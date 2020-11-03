https://ria.ru/20201103/koronavirus-1582781336.html

В Москве выявили 5150 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 5150 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве - 5150, Санкт-Петербурге - 944 и Подмосковье - 567, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T10:44

2020-11-03T10:44

2020-11-03T10:44

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

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москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве - 5150, Санкт-Петербурге - 944 и Подмосковье - 567, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 5150, 2. Санкт-Петербург - 944, 3. Московская область - 567", - говорится в сообщении.Добавляется, что наименьшее число случаев за сутки зарегистрировано в Чечне - 14, Ненецком автономном округе - 6, Чукотском автономном округе - 4.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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