https://ria.ru/20201103/koronavirus-1582797529.html

Вирусолог рассказал, когда улучшится ситуация с COVID-19

Вирусолог рассказал, когда улучшится ситуация с COVID-19

Зимой снижение заболеваемости коронавирусом маловероятно, период с марта по апрель также неблагоприятен с точки зрения инфекции, ситуация улучшится к маю-июню,... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T11:43

2020-11-03T11:43

2020-11-03T11:48

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Зимой снижение заболеваемости коронавирусом маловероятно, период с марта по апрель также неблагоприятен с точки зрения инфекции, ситуация улучшится к маю-июню, считает доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн."Конечно, прогнозы здесь сделать достаточно сложно. Развитие эпидемии будет зависеть от того, как люди будут соблюдать противоэпидемические меры, ну и как скоро, так сказать, войдут в строй вакцины, которые немножко окажут... влияние на развитие эпидемии. Трудно сказать. Зимой маловероятно особое снижение заболеваемости. Зимний период, в общем, благоприятствует инфекции", - сказал Альтштейн РИА Новости, отвечая на вопрос о снижении заболеваемости коронавирусом до летних показателей.Он отметил, что, поскольку люди все-таки выполняют противоэпидемические меры в какой-то степени, рост заболеваемости будет приторможен. Также он допустил, что уровень заболеваемости, скорее всего, будет немного колебаться, но сильный спад "пока прогнозировать очень трудно"."Март, да даже апрель, не такой уж благоприятный сезон, а дальше, конечно, будет лучше. К маю-июню... наверняка будет лучше, к тому же уже будет достаточно много вакцин", - добавил вирусолог, отвечая на вопрос, стоит ли ждать улучшения ситуации весной.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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