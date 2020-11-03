https://ria.ru/20201103/koronavirus-1582829107.html
В Минздраве рассказали о порядке выдачи больным лекарств от COVID-19
В Минздраве рассказали о порядке выдачи больным лекарств от COVID-19
Основанием для выдачи больным препаратов для лечения коронавирусной инфекции является клинически установленный COVID-19, без лабораторного подтверждения,... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T13:52
2020-11-03T13:52
2020-11-03T13:52
распространение нового коронавируса
сергей куликов
михаил мишустин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Основанием для выдачи больным препаратов для лечения коронавирусной инфекции является клинически установленный COVID-19, без лабораторного подтверждения, заявила директор департамента организации экстренной помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Инна Куликова."Для врача основанием выдачи препаратов будет клинически установленный COVID",- сказала Куликова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.Она уточнила, что лабораторное подтверждение может быть получено позже.Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам более 5 миллиардов рублей на бесплатные лекарства для больных с коронавирусом,Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201103/lekarstva-1582769526.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей куликов, михаил мишустин, госдума рф, общество