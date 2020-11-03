https://ria.ru/20201103/koronavirus-1582782054.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован за сутки в Дагестане, Татарстане, Чечне, он составил 0,5%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T10:49
2020-11-03T10:49
2020-11-03T10:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика дагестан
чеченская республика (чечня)
чувашская республика (чувашия)
московская область (подмосковье)
краснодарский край
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582683194_0:0:2930:1649_1400x0_80_0_0_fabf33254b0624086593092ae97fdd9a.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован за сутки в Дагестане, Татарстане, Чечне, он составил 0,5%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Дагестан, Республика Татарстан, Чеченская Республика - 0,5%, 2. Московская область, Чувашская Республика - 0,6%, 3. Ханты-Мансийский АО, Краснодарский край - 0,7%", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
чувашская республика (чувашия)
московская область (подмосковье)
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582683194_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_f6df86340284ff40b1cef72f95be0e75.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика дагестан, чеченская республика (чечня), чувашская республика (чувашия), московская область (подмосковье), краснодарский край, экономика