https://ria.ru/20201103/koronavirus-1582839510.html

КНДР заминировала границу для борьбы с COVID-19, сообщили СМИ

КНДР заминировала границу для борьбы с COVID-19, сообщили СМИ

Разведка Южной Кореи утверждает, что КНДР пошла на крайние меры для предотвращения проникновения в страну вируса COVID-19, заминировав границу с Китаем,... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T14:36

2020-11-03T14:36

2020-11-03T14:36

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

южная корея

китай

кндр (северная корея)

в мире

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ТОКИО, 3 ноя - РИА Новости. Разведка Южной Кореи утверждает, что КНДР пошла на крайние меры для предотвращения проникновения в страну вируса COVID-19, заминировав границу с Китаем, сообщило южнокорейское агентство Рёнхап.По его данным, эту информацию представило на слушаниях в парламенте Республики Корея государственное разведывательное управление, а в прессу ее "слил" один из депутатов однопалатного Национального собрания страны, представитель оппозиционной партии "Гражданская сила" Ха Тхэ Гён.Как утверждает разведка, КНДР опасается, что распространение COVID-19 будет иметь катастрофические последствия для нее с учетом неразвитости медицинской инфраструктуры."Поскольку там нет физической и технической возможности справиться с коронавирусом, в Северной Корее коронавирус - это травма", - приводит депутат данные разведки.Утверждается, что 27 февраля в КНДР был распространен внутрипартийный документ, в котором утверждалось, что в случае распространения вируса в КНДР, в этой стране могут погибнуть 500 тысяч человек.Причем в КНДР якобы смертная казнь грозит тем чиновникам, которые не могут контролировать распространение инфекции, уверяет разведка Южной Кореи, но никаких конкретных примеров и доказательств в прессе приведено не было.Вместе с тем, 22 сентября пограничники КНДР застрелили южнокорейского инспектора рыбнадзора, переплывшего в приграничных водах Желтого моря на Север. Как сообщалось ранее, его застрелили, а тело сожгли военные в противогазах и защитных костюмах.Разведка Южной Кореи утверждает, правда, что лидер КНДР Ким Чен Ын дал указание провести расследование этого инцидента. В то же время военные Южной Кореи отказались предоставить родственникам погибшего данные о перехвате разговоров северокорейских военных по поводу случившегося, ссылаясь на военную тайну.Со своей стороны КНДР утверждает, что в стране нет инфекции коронавируса, поскольку ей удалось ее предотвратить.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201102/effekt-1582582175.html

южная корея

китай

кндр (северная корея)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, южная корея, китай, кндр (северная корея), в мире