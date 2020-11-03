Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201103/koronavirus-1582782054.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован за сутки в Дагестане, Татарстане, Чечне, он составил 0,5%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T10:49
2020-11-03T10:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика дагестан
чеченская республика (чечня)
чувашская республика (чувашия)
московская область (подмосковье)
краснодарский край
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582683194_0:0:2930:1649_1400x0_80_0_0_fabf33254b0624086593092ae97fdd9a.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован за сутки в Дагестане, Татарстане, Чечне, он составил 0,5%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Дагестан, Республика Татарстан, Чеченская Республика - 0,5%, 2. Московская область, Чувашская Республика - 0,6%, 3. Ханты-Мансийский АО, Краснодарский край - 0,7%", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
чувашская республика (чувашия)
московская область (подмосковье)
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582683194_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_f6df86340284ff40b1cef72f95be0e75.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика дагестан, чеченская республика (чечня), чувашская республика (чувашия), московская область (подмосковье), краснодарский край, экономика

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

10:49 03.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей МайшевКарантинный центр в Коммунарке
Карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован за сутки в Дагестане, Татарстане, Чечне, он составил 0,5%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Дагестан, Республика Татарстан, Чеченская Республика - 0,5%, 2. Московская область, Чувашская Республика - 0,6%, 3. Ханты-Мансийский АО, Краснодарский край - 0,7%", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ДагестанЧеченская республика (Чечня)Чувашская Республика (Чувашия)Московская область (Подмосковье)Краснодарский крайЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:54Активисты перекрыли улицу недалеко от ограждения вокруг Белого дома
00:50Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть провокаторов и мародеров
00:49Число жертв землетрясения в Турции выросло до 113
00:36Эксперт рассказал, как выборы в США повлияют на ситуацию на Балканах
00:34Почти треть всех смертей от COVID-19 в Чехии пришлись на минувшую неделю
00:28Оправданный в Милане украинский нацгвардеец Маркив вышел на свободу
00:26Швейцарская разведка предупредила о сохранении угрозы теракта в стране
00:16В Швейцарии изучают возможные связи нападавших в Вене с Конфедерацией
00:06США официально выходят из Парижского соглашения по климату
00:05Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 3,3 миллиона
23:59В Нью-Йорке расследуют сообщения о звонках с просьбой сидеть дома
23:46Ереван заявил о праве Карабаха на контрудар в ответ на ракетные обстрелы
23:38К ограждению у Белого дома прибывают усиленные наряды полиции
23:33Почтовой службе США назначили дедлайн для доставки бюллетеней
23:26В день выборов в квартале от территории Белого дома запретили парковку
23:23В штате Миссури вандалы расписали стену музея призывами не голосовать
23:23Глава Еврогруппы не ожидает экономических потрясений после выборов в США
23:16Число жертв коронавируса в Москве превысило семь тысяч человек
23:13Театр Ермоловой отменил ноябрьские спектакли с Меньшиковым
23:06Белый дом пока останется за установленным на случай беспорядков забором
Лента новостейМолния