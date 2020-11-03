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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201103/koronavirus-1582839510.html
КНДР заминировала границу для борьбы с COVID-19, сообщили СМИ
КНДР заминировала границу для борьбы с COVID-19, сообщили СМИ
Разведка Южной Кореи утверждает, что КНДР пошла на крайние меры для предотвращения проникновения в страну вируса COVID-19, заминировав границу с Китаем,... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T14:36
2020-11-03T14:36
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
южная корея
китай
кндр (северная корея)
в мире
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ТОКИО, 3 ноя - РИА Новости. Разведка Южной Кореи утверждает, что КНДР пошла на крайние меры для предотвращения проникновения в страну вируса COVID-19, заминировав границу с Китаем, сообщило южнокорейское агентство Рёнхап.По его данным, эту информацию представило на слушаниях в парламенте Республики Корея государственное разведывательное управление, а в прессу ее "слил" один из депутатов однопалатного Национального собрания страны, представитель оппозиционной партии "Гражданская сила" Ха Тхэ Гён.Как утверждает разведка, КНДР опасается, что распространение COVID-19 будет иметь катастрофические последствия для нее с учетом неразвитости медицинской инфраструктуры."Поскольку там нет физической и технической возможности справиться с коронавирусом, в Северной Корее коронавирус - это травма", - приводит депутат данные разведки.Утверждается, что 27 февраля в КНДР был распространен внутрипартийный документ, в котором утверждалось, что в случае распространения вируса в КНДР, в этой стране могут погибнуть 500 тысяч человек.Причем в КНДР якобы смертная казнь грозит тем чиновникам, которые не могут контролировать распространение инфекции, уверяет разведка Южной Кореи, но никаких конкретных примеров и доказательств в прессе приведено не было.Вместе с тем, 22 сентября пограничники КНДР застрелили южнокорейского инспектора рыбнадзора, переплывшего в приграничных водах Желтого моря на Север. Как сообщалось ранее, его застрелили, а тело сожгли военные в противогазах и защитных костюмах.Разведка Южной Кореи утверждает, правда, что лидер КНДР Ким Чен Ын дал указание провести расследование этого инцидента. В то же время военные Южной Кореи отказались предоставить родственникам погибшего данные о перехвате разговоров северокорейских военных по поводу случившегося, ссылаясь на военную тайну.Со своей стороны КНДР утверждает, что в стране нет инфекции коронавируса, поскольку ей удалось ее предотвратить.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201102/effekt-1582582175.html
южная корея
китай
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коронавирус covid-19, южная корея, китай, кндр (северная корея), в мире

КНДР заминировала границу для борьбы с COVID-19, сообщили СМИ

14:36 03.11.2020
 
© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкПрохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Мигель Кандела
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ТОКИО, 3 ноя - РИА Новости. Разведка Южной Кореи утверждает, что КНДР пошла на крайние меры для предотвращения проникновения в страну вируса COVID-19, заминировав границу с Китаем, сообщило южнокорейское агентство Рёнхап.
По его данным, эту информацию представило на слушаниях в парламенте Республики Корея государственное разведывательное управление, а в прессу ее "слил" один из депутатов однопалатного Национального собрания страны, представитель оппозиционной партии "Гражданская сила" Ха Тхэ Гён.
Как утверждает разведка, КНДР опасается, что распространение COVID-19 будет иметь катастрофические последствия для нее с учетом неразвитости медицинской инфраструктуры.
"Поскольку там нет физической и технической возможности справиться с коронавирусом, в Северной Корее коронавирус - это травма", - приводит депутат данные разведки.
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Утверждается, что 27 февраля в КНДР был распространен внутрипартийный документ, в котором утверждалось, что в случае распространения вируса в КНДР, в этой стране могут погибнуть 500 тысяч человек.

"Север закрыл границы и заминировал их на участках границы с Китаем", - сказал Ха Тхэ Гён со ссылкой на разведданные. По его словам, импорт из-за границы и Южной Кореи в КНДР запрещен, таможенников, которые допускают ввоз товаров из-за рубежа, сурово наказывают.

Причем в КНДР якобы смертная казнь грозит тем чиновникам, которые не могут контролировать распространение инфекции, уверяет разведка Южной Кореи, но никаких конкретных примеров и доказательств в прессе приведено не было.
Вместе с тем, 22 сентября пограничники КНДР застрелили южнокорейского инспектора рыбнадзора, переплывшего в приграничных водах Желтого моря на Север. Как сообщалось ранее, его застрелили, а тело сожгли военные в противогазах и защитных костюмах.
Разведка Южной Кореи утверждает, правда, что лидер КНДР Ким Чен Ын дал указание провести расследование этого инцидента. В то же время военные Южной Кореи отказались предоставить родственникам погибшего данные о перехвате разговоров северокорейских военных по поводу случившегося, ссылаясь на военную тайну.
Со своей стороны КНДР утверждает, что в стране нет инфекции коронавируса, поскольку ей удалось ее предотвратить.
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