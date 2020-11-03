https://ria.ru/20201103/kosmos-1582806555.html

Первый канал ищет актрису на роль в фильме, который снимут в космосе

Первый канал ищет актрису на роль в фильме, который снимут в космосе

Первый канал объявляет старт конкурса, победительница которого получит главную роль в первом художественном фильме, снятом в космосе, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T12:24

2020-11-03T12:24

2020-11-03T12:29

культура

кино и сериалы

новости культуры

космос

международная космическая станция (мкс)

первый канал (телеканал)

роскосмос

константин эрнст

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Первый канал объявляет старт конкурса, победительница которого получит главную роль в первом художественном фильме, снятом в космосе, сообщили в пресс-службе вещателя."Дан старт конкурсу, победительница которого получит главную роль в первом художественном фильме, снятом в космосе. Кинокартина с рабочим названием "Вызов" – это совместный проект "Роскосмоса", Первого канала и студии Yellow, Black and White. Съемки пройдут на Международной космической станции осенью 2021 года", - говорится в пресс-релизе.Общие требования к конкурсантам: гражданство России, возраст от 25 до 45 лет, базовое знание английского, рост 150-180 сантиметров и вес 50-75 килограмм."У профессиональных актрис, которых мы ищем прежде всего, и женщин, чьи актерские способности позволяют им составить конкуренцию профессиональным актрисам, появляется возможность осуществить свою самую романтическую мечту и отправиться к звездам. Став при этом большой международной звездой", - прокомментировал старт конкурса гендиректор Первого канала Константин Эрнст, слова которого цитирует пресс-релиз.Врачебно-экспертная комиссия, по данным вещателя, проведет комплексную оценку финалисток конкурса на соответствие медицинским и психологическим требованиям, а также требованиям по физической подготовке, образованию и профессиональной пригодности, необходимым для участия в космическом полете и работе в условиях космоса. Успешно выдержавшие летную комиссию кандидаты будут зачислены в Школу космонавтов, где им предстоит пройти трехмесячный учебно-тренировочный курс подготовки в ежедневном режиме.

https://ria.ru/20201102/kosmos-1582687219.html

космос

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, космос, международная космическая станция (мкс), первый канал (телеканал), роскосмос, константин эрнст