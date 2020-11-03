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Число жертв коронавируса в Москве превысило семь тысяч человек
Число жертв коронавируса в Москве превысило семь тысяч человек
Число умерших в Москве пациентов с коронавирусом превысило семь тысяч, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T23:16
2020-11-04T00:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Число умерших в Москве пациентов с коронавирусом превысило семь тысяч, следует из данных оперативного штаба.Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в столице достигло 7004 человека.Днем ранее сообщалось о 63 умерших.Всего с начала эпидемии в России коронавирусом заразились 1 673 686 человек, из них более 28 тысяч погибли, свыше 1,25 миллиона вылечились.По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, число заболевших COVID-19 в мире приближается к отметке в 46,9 миллиона, из них как минимум 1,2 миллиона скончались. В списке наиболее пострадавших от коронавируса стран — Соединенные Штаты Америки (9,2 миллиона заразившихся за все время), Индия (8,26 миллиона) и Бразилия (5,55 миллиона). Россия остается на четвертой строчке, опережая Францию, Испанию, Аргентину, Колумбию, Великобританию, Мексику и Перу.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество

Число жертв коронавируса в Москве превысило семь тысяч человек

23:16 03.11.2020 (обновлено: 00:12 04.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей ФилипповАвтомобиль скорой помощи у здания Федерального клинического центра высоких медицинских технологий ФМБА в Химках
Автомобиль скорой помощи у здания Федерального клинического центра высоких медицинских технологий ФМБА в Химках - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Число умерших в Москве пациентов с коронавирусом превысило семь тысяч, следует из данных оперативного штаба.
"В Москве скончались 68 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — говорится в сообщении.
Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в столице достигло 7004 человека.
Днем ранее сообщалось о 63 умерших.
Всего с начала эпидемии в России коронавирусом заразились 1 673 686 человек, из них более 28 тысяч погибли, свыше 1,25 миллиона вылечились.
По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, число заболевших COVID-19 в мире приближается к отметке в 46,9 миллиона, из них как минимум 1,2 миллиона скончались. В списке наиболее пострадавших от коронавируса стран — Соединенные Штаты Америки (9,2 миллиона заразившихся за все время), Индия (8,26 миллиона) и Бразилия (5,55 миллиона).
Россия остается на четвертой строчке, опережая Францию, Испанию, Аргентину, Колумбию, Великобританию, Мексику и Перу.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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