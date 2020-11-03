https://ria.ru/20201103/koronavirus-1582850436.html
В Чувашии сделали первые прививки от коронавируса
В Чувашии сделали первые прививки от коронавируса
Медработники стали первыми пациентами, кому в Чувашии сделали прививки от коронавируса, сообщает оперштаб региона. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T15:39
2020-11-03T15:39
2020-11-03T15:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
чувашская республика (чувашия)
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 ноя - РИА Новости. Медработники стали первыми пациентами, кому в Чувашии сделали прививки от коронавируса, сообщает оперштаб региона."В Центральной городской больнице поставили первую прививку 6 пациентам из числа медицинских работников. Процедуру проходят в 2 этапа — в день обращения и через 21 день. Перед вакцинацией пациенты проходят осмотр и получают разрешение на прививку от врача-терапевта", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ближайшее время ожидается поставка в регион еще 130 доз вакцины.По данным регионального минздрава, за последние сутки в Чувашии зафиксировано еще 58 заболевших, 13 человек выздоровели, 3 человека умерли. Всего за период пандемии в Чувашии выявлено 10 074 случаев коронавируса, 8 554 человека выздоровели, 155 пациентов скончались.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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