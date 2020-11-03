https://ria.ru/20201103/koronavirus-1582781336.html
В Москве выявили 5150 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 5150 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве - 5150, Санкт-Петербурге - 944 и Подмосковье - 567, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T10:44
2020-11-03T10:44
2020-11-03T10:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве - 5150, Санкт-Петербурге - 944 и Подмосковье - 567, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 5150, 2. Санкт-Петербург - 944, 3. Московская область - 567", - говорится в сообщении.Добавляется, что наименьшее число случаев за сутки зарегистрировано в Чечне - 14, Ненецком автономном округе - 6, Чукотском автономном округе - 4.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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