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https://ria.ru/20201103/koronavirus-1582797529.html
Вирусолог рассказал, когда улучшится ситуация с COVID-19
Вирусолог рассказал, когда улучшится ситуация с COVID-19
Зимой снижение заболеваемости коронавирусом маловероятно, период с марта по апрель также неблагоприятен с точки зрения инфекции, ситуация улучшится к маю-июню,... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T11:43
2020-11-03T11:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
общество
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Зимой снижение заболеваемости коронавирусом маловероятно, период с марта по апрель также неблагоприятен с точки зрения инфекции, ситуация улучшится к маю-июню, считает доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн."Конечно, прогнозы здесь сделать достаточно сложно. Развитие эпидемии будет зависеть от того, как люди будут соблюдать противоэпидемические меры, ну и как скоро, так сказать, войдут в строй вакцины, которые немножко окажут... влияние на развитие эпидемии. Трудно сказать. Зимой маловероятно особое снижение заболеваемости. Зимний период, в общем, благоприятствует инфекции", - сказал Альтштейн РИА Новости, отвечая на вопрос о снижении заболеваемости коронавирусом до летних показателей.Он отметил, что, поскольку люди все-таки выполняют противоэпидемические меры в какой-то степени, рост заболеваемости будет приторможен. Также он допустил, что уровень заболеваемости, скорее всего, будет немного колебаться, но сильный спад "пока прогнозировать очень трудно"."Март, да даже апрель, не такой уж благоприятный сезон, а дальше, конечно, будет лучше. К маю-июню... наверняка будет лучше, к тому же уже будет достаточно много вакцин", - добавил вирусолог, отвечая на вопрос, стоит ли ждать улучшения ситуации весной.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, общество

Вирусолог рассказал, когда улучшится ситуация с COVID-19

11:43 03.11.2020 (обновлено: 11:48 03.11.2020)
 
© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© Depositphotos / ralwel
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Зимой снижение заболеваемости коронавирусом маловероятно, период с марта по апрель также неблагоприятен с точки зрения инфекции, ситуация улучшится к маю-июню, считает доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.
"Конечно, прогнозы здесь сделать достаточно сложно. Развитие эпидемии будет зависеть от того, как люди будут соблюдать противоэпидемические меры, ну и как скоро, так сказать, войдут в строй вакцины, которые немножко окажут... влияние на развитие эпидемии. Трудно сказать. Зимой маловероятно особое снижение заболеваемости. Зимний период, в общем, благоприятствует инфекции", - сказал Альтштейн РИА Новости, отвечая на вопрос о снижении заболеваемости коронавирусом до летних показателей.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Он отметил, что, поскольку люди все-таки выполняют противоэпидемические меры в какой-то степени, рост заболеваемости будет приторможен. Также он допустил, что уровень заболеваемости, скорее всего, будет немного колебаться, но сильный спад "пока прогнозировать очень трудно".
"Март, да даже апрель, не такой уж благоприятный сезон, а дальше, конечно, будет лучше. К маю-июню... наверняка будет лучше, к тому же уже будет достаточно много вакцин", - добавил вирусолог, отвечая на вопрос, стоит ли ждать улучшения ситуации весной.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Коронавирус под микроскопом
© REUTERS / NIAID

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

Коронавирус под микроскопом
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

Коронавирус под микроскопом
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

Коронавирус под микроскопом
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

Коронавирус под микроскопом
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

Коронавирус под микроскопом
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

Коронавирус под микроскопом
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

Коронавирус под микроскопом
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
 
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