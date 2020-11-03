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Источник назвал дату пуска "Союза" с космодрома Куру
Источник назвал дату пуска "Союза" с космодрома Куру
Первый в 2020 году пуск российской ракеты-носителя "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане, отложенный с марта из-за неисправности разгонных блоков... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T01:16
2020-11-03T01:16
россия
куру (космодром)
космос - риа наука
союз
французская гвиана
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Первый в 2020 году пуск российской ракеты-носителя "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане, отложенный с марта из-за неисправности разгонных блоков "Фрегат" и пандемии коронавируса, планируется на 28 ноября, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли."Старт намечается на 28 ноября в 4.33 мск", - сказал собеседник агентства.Пуск ракеты "Союз-СТА" с разгонным блоком "Фрегат-М" и спутником оптико-электронного наблюдения Земли Falcon Eye-2, принадлежащим ОАЭ, намечался в начале марта, но был перенесен из-за проблем с "Фрегатом", который заменили на запасной. Однако в середине марта космодром Куру временно закрыли из-за пандемии коронавируса, поэтому запуск был отложен на сентябрь-октябрь. Позже возникли проблемы с запасным "Фрегатом", из-за чего старт сдвинулся на ноябрь.С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 23 пуска российских ракет "Союз". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".
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россия
французская гвиана
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россия, куру (космодром), космос - риа наука, союз, французская гвиана

Источник назвал дату пуска "Союза" с космодрома Куру

01:16 03.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане
Запуск ракеты-носителя Союз с космодрома Куру во Французской Гвиане - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Первый в 2020 году пуск российской ракеты-носителя "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане, отложенный с марта из-за неисправности разгонных блоков "Фрегат" и пандемии коронавируса, планируется на 28 ноября, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Старт намечается на 28 ноября в 4.33 мск", - сказал собеседник агентства.
Пуск ракеты "Союз-СТА" с разгонным блоком "Фрегат-М" и спутником оптико-электронного наблюдения Земли Falcon Eye-2, принадлежащим ОАЭ, намечался в начале марта, но был перенесен из-за проблем с "Фрегатом", который заменили на запасной. Однако в середине марта космодром Куру временно закрыли из-за пандемии коронавируса, поэтому запуск был отложен на сентябрь-октябрь. Позже возникли проблемы с запасным "Фрегатом", из-за чего старт сдвинулся на ноябрь.
С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 23 пуска российских ракет "Союз". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".
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РоссияКуру (космодром)Космос - РИА НаукаСоюзФранцузская Гвиана
 
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