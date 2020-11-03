https://ria.ru/20201103/koronavirus-1582782054.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован за сутки в Дагестане, Татарстане, Чечне, он составил 0,5%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T10:49

2020-11-03T10:49

2020-11-03T10:49

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

республика дагестан

чеченская республика (чечня)

чувашская республика (чувашия)

московская область (подмосковье)

краснодарский край

экономика

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован за сутки в Дагестане, Татарстане, Чечне, он составил 0,5%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Дагестан, Республика Татарстан, Чеченская Республика - 0,5%, 2. Московская область, Чувашская Республика - 0,6%, 3. Ханты-Мансийский АО, Краснодарский край - 0,7%", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

чувашская республика (чувашия)

московская область (подмосковье)

краснодарский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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