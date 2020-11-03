https://ria.ru/20201103/koronavirus-1582923335.html

Число жертв коронавируса в Москве превысило семь тысяч человек

Число жертв коронавируса в Москве превысило семь тысяч человек

Число умерших в Москве пациентов с коронавирусом превысило семь тысяч, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T23:16

2020-11-03T23:16

2020-11-04T00:12

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Число умерших в Москве пациентов с коронавирусом превысило семь тысяч, следует из данных оперативного штаба.Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в столице достигло 7004 человека.Днем ранее сообщалось о 63 умерших.Всего с начала эпидемии в России коронавирусом заразились 1 673 686 человек, из них более 28 тысяч погибли, свыше 1,25 миллиона вылечились.По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, число заболевших COVID-19 в мире приближается к отметке в 46,9 миллиона, из них как минимум 1,2 миллиона скончались. В списке наиболее пострадавших от коронавируса стран — Соединенные Штаты Америки (9,2 миллиона заразившихся за все время), Индия (8,26 миллиона) и Бразилия (5,55 миллиона). Россия остается на четвертой строчке, опережая Францию, Испанию, Аргентину, Колумбию, Великобританию, Мексику и Перу.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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