология, здоровье, австрия

Описаны семь проявлений легкой формы COVID-19

11:52 03.11.2020 (обновлено: 12:58 03.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВывеска "Внимание! COVID-19" на двери пульмонологического стационара для больных коронавирусной инфекцией в Красноярске
Вывеска Внимание! COVID-19 на двери пульмонологического стационара для больных коронавирусной инфекцией в Красноярске - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Австрийские ученые разделили симптомы легкой формы COVID-19 на группы, а также определили биомаркеры крови, позволяющие контролировать лечение. Результаты исследования опубликованы в журнале Allergy.
Специалисты из Центра патофизиологии, инфекционных заболеваний и иммунологии Венского медицинского университета под руководством иммунолога Винфрида Пикла (Winfried Pickl) и аллерголога Рудольфа Валента (Rudolf Valenta) провели сравнительное исследование, в котором участвовали 109 пациентов с COVID-19 в легкой форме и 98 здоровых людей, из которых была сформирована контрольная группа.
Авторы выделили семь групп проявлений легкой формы COVID-19: 1) симптомы "гриппа" — лихорадка, озноб, утомляемость и кашель; 2) симптомы "простуды" — ринит, чихание, сухость в горле и заложенность носа; 3) боль в суставах и мышцах; 4) воспаление глаз и слизистых оболочек; 5) проблемы с дыханием — пневмония и одышка; 6) желудочно-кишечные проблемы — диарея и тошнота, а также головная боль; 7) потеря обоняния и вкуса.
Первые три группы исследователи относят к системным симптомам, а последние две — к органоспецифическим. По мнению авторов, такое разделение необходимо для правильной диагностики первичного заболевания.
"Например, мы обнаружили, что потеря обоняния и вкуса в основном поражает людей со свежим иммунным ответом, измеряемым количеством иммунных клеток, Т-лимфоцитов, которые недавно поступили из вилочковой железы", — приводятся в пресс-релизе университета слова Винфрида Пикла.
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В то же время ученые установили, что протекающий в легкой форме COVID-19 оставляет после себя значительные изменения в иммунной системе, хорошо обнаруживаемые в течение десяти недель после начала заболевания. Один из таких признаков — низкий уровень гранулоцитов — лейкоцитов, отвечающих за борьбу с бактериальными патогенами. И это, по мнению авторов, необходимо учитывать при определении стратегии лечения и разработке вакцин.
"Мы увидели, что у переболевших COVID-19 в легкой форме в компартментах CD4 и CD8 Т-лимфоцитов развились клетки памяти, а Т-лимфоциты CD8 долгое время оставались сильно активированными. Это указывает на то, что через несколько недель после первоначального заражения иммунная система по-прежнему активно противодействует болезни. При этом количество регуляторных клеток значительно снижено. И это опасная смесь, которая может привести к аутоиммунной реакции", — объясняет Пикл.
Кроме того, в крови выздоравливающих были обнаружены повышенные уровни антителообразующих иммунных клеток. И чем выше была температура больного при легком течении заболевания, тем выше уровень антител.
"Прежде всего наше исследование показывает, что при COVID-19 иммунная система человека удваивает свои усилия за счет комбинированного действия иммунных клеток и антител. Это похоже на то, как действует современная футбольная команда, выстраивая защиту — клетки памяти могут запоминать определенные "ходы" со стороны вируса и реагирование на них, — отмечает ученый. — Теперь речь идет об использовании этих результатов для разработки вакцин против COVID-19".
Авторы надеются, что выявленные ими биомаркеры не только помогут разработать высокоэффективные вакцины, но и позволят создать более точную систему мониторинга заболевания.
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