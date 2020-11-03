https://ria.ru/20201103/kosmos-1582745588.html

Источник назвал дату пуска "Союза" с космодрома Куру

Источник назвал дату пуска "Союза" с космодрома Куру

Первый в 2020 году пуск российской ракеты-носителя "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане, отложенный с марта из-за неисправности разгонных блоков... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T01:16

2020-11-03T01:16

2020-11-03T01:16

россия

куру (космодром)

космос - риа наука

союз

французская гвиана

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Первый в 2020 году пуск российской ракеты-носителя "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане, отложенный с марта из-за неисправности разгонных блоков "Фрегат" и пандемии коронавируса, планируется на 28 ноября, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли."Старт намечается на 28 ноября в 4.33 мск", - сказал собеседник агентства.Пуск ракеты "Союз-СТА" с разгонным блоком "Фрегат-М" и спутником оптико-электронного наблюдения Земли Falcon Eye-2, принадлежащим ОАЭ, намечался в начале марта, но был перенесен из-за проблем с "Фрегатом", который заменили на запасной. Однако в середине марта космодром Куру временно закрыли из-за пандемии коронавируса, поэтому запуск был отложен на сентябрь-октябрь. Позже возникли проблемы с запасным "Фрегатом", из-за чего старт сдвинулся на ноябрь.С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 23 пуска российских ракет "Союз". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".

https://ria.ru/20201101/stantsiya-1582512476.html

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французская гвиана

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, куру (космодром), космос - риа наука, союз, французская гвиана