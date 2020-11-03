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https://ria.ru/20201103/kosmos-1582806555.html
Первый канал ищет актрису на роль в фильме, который снимут в космосе
Первый канал ищет актрису на роль в фильме, который снимут в космосе
Первый канал объявляет старт конкурса, победительница которого получит главную роль в первом художественном фильме, снятом в космосе, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T12:24
2020-11-03T12:29
культура
кино и сериалы
новости культуры
космос
международная космическая станция (мкс)
первый канал (телеканал)
роскосмос
константин эрнст
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Первый канал объявляет старт конкурса, победительница которого получит главную роль в первом художественном фильме, снятом в космосе, сообщили в пресс-службе вещателя."Дан старт конкурсу, победительница которого получит главную роль в первом художественном фильме, снятом в космосе. Кинокартина с рабочим названием "Вызов" – это совместный проект "Роскосмоса", Первого канала и студии Yellow, Black and White. Съемки пройдут на Международной космической станции осенью 2021 года", - говорится в пресс-релизе.Общие требования к конкурсантам: гражданство России, возраст от 25 до 45 лет, базовое знание английского, рост 150-180 сантиметров и вес 50-75 килограмм."У профессиональных актрис, которых мы ищем прежде всего, и женщин, чьи актерские способности позволяют им составить конкуренцию профессиональным актрисам, появляется возможность осуществить свою самую романтическую мечту и отправиться к звездам. Став при этом большой международной звездой", - прокомментировал старт конкурса гендиректор Первого канала Константин Эрнст, слова которого цитирует пресс-релиз.Врачебно-экспертная комиссия, по данным вещателя, проведет комплексную оценку финалисток конкурса на соответствие медицинским и психологическим требованиям, а также требованиям по физической подготовке, образованию и профессиональной пригодности, необходимым для участия в космическом полете и работе в условиях космоса. Успешно выдержавшие летную комиссию кандидаты будут зачислены в Школу космонавтов, где им предстоит пройти трехмесячный учебно-тренировочный курс подготовки в ежедневном режиме.
https://ria.ru/20201102/kosmos-1582687219.html
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кино и сериалы, новости культуры, космос, международная космическая станция (мкс), первый канал (телеканал), роскосмос, константин эрнст

Первый канал ищет актрису на роль в фильме, который снимут в космосе

12:24 03.11.2020 (обновлено: 12:29 03.11.2020)
 
© Первый каналПостер фильма "Вызов" Первого канала
Постер фильма Вызов Первого канала - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© Первый канал
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Первый канал объявляет старт конкурса, победительница которого получит главную роль в первом художественном фильме, снятом в космосе, сообщили в пресс-службе вещателя.
"Дан старт конкурсу, победительница которого получит главную роль в первом художественном фильме, снятом в космосе. Кинокартина с рабочим названием "Вызов" – это совместный проект "Роскосмоса", Первого канала и студии Yellow, Black and White. Съемки пройдут на Международной космической станции осенью 2021 года", - говорится в пресс-релизе.
Общие требования к конкурсантам: гражданство России, возраст от 25 до 45 лет, базовое знание английского, рост 150-180 сантиметров и вес 50-75 килограмм.
"У профессиональных актрис, которых мы ищем прежде всего, и женщин, чьи актерские способности позволяют им составить конкуренцию профессиональным актрисам, появляется возможность осуществить свою самую романтическую мечту и отправиться к звездам. Став при этом большой международной звездой", - прокомментировал старт конкурса гендиректор Первого канала Константин Эрнст, слова которого цитирует пресс-релиз.
"На сайте Первого канала размещено творческое задание для желающих принять участие в отборе. Необходимо записать так называемую "самопробу" (снять на видео указанный монолог) и загрузить ее на 1tv.ru/kosmos. По итогам рассмотрения присланных работ – в течение месяца – отобранные кандидаты будут приглашены на очные кастинги. По окончании первого этапа для дальнейшего участия в конкурсе приемная комиссия отберет до 30 финалисток", - указано в пресс-релизе.
Врачебно-экспертная комиссия, по данным вещателя, проведет комплексную оценку финалисток конкурса на соответствие медицинским и психологическим требованиям, а также требованиям по физической подготовке, образованию и профессиональной пригодности, необходимым для участия в космическом полете и работе в условиях космоса. Успешно выдержавшие летную комиссию кандидаты будут зачислены в Школу космонавтов, где им предстоит пройти трехмесячный учебно-тренировочный курс подготовки в ежедневном режиме.
"По итогам финальной части конкурса, определятся две его победительницы – будущая исполнительница главной роли и ее дублер. Все этапы конкурса будут подробно освещаться в эфире Первого канала", - говорится в пресс-релизе.
Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Светлана Савицкая в открытом космосе - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
Вчера, 17:46Культура
Главную роль в первом фильме, который снимут в космосе, исполнит женщина
 
КультураКино и сериалыНовости культурыКосмосМеждународная космическая станция (МКС)Первый канал (телеканал)РоскосмосКонстантин Эрнст
 
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