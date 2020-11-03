https://ria.ru/20201103/koronavirus-1582864048.html
Власти Удмуртии рассказали об обеспечении амбулаторного лечения COVID-19
Власти Удмуртии рассказали об обеспечении амбулаторного лечения COVID-19
Власти Удмуртии выделили из регионального бюджета 60 миллионов рублей для обеспечения бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией, лечащихся на... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T16:43
2020-11-03T16:43
2020-11-03T16:43
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коронавирус covid-19
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александр бречалов
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удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 3 ноя – РИА Новости. Власти Удмуртии выделили из регионального бюджета 60 миллионов рублей для обеспечения бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией, лечащихся на дому, сообщил глава региона Александр Бречалов."Все стационары больниц республики обеспечены необходимыми лекарственными препаратами. Большая часть жителей проходит лечение амбулаторно – это 1431 человек. В конце октября мы приняли решение о выделении 60 миллионов рублей из республиканского бюджета для обеспечения бесплатными лекарствами тех пациентов, кто лечится от COVID на дому", - сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Удмуртии.По словам Бречалова, на эти средства уже закуплены 11 наименований препаратов, которые рекомендованы Минздравом РФ для лечения коронавируса."Выдача лекарств начнется с сегодняшнего дня! Обращаю ваше внимание. В первую очередь, бесплатные препараты будут выдаваться пациентам из групп риска, в том числе людям старше 65 лет с хроническими заболеваниями – сахарным диабетом, болезнями сердца, органов дыхания, у кого есть признаки ОРВИ", - сообщил Бречалов, отметив, что решение о выдаче препаратов будет приниматься только лечащим врачом и только при наличии медицинских показаний.По данным минздрава Удмуртии, в республике на 3 ноября зарегистрировано 9384 случая коронавирусной инфекции, 7447 пациентов выздоровели.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201029/udmurtiya-1582163564.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, александр бречалов, здоровье - общество, удмуртская республика (удмуртия), общество