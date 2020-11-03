https://ria.ru/20201103/koronavirus-1582860166.html

Минздрав рассказал, что делает для улучшения ситуации в медицине

Минздрав рассказал, что делает для улучшения ситуации в медицине

Проблемы с загруженностью коек для инфекционных больных, дефицит кадров и диагностики из-за пандемии есть в большинстве стран мира, Минздрав России делает все,... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T16:25

2020-11-03T16:25

2020-11-03T17:33

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Проблемы с загруженностью коек для инфекционных больных, дефицит кадров и диагностики из-за пандемии есть в большинстве стран мира, Минздрав России делает все, чтобы держать напряженную ситуацию с COVID-19 под контролем, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.Ранее директор департамента организации экстренной помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Инна Куликов заявила, что загрузка коек для инфекционных больных, дефицит кадров и диагностики - основные проблемы в системе здравоохранения на сегодняшний день из-за пандемии."Проблемы, обозначенные в выступлении нашей коллеги, стоят на сегодняшний день перед системами здравоохранения большинства стран мира. Министерство делает всё, чтобы держать нынешнюю напряженную ситуацию под контролем ",- сказал Кузнецов.Он отметил, что основные задачи состоят сейчас в том, чтобы пациенты, которым необходимы дополнительные виды помощи, например, компьютерная томография или лечение в стационарных условиях, оперативно эту помощь получали."После улучшения состояния – когда пациентам не нужны никакие виды кислородной поддержки, а требуется только лекарственная терапия, - их можно переводить на долечивание в амбулаторных условиях или в условиях провизорных отделений. При этом пациенты с легким и, при определенных условиях, средним течением COVID-19, должны изначально лечиться амбулаторно под контролем врача, в том числе, с использованием телемедицинских технологий",- пояснил Кузнецов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580797124.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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