https://ria.ru/20201103/koronavirus-1582829107.html

В Минздраве рассказали о порядке выдачи больным лекарств от COVID-19

В Минздраве рассказали о порядке выдачи больным лекарств от COVID-19

Основанием для выдачи больным препаратов для лечения коронавирусной инфекции является клинически установленный COVID-19, без лабораторного подтверждения,... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T13:52

2020-11-03T13:52

2020-11-03T13:52

распространение нового коронавируса

сергей куликов

михаил мишустин

госдума рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577598234_0:133:2980:1809_1400x0_80_0_0_67896d6bad7ff1f52196b04b7ff5197a.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Основанием для выдачи больным препаратов для лечения коронавирусной инфекции является клинически установленный COVID-19, без лабораторного подтверждения, заявила директор департамента организации экстренной помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Инна Куликова."Для врача основанием выдачи препаратов будет клинически установленный COVID",- сказала Куликова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.Она уточнила, что лабораторное подтверждение может быть получено позже.Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам более 5 миллиардов рублей на бесплатные лекарства для больных с коронавирусом,Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201103/lekarstva-1582769526.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей куликов, михаил мишустин, госдума рф, общество