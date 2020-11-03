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https://ria.ru/20201103/koronavirus-1582829107.html
В Минздраве рассказали о порядке выдачи больным лекарств от COVID-19
В Минздраве рассказали о порядке выдачи больным лекарств от COVID-19
Основанием для выдачи больным препаратов для лечения коронавирусной инфекции является клинически установленный COVID-19, без лабораторного подтверждения,... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T13:52
2020-11-03T13:52
распространение нового коронавируса
сергей куликов
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Основанием для выдачи больным препаратов для лечения коронавирусной инфекции является клинически установленный COVID-19, без лабораторного подтверждения, заявила директор департамента организации экстренной помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Инна Куликова."Для врача основанием выдачи препаратов будет клинически установленный COVID",- сказала Куликова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.Она уточнила, что лабораторное подтверждение может быть получено позже.Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам более 5 миллиардов рублей на бесплатные лекарства для больных с коронавирусом,Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201103/lekarstva-1582769526.html
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сергей куликов, михаил мишустин, госдума рф, общество

В Минздраве рассказали о порядке выдачи больным лекарств от COVID-19

13:52 03.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПроизводство лекарства от коронавируса "Арепливир" на заводе фармацевтической компании "БИОХИМИК"
Производство лекарства от коронавируса Арепливир на заводе фармацевтической компании БИОХИМИК - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Основанием для выдачи больным препаратов для лечения коронавирусной инфекции является клинически установленный COVID-19, без лабораторного подтверждения, заявила директор департамента организации экстренной помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Инна Куликова.
"Для врача основанием выдачи препаратов будет клинически установленный COVID",- сказала Куликова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
Покупка лекарств в одной из аптек Симферополя - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
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Она уточнила, что лабораторное подтверждение может быть получено позже.
Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам более 5 миллиардов рублей на бесплатные лекарства для больных с коронавирусом,
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаСергей КуликовМихаил МишустинГосдума РФОбщество
 
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