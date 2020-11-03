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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201103/koronavirus-1582860166.html
Минздрав рассказал, что делает для улучшения ситуации в медицине
Минздрав рассказал, что делает для улучшения ситуации в медицине
Проблемы с загруженностью коек для инфекционных больных, дефицит кадров и диагностики из-за пандемии есть в большинстве стран мира, Минздрав России делает все,... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T16:25
2020-11-03T17:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Проблемы с загруженностью коек для инфекционных больных, дефицит кадров и диагностики из-за пандемии есть в большинстве стран мира, Минздрав России делает все, чтобы держать напряженную ситуацию с COVID-19 под контролем, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.Ранее директор департамента организации экстренной помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Инна Куликов заявила, что загрузка коек для инфекционных больных, дефицит кадров и диагностики - основные проблемы в системе здравоохранения на сегодняшний день из-за пандемии."Проблемы, обозначенные в выступлении нашей коллеги, стоят на сегодняшний день перед системами здравоохранения большинства стран мира. Министерство делает всё, чтобы держать нынешнюю напряженную ситуацию под контролем ",- сказал Кузнецов.Он отметил, что основные задачи состоят сейчас в том, чтобы пациенты, которым необходимы дополнительные виды помощи, например, компьютерная томография или лечение в стационарных условиях, оперативно эту помощь получали."После улучшения состояния – когда пациентам не нужны никакие виды кислородной поддержки, а требуется только лекарственная терапия, - их можно переводить на долечивание в амбулаторных условиях или в условиях провизорных отделений. При этом пациенты с легким и, при определенных условиях, средним течением COVID-19, должны изначально лечиться амбулаторно под контролем врача, в том числе, с использованием телемедицинских технологий",- пояснил Кузнецов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580797124.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Минздрав рассказал, что делает для улучшения ситуации в медицине

16:25 03.11.2020 (обновлено: 17:33 03.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова в Москве
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Проблемы с загруженностью коек для инфекционных больных, дефицит кадров и диагностики из-за пандемии есть в большинстве стран мира, Минздрав России делает все, чтобы держать напряженную ситуацию с COVID-19 под контролем, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Ранее директор департамента организации экстренной помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Инна Куликов заявила, что загрузка коек для инфекционных больных, дефицит кадров и диагностики - основные проблемы в системе здравоохранения на сегодняшний день из-за пандемии.
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"Проблемы, обозначенные в выступлении нашей коллеги, стоят на сегодняшний день перед системами здравоохранения большинства стран мира. Министерство делает всё, чтобы держать нынешнюю напряженную ситуацию под контролем ",- сказал Кузнецов.
Он отметил, что основные задачи состоят сейчас в том, чтобы пациенты, которым необходимы дополнительные виды помощи, например, компьютерная томография или лечение в стационарных условиях, оперативно эту помощь получали.
"После улучшения состояния – когда пациентам не нужны никакие виды кислородной поддержки, а требуется только лекарственная терапия, - их можно переводить на долечивание в амбулаторных условиях или в условиях провизорных отделений. При этом пациенты с легким и, при определенных условиях, средним течением COVID-19, должны изначально лечиться амбулаторно под контролем врача, в том числе, с использованием телемедицинских технологий",- пояснил Кузнецов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
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